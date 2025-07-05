Германия уже передала Украине четверть своих запасов Patriot, - Bloomberg

Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия уже отправила в Украину три системы Patriot из своих запасов. Это составляет четверть арсенала Берлина, что является большей долей собственных батарей Patriot, чем США отправили в Киев", - сказано в статье.

Отмечается, что сейчас Германия ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине как минимум двух дополнительных систем ПВО Patriot на фоне усиления атак РФ.

Bloomberg пишет, что Германия уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы США поставили Украине как минимум еще одну систему Patriot.

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Сообщается, что 14-15 июля министр обороны Германии Борис Писториус посетит Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой Питом Хегсетом. На повестке дня будет вопрос поставки Украине Patriot.

Также Германия предложила взять на себя инициативу по совместным проектам ЕС относительно ПВО, наземных и морских систем, поскольку Альянс усиливает собственное военное сдерживание потенциальной агрессии России, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Германия планирует долгосрочную поддержку ПВО Украины.

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