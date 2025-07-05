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Новини ППО України
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Німеччина вже передала Україні чверть своїх запасів Patriot,- Bloomberg

patriot

Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. 

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що є більшою часткою власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва", - сказано у статті.

Зазначається, що зараз Німеччина веде переговори з Вашингтоном про передачу Україні як мінімум двох додаткових систем ППО Patriot на тлі посилення атак РФ.

Bloomberg пише, що Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot.

Читайте також: Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо Patriot для України, - Bloomberg

Повідомляється, що 14-15 липня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідає Вашингтон для переговорів зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом. На порядку денному буде питання постачання Україні Patriot.

Також Німеччина запропонувала взяти на себе ініціативу щодо спільних проєктів ЄС стосовно ППО, наземних та морських систем, оскільки Альянс посилює власне військове стримування потенційної агресії Росії, йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України.

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Автор: 

Німеччина (7549) США (23690) Patriot (344)


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В это же время героическая Польша решила воевать с мигрантами на немецкой границе. Чем больше я смотрю на поляков, тем больше я понимаю насколько они похожи на украинцев и насколько обе страны отличаются от немцев.
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05.07.2025 22:48 Відповісти
В это же время героическая Польша решила воевать с мигрантами на немецкой границе. Чем больше я смотрю на поляков, тем больше я понимаю насколько они похожи на украинцев и насколько обе страны отличаются от немцев.
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05.07.2025 22:48 Відповісти
Супер
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05.07.2025 22:48 Відповісти
мокшанській розвідці навіть нічого робити не треба. всі дані скрупульозно кожен день повідомляють змі...
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05.07.2025 22:54 Відповісти
Якщо недай бог ,впаде Україна ні ФРН,ні всю ЄС ніякаі патріоти не врятують.Кацапи їх ,просто зметуть з Землі або вся ЄС буде під повним контролем паРаши і буде сплачувати данину .
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05.07.2025 22:59 Відповісти
 
 