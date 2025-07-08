РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13494 посетителя онлайн
Новости Ракеты к Patriot для Украины Patriot для Украины
6 832 56

Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot, - Axios

Трамп пообещал отправить Украине ракеты к Patriot

Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Это меньше, чем было запланировано в поставке, которая была приостановлена. В то же время Трамп также пообещал Зеленскому помочь найти другие пути поставки.

Издание отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора сообщил Трампу, что ФРГ готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.

В свою очередь, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.

Читайте: Германия уже передала Украине четверть своих запасов Patriot,- Bloomberg

Автор: 

США (27421) Трамп Дональд (5917) Patriot (311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Покажчик потужнометра зафіксував 73,8 Vova
показать весь комментарий
08.07.2025 13:13 Ответить
+19
Потужно , дуже потужно !!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:14 Ответить
+17
показать весь комментарий
08.07.2025 13:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенкью, містер, вері мач
показать весь комментарий
08.07.2025 13:12 Ответить
Шо там наші розробки?
показать весь комментарий
08.07.2025 13:19 Ответить
Мало того. Чому промисловість України ДОСІ !!! не поставлена на військові рейки? На потік поставлено лише "людоловство" придатних.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:40 Ответить
На це питання легко відповісти. Ціль - вкрасти якнайбільше, і знищити українців якнайбільше.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:19 Ответить
Пообіцяти, не значить женитися(с)
Але дай Боже!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:13 Ответить
Покажчик потужнометра зафіксував 73,8 Vova
показать весь комментарий
08.07.2025 13:13 Ответить
Обережно!!! Може статися коротке зезекання
показать весь комментарий
08.07.2025 13:18 Ответить
Потужно , дуже потужно !!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:14 Ответить
Тож хай тримтят за кордоном !!Охрєнєть !!))
показать весь комментарий
08.07.2025 13:27 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2025 13:15 Ответить
як раз на кілька днів щоб бункер прикрити
показать весь комментарий
08.07.2025 13:16 Ответить
10 кг. руді получишь..дегенерат....
показать весь комментарий
08.07.2025 13:16 Ответить
Ахаха
Це був би прикол
Після отримання ракет
Негайно відправили 10кг руди... прямо у білий дім... кур'єром DHL... особисто рудому отримувачу.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:22 Ответить
Хоч 10
показать весь комментарий
08.07.2025 13:16 Ответить
Гора родила мишу - але це в 10р більше ніж нічого
показать весь комментарий
08.07.2025 13:22 Ответить
...десять - для загалу, а реально - знає тільки хтось
показать весь комментарий
08.07.2025 13:35 Ответить
ну все, проблема захисту неба вирішена надовго...
показать весь комментарий
08.07.2025 13:19 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2025 13:20 Ответить
Мда... Як то кажуть, no comments...
показать весь комментарий
08.07.2025 13:20 Ответить
До Банкової точно ніц не долетить, а далі то вже таке...
показать весь комментарий
08.07.2025 13:43 Ответить
Складається враження, що основною темою угоди про копалини була відмова Трампа від вимог виборів в Україні, тому він не вимагає змін у владі, а інші аспекти для нього другорядні.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:22 Ответить
Аж десять ракет? Це він так над нами знущається? Дайте йому мішок корисних копалин за це
показать весь комментарий
08.07.2025 13:23 Ответить
10 мішків,відповідь має бути адекватною !!))
показать весь комментарий
08.07.2025 13:29 Ответить
10 ракет, оце помощьььььь!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:23 Ответить
Заблокував 30 і пообіцяв відправити 10. Вся суть Америки. Наїбати в три рази більше, потім домовитись на менше і ти винен як за 5-кратну допомогу.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:25 Ответить
Черговий доказ неадекватності цього типа.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:29 Ответить
Гріх так казати про старого маразматика !!))
показать весь комментарий
08.07.2025 13:31 Ответить
АЖ 10!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:31 Ответить
10 ракет... Дід зовсім здурів.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:32 Ответить
Шо це ви таке кажите, дід здурів, да він ******** народився. Про це ще його мати казала.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:39 Ответить
Він не здурів, він злива Україну.
показать весь комментарий
08.07.2025 16:05 Ответить
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет

