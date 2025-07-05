Німеччина вже передала Україні чверть своїх запасів Patriot,- Bloomberg

Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що є більшою часткою власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва", - сказано у статті.

Зазначається, що зараз Німеччина веде переговори з Вашингтоном про передачу Україні як мінімум двох додаткових систем ППО Patriot на тлі посилення атак РФ.

Bloomberg пише, що Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot.

Читайте також: Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо Patriot для України, - Bloomberg

Повідомляється, що 14-15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідає Вашингтон для переговорів зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. На порядку денному буде питання постачання Україні Patriot.

Також Німеччина запропонувала взяти на себе ініціативу щодо спільних проєктів ЄС стосовно ППО, наземних та морських систем, оскільки Альянс посилює власне військове стримування потенційної агресії Росії, йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України.

Читайте також: Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони