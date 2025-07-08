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Новини Відновлення військової допомоги США
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США відправляють додаткову зброю Києву, - Пентагон

США передадуть Україні ракети TOW та ПТРК AT-4 у новому пакеті допомоги

За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони США надішле Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний речник Пентагону Шон  Парнелла.

"За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткове оборонне озброєння Україні з метою гарантувати спроможність українців захистити себе в той час, як ми працюємо з метою досягнення міцного миру і припинення вбивств", - ідеться в заяв

Про які види озброєнь ідеться, не повідомляють.

Головний речник військового відомства США одночасно запевняє, що ревізія військової допомоги США по всьому світу триває. Цією ревізією американські офіційні особи пояснювали призупинення військової допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США передадуть Україні ще зброї для оборони, - Трамп. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7592) Пентагон (1448) Україна (5998)


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Топ коментарі
+22
Хотілося б порадіти , але поки зброя не прибуде в Україну , вважаю це передчасним .
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08.07.2025 07:07 Відповісти
+8
Свіжий бот.День від народження. Как пагодка в мацквє,кацапська морда?
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08.07.2025 07:40 Відповісти
+6
Тому що ти сидиш в Бірмінгемі, і не хочеш їх замінить... Лише сидиш, і критикуєш... Хоча, не виключено, що твій "Бірмінгем" - трохи правіше Долгопрудного... Про що свідчить побудова речень твого коментаря, як переклад з російської, за допомогою Гугл-перекладача... Тоді я питання це знімаю, і ставлю інше: "Кацапе! Ти чого сюди приперся?"
Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
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08.07.2025 07:51 Відповісти
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Хотілося б порадіти , але поки зброя не прибуде в Україну , вважаю це передчасним .
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08.07.2025 07:07 Відповісти
100%
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08.07.2025 07:17 Відповісти
"Ми орали" Д.Трамп !!))
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08.07.2025 07:52 Відповісти
І незрозуміло, що це за зброя. Може, каски з новітнім захисним покриттям.
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08.07.2025 08:26 Відповісти
наразі почекаємо. Бо так вже було
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08.07.2025 07:16 Відповісти
Ружжо продадуть, чи можливо й кулемет?
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08.07.2025 07:20 Відповісти
німці давали каски. Добре що без шишаків
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08.07.2025 07:32 Відповісти
5000 шоломів
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08.07.2025 07:24 Відповісти
5000 Томагавок
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08.07.2025 07:32 Відповісти
Таких ))
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08.07.2025 08:59 Відповісти
А через місяць заблокують
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08.07.2025 07:26 Відповісти
навіть не сподівайся
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08.07.2025 07:30 Відповісти
рижий рижий конопатий убил пуйла лопатой
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08.07.2025 07:28 Відповісти
Кого ти м'ясом називаєш?
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08.07.2025 07:33 Відповісти
Тому що ти сидиш в Бірмінгемі, і не хочеш їх замінить... Лише сидиш, і критикуєш... Хоча, не виключено, що твій "Бірмінгем" - трохи правіше Долгопрудного... Про що свідчить побудова речень твого коментаря, як переклад з російської, за допомогою Гугл-перекладача... Тоді я питання це знімаю, і ставлю інше: "Кацапе! Ти чого сюди приперся?"
Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
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08.07.2025 07:51 Відповісти
Стули пельку,недолуге !!))
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08.07.2025 07:56 Відповісти
Підготовлені,фізично здорові.Саме такі сидять в тилу.Силовики і військові тиловики,той же ТЦК.Їх люди утримували на налоги,а тепер захищати потрібно.З перших днів пішли добровольці,бо ті,хто давав призягу кудись раптово зникли.
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08.07.2025 07:48 Відповісти
Ти строкову службу проходив?
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08.07.2025 07:53 Відповісти
ні
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08.07.2025 07:54 Відповісти
Чому?
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08.07.2025 07:58 Відповісти
по здоров*ю
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08.07.2025 08:01 Відповісти
Свіжий бот.День від народження. Как пагодка в мацквє,кацапська морда?
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08.07.2025 07:40 Відповісти
А "Києв" твій - між Москвою та Іваново?
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08.07.2025 07:52 Відповісти
В районі Київського вокзала,селеща Моськва !!))
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08.07.2025 07:58 Відповісти
Ось ти і проколовся! На кацапському язикє є Кієв. Українською мовою Київ.
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08.07.2025 08:14 Відповісти
Якось смішно виглядає відмазка про "ревізію". 21 століття - все має обліковуватися в електронному вигляді і звітуватися за лічені секунди. Ревізії особливо небезпечних пристроїв/озброєння мають проводитись на регулярній основі і так. Цією відмазкою США розписались під тим, що вони не контролюють свої запаси, а час від часу згадують про них і перераховують. Їй Богу, як діти малі!
