США відправляють додаткову зброю Києву, - Пентагон

За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони США надішле Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний речник Пентагону Шон Парнелла.

"За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткове оборонне озброєння Україні з метою гарантувати спроможність українців захистити себе в той час, як ми працюємо з метою досягнення міцного миру і припинення вбивств", - ідеться в заяв

Про які види озброєнь ідеться, не повідомляють.

Головний речник військового відомства США одночасно запевняє, що ревізія військової допомоги США по всьому світу триває. Цією ревізією американські офіційні особи пояснювали призупинення військової допомоги Україні.

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