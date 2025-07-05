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Новости ПВО Украины
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Германия уже передала Украине четверть своих запасов Patriot, - Bloomberg

patriot

Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, что является большей долей собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев", - сказано в статье.

Отмечается, что сейчас Германия ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине как минимум двух дополнительных систем ПВО Patriot на фоне усиления атак РФ.

Bloomberg пишет, что Германия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы США поставили Украине как минимум еще одну систему Patriot.

Читайте также: Германия ведет интенсивные переговоры с США по Patriot для Украины, - Bloomberg

Сообщается, что 14-15 июля министр обороны Германии Борис Писториус посетит Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой Питом Хегсетом. На повестке дня будет вопрос поставки Украине Patriot.

Также Германия предложила взять на себя инициативу по совместным проектам ЕС относительно ПВО, наземных и морских систем, поскольку Альянс усиливает собственное военное сдерживание потенциальной агрессии России, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Германия планирует долгосрочную поддержку ПВО Украины.

Читайте также: Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны

Автор: 

Германия (7126) США (27400) Patriot (309)


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В это же время героическая Польша решила воевать с мигрантами на немецкой границе. Чем больше я смотрю на поляков, тем больше я понимаю насколько они похожи на украинцев и насколько обе страны отличаются от немцев.
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05.07.2025 22:48 Ответить
В это же время героическая Польша решила воевать с мигрантами на немецкой границе. Чем больше я смотрю на поляков, тем больше я понимаю насколько они похожи на украинцев и насколько обе страны отличаются от немцев.
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05.07.2025 22:48 Ответить
Не пускають мигрантів з Німеччини до Польщі?
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05.07.2025 23:22 Ответить
Занимаются ерундой вместо помощи Украине.
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05.07.2025 23:26 Ответить
Я так понимаю Польща выбрала себе такого же письмо пианиста как ЗЕ и Трамп
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05.07.2025 23:59 Ответить
Супер
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05.07.2025 22:48 Ответить
мокшанській розвідці навіть нічого робити не треба. всі дані скрупульозно кожен день повідомляють змі...
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05.07.2025 22:54 Ответить
Якщо недай бог ,впаде Україна ні ФРН,ні всю ЄС ніякаі патріоти не врятують.Кацапи їх ,просто зметуть з Землі або вся ЄС буде під повним контролем паРаши і буде сплачувати данину .
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05.07.2025 22:59 Ответить
Тільки "зметуни" ніяк Донецьку область захопити не можуть
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05.07.2025 23:42 Ответить
Не рівняйте Україну і українців до інфантильних,лінивих гейропейців з сцикливою ЄС ,ще врахуйте Фіцу😀 та орбанів😀.В ЄС навіть не розглядують варіанта,що їх будуть бомбити кацапи а кацапи будуть бомбити,вбивати і гвалтувати.
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06.07.2025 00:30 Ответить
Так. Це ж інфантильні країни ЄС 30 років продавали свою армію - аж зубоскалили, що Україна займає четверте місце а світі за експортом зброї
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06.07.2025 00:37 Ответить
З трьох лише одна здатна збивати балістику (PAC-3)?
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06.07.2025 00:25 Ответить
 
 