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08.07.2025 07:35 Відповісти
Електронні бази можна зламати, особливо якщо їх створення віддали на аутсортс.
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08.07.2025 07:49 Відповісти
Гадаєте вони досі в записничку олівцем все записують?
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08.07.2025 07:52 Відповісти
Пентагону інтернет відключили.
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08.07.2025 08:15 Відповісти
Давай Донні - бо яким хером ті Кинджали збивати?
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08.07.2025 07:38 Відповісти
Оборонне... Ковдри, чи що?
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08.07.2025 07:40 Відповісти
Щоломи та бронежилети. Ну і ще трохи джавелінів. Це фішка оудого *****. Він же ж думає, що війни можна лише ними виграти.
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08.07.2025 07:45 Відповісти
Ішак хоче виграти за допомогою відосиків і бескінечних мандрівок,до того ж краде,як в останній день.Винувата Америка і Європа.Логіка пустоголових зебілів цілком зрозуміла
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08.07.2025 07:53 Відповісти
Красивий "фінт ушами" - спочатку зупинив УСЮ допомогу, а тепер дає "додаткову"... А ОСНОВНА - ДЕ???!!!
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08.07.2025 07:54 Відповісти
Дякуй ішаку і єлдаку за призупинення допомоги.Чи вони не при ділах??
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08.07.2025 08:00 Відповісти
Синку! Ти де був у квітні 2019-го? У школі, горобцям дулі у вікно показував? Бо я ще тоді "дякував" "мудрому наріду", і писав, що їх вибір приведе до руйнування держави та війни... Ви, "писарчуки" свіжонайняті, хоч консультуйтесь, перед початком роботи, з кураторами, щоб не смішить моїх підписників...
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08.07.2025 08:06 Відповісти
В 19р за Петра Олексійоча голосував.Незрозумілий твій висер взагалі.Проблеми з допомогою почалися з поїздок єлдака і ішака.Тому питання до них
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08.07.2025 08:12 Відповісти
У 2019 тебе ще не існувало. ти з'явився тільки 21 травня 2025 року
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08.07.2025 09:21 Відповісти
Ааааа, то це не Трампова ідея зупинити викачку зброі з США для війни з Китаєм, а це Україна винна. А я думав, шо Трамп нас не буде підтримувати, шо він постійно скорочує допомогу вже друший рік поспіль, шо це він вирішив замʼяти цей «конфлікт» і постійно ручкаться з путіним, а оно ось як - то Україна винна. Де ви беретесь такі «розумні»?
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08.07.2025 08:36 Відповісти
Оборонну це яку? Найкритичніше це ракети до химер - але вони не оборонні.
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08.07.2025 08:01 Відповісти
У свого ішака запитай про ракети і дрони.Потужний відбудовою вже займається,якщо ти не знав
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08.07.2025 08:07 Відповісти
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08.07.2025 08:06 Відповісти
Пауза в постачанні озброєння була зроблена під останню тлф.розмову Трампа з пуйлом. Прогнозовано це дало тільки зворотній ефект. Але будемо сподіватися що в декого тепер буде краще розуміння суті п.ла. Що підтверджується відновленням постачань. Дякуємо, пане Президент, and God bless America.
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08.07.2025 08:25 Відповісти
Пане президент, я Вас дуже прошу якось профінансувати армію дронів для нашої армії. Так пане Зеленський я звертаюся до Вас, а не до президента США.
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08.07.2025 08:31 Відповісти
Розшифровую: «додатково» це означає, шо продовжать постачати зброю, яка ще закладена Байденом та дві установки Петріот, куплені Німеччиною.
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08.07.2025 08:32 Відповісти
А ну-ка тихо! Тут важно не спугнуть.
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08.07.2025 08:36 Відповісти
Цікаво - а деж зброя України - це ту шо вже давно анонсує гнидва - 3000 ракет, 20 штук САУ Богдана на місяц, 10 міліонів дронів на рік..... та багато чого іншого - цеж наступальна зброя. Не лох зеленский - не лох. Те шо аносується - те все переводиться грошми міністерства оборони України за кордон - а там просто зникає - ні зброї ні грошей. Але у всьому винна Америка - то Байден, то Трамп, то Німечина з її канцлерами. І чим більше загине українців на фронті - тим більше шакальо зеленского накраде та по ітогу здасть країну.
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08.07.2025 08:40 Відповісти
На фронті зброя. Чи тобі на диван її треба завозити на інспекцію?
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08.07.2025 09:22 Відповісти
Якби вона була на фронті то рашисти не окуповували по 4-6 сіл за добу. Кажеш зброя на фронті - а ну піди повойьюй такою зброєю - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
А замість бетоних укріпрайьонів твоя гнида будує шляхи і от шо кажуть військові про твого гвидона - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
А потім ось так,під маркетом, інвалід війни просить - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
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08.07.2025 09:35 Відповісти
хто тута є Айтішнини ось я натискую в хромі блок елемент а червоним не виділяється реклама кросівок а тіки вся сторінка
це я чогось не вмію чи це адмін та керівництво цензора так запопадливо працює
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08.07.2025 08:44 Відповісти
 
 