От шо було б, якби 11? Певен, всі би огуїли від захвату!
А потім довго-довго кланялися...
показать весь комментарий
08.07.2025 13:33 Ответить
Ніюха собі! Не знаю скільки у нас Петріотів, хоч по одній на кожний вистачить?
показать весь комментарий
08.07.2025 13:37 Ответить
10 ракет
Мужик, уособлення потужності світової демократії
А чому не 10 пульок?
Ппц
показать весь комментарий
08.07.2025 13:45 Ответить
Кількість ракет має бути таємною інформацію. 10 ракет - інформація, яка призначена для розвідки ворога у військовий час, але ворог точно використовує її для того, щоб викликати незадоволення українців висловленим Трампом плану надати у допомогу 10 ракет до Петріот.
Джерело: https://www.axios.com/2025/07/08/trump-patriot-missiles-ukraine-germany
показать весь комментарий
08.07.2025 13:45 Ответить
Так, ви праві. Саме з таких ось новин розвідка ворога і дізнається про об'єми допомоги...
показать весь комментарий
08.07.2025 14:46 Ответить
Так, і ви теж праві. В даному випадку це єдине, достовірно надійне джерело.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:45 Ответить
Цинічне знущання кремлівського агента у статусі президента США над українцями та цивілізованим світом.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:45 Ответить
Не треба зради та паніки..завтра трамп забуде що сьогодняі вже посилалв, знову 10 посилати стане, потім знову і знову..деменція вона така
показать весь комментарий
08.07.2025 13:47 Ответить
Отак!Аж 10!
показать весь комментарий
08.07.2025 13:51 Ответить
10-11 зе!скоморох поїде до риму, потужно обговорювати плани миру.
так, підозрюю, що несподівано кацапи почнуть завалювати київ атаками.
подивимось, які такі 10 ракет прийшли.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:53 Ответить
10 ракет? Це жарт?
показать весь комментарий
08.07.2025 13:54 Ответить
Приступ небаченої щедрості
показать весь комментарий
08.07.2025 13:57 Ответить
Нє, ну а шо? В першу свою каденцію він відправив Україні 10 Javelin-ів - І МИ ЗУПИНИЛИ ТАНКОВІ КОЛОНИ В 2022 РОЦІ. А тут - ЦІЛИХ 10 РАКЕТ Patriot (1,5 зарядки на одну пускову) - та у нас майже Залізний купол тепер буде. Небо закрите, русні - PEACE-да.
Дайте йому Нобелівську премію миру. Або краще таблєток.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:01 Ответить
Ті було 100...Трамп " обмілів"..)
показать весь комментарий
08.07.2025 14:05 Ответить
Я образно.
Тоді було 77 пускових і 540 ракет до них різних типів.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:17 Ответить
Аж 10(!)штук...!
" Знову зробимо Америку великою"..😁
показать весь комментарий
08.07.2025 14:04 Ответить
Трамп оголосив що дає10 ракет для патріотів.Тото нічого,ні на один день захисту.Все що він каже це брехня.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:09 Ответить
Якщо на одну балістичну ціль випускають 2 патріоти то це дуже потужно. На півночі.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:16 Ответить
Це занадто щедро, пане Президенте, двох ракет буде більш ніж достатньо. Але лише на один рік. Після цього нам знадобиться ще дві на рік, щоб бути в безпеці.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:29 Ответить
Це якась помилка журналіста чи це насправді??? Ще тиждень тому в Польщі на нас чекали пару сотень ракет до петріот!!!! Що це взагалі за висєр????
показать весь комментарий
08.07.2025 14:33 Ответить
хрена се, спасибо, конечно, но целых 10 штук?...
показать весь комментарий
08.07.2025 14:44 Ответить
Трамп затвердив проект оборонного щита "Золотий дощ" "Золотий купол" для США за 175 млрд доларів.
Тепер економлять ракети для себе, а інших гарні обіцянки, потужний діалог або хороша розмова і т.д.
показать весь комментарий
08.07.2025 14:52 Ответить
ніхерасє....а чо так багато?
показать весь комментарий
08.07.2025 15:36 Ответить
10 ракет в обмін на звільнення єрмака..?
показать весь комментарий
08.07.2025 16:15 Ответить
 
 