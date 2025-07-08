США відправляють додаткову зброю Києву, - Пентагон
За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони США надішле Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний речник Пентагону Шон Парнелла.
"За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надсилає додаткове оборонне озброєння Україні з метою гарантувати спроможність українців захистити себе в той час, як ми працюємо з метою досягнення міцного миру і припинення вбивств", - ідеться в заяв
Про які види озброєнь ідеться, не повідомляють.
Головний речник військового відомства США одночасно запевняє, що ревізія військової допомоги США по всьому світу триває. Цією ревізією американські офіційні особи пояснювали призупинення військової допомоги Україні.
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Єдина користь, для вас, кацапів, з розпалення цієї війни - ми вас навчили шанувать нас і змусили вивчить українську мову...
А замість бетоних укріпрайьонів твоя гнида будує шляхи і от шо кажуть військові про твого гвидона - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
А потім ось так,під маркетом, інвалід війни просить - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
це я чогось не вмію чи це адмін та керівництво цензора так запопадливо працює