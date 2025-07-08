Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot, - Axios

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на джерела.

Це менше, ніж було заплановано в поставці, яка була призупинена. Водночас Трамп також пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші шляхи постачання.

Видання зазначило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час розмову повідомив Трампу, що ФРН готова купити батареї Patriot у США та відправити їх до України.

Зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати Україні одну зі своїх батарей Patriot.

Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна працює з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них.

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