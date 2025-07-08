Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot, - Axios
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Это меньше, чем было запланировано в поставке, которая была приостановлена. В то же время Трамп также пообещал Зеленскому помочь найти другие пути поставки.
Издание отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора сообщил Трампу, что ФРГ готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.
В свою очередь, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.
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Але дай Боже!
Це був би прикол
Після отримання ракет
Негайно відправили 10кг руди... прямо у білий дім... кур'єром DHL... особисто рудому отримувачу.
От шо було б, якби 11? Певен, всі би огуїли від захвату!
А потім довго-довго кланялися...
Мужик, уособлення потужності світової демократії
А чому не 10 пульок?
Ппц
Джерело: https://www.axios.com/2025/07/08/trump-patriot-missiles-ukraine-germany
так, підозрюю, що несподівано кацапи почнуть завалювати київ атаками.
подивимось, які такі 10 ракет прийшли.
Дайте йому Нобелівську премію миру. Або краще таблєток.
Тоді було 77 пускових і 540 ракет до них різних типів.
" Знову зробимо Америку великою"..😁
Золотий дощ""Золотий купол" для США за 175 млрд доларів.
Тепер економлять ракети для себе, а інших гарні обіцянки, потужний діалог або хороша розмова і т.д.