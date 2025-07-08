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Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot, - Axios

Трамп пообіцяв надіслати Україні ракети до Patriot

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на джерела.

Це менше, ніж було заплановано в поставці, яка була призупинена. Водночас Трамп також пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші шляхи постачання.

Видання зазначило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час розмову повідомив Трампу, що ФРН готова купити батареї Patriot у США та відправити їх до України.

Зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати Україні одну зі своїх батарей Patriot.

Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна працює з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них.

Читайте: Німеччина вже передала Україні чверть своїх запасів Patriot,- Bloomberg

Автор: 

США (23715) Трамп Дональд (6389) Patriot (348)


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Топ коментарі
+20
Покажчик потужнометра зафіксував 73,8 Vova
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08.07.2025 13:13 Відповісти
+17
Потужно , дуже потужно !!
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08.07.2025 13:14 Відповісти
+15
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08.07.2025 13:15 Відповісти
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Сенкью, містер, вері мач
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08.07.2025 13:12 Відповісти
Шо там наші розробки?
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08.07.2025 13:19 Відповісти
Мало того. Чому промисловість України ДОСІ !!! не поставлена на військові рейки? На потік поставлено лише "людоловство" придатних.
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08.07.2025 14:40 Відповісти
На це питання легко відповісти. Ціль - вкрасти якнайбільше, і знищити українців якнайбільше.
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08.07.2025 15:19 Відповісти
Пообіцяти, не значить женитися(с)
Але дай Боже!
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08.07.2025 13:13 Відповісти
Покажчик потужнометра зафіксував 73,8 Vova
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08.07.2025 13:13 Відповісти
Обережно!!! Може статися коротке зезекання
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08.07.2025 13:18 Відповісти
Потужно , дуже потужно !!
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08.07.2025 13:14 Відповісти
Тож хай тримтят за кордоном !!Охрєнєть !!))
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08.07.2025 13:27 Відповісти
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08.07.2025 13:15 Відповісти
як раз на кілька днів щоб бункер прикрити
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08.07.2025 13:16 Відповісти
10 кг. руді получишь..дегенерат....
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08.07.2025 13:16 Відповісти
Ахаха
Це був би прикол
Після отримання ракет
Негайно відправили 10кг руди... прямо у білий дім... кур'єром DHL... особисто рудому отримувачу.
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08.07.2025 13:22 Відповісти
Хоч 10
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08.07.2025 13:16 Відповісти
Гора родила мишу - але це в 10р більше ніж нічого
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08.07.2025 13:22 Відповісти
...десять - для загалу, а реально - знає тільки хтось
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08.07.2025 13:35 Відповісти
ну все, проблема захисту неба вирішена надовго...
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08.07.2025 13:19 Відповісти
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08.07.2025 13:20 Відповісти
Мда... Як то кажуть, no comments...
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08.07.2025 13:20 Відповісти
До Банкової точно ніц не долетить, а далі то вже таке...
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08.07.2025 13:43 Відповісти
Складається враження, що основною темою угоди про копалини була відмова Трампа від вимог виборів в Україні, тому він не вимагає змін у владі, а інші аспекти для нього другорядні.
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08.07.2025 13:22 Відповісти
Аж десять ракет? Це він так над нами знущається? Дайте йому мішок корисних копалин за це
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08.07.2025 13:23 Відповісти
10 мішків,відповідь має бути адекватною !!))
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08.07.2025 13:29 Відповісти
10 ракет, оце помощьььььь!
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08.07.2025 13:23 Відповісти
Заблокував 30 і пообіцяв відправити 10. Вся суть Америки. Наїбати в три рази більше, потім домовитись на менше і ти винен як за 5-кратну допомогу.
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08.07.2025 13:25 Відповісти
Черговий доказ неадекватності цього типа.
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08.07.2025 13:29 Відповісти
Гріх так казати про старого маразматика !!))
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08.07.2025 13:31 Відповісти
АЖ 10!
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08.07.2025 13:31 Відповісти
10 ракет... Дід зовсім здурів.
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08.07.2025 13:32 Відповісти
Шо це ви таке кажите, дід здурів, да він ******** народився. Про це ще його мати казала.
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08.07.2025 13:39 Відповісти
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет

От шо було б, якби 11? Певен, всі би огуїли від захвату!
А потім довго-довго кланялися...
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08.07.2025 13:33 Відповісти
Ніюха собі! Не знаю скільки у нас Петріотів, хоч по одній на кожний вистачить?
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08.07.2025 13:37 Відповісти
10 ракет
Мужик, уособлення потужності світової демократії
А чому не 10 пульок?
Ппц
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08.07.2025 13:45 Відповісти
Кількість ракет має бути таємною інформацію. 10 ракет - інформація, яка призначена для розвідки ворога у військовий час, але ворог точно використовує її для того, щоб викликати незадоволення українців висловленим Трампом плану надати у допомогу 10 ракет до Петріот.
Джерело: https://www.axios.com/2025/07/08/trump-patriot-missiles-ukraine-germany
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08.07.2025 13:45 Відповісти
Так, ви праві. Саме з таких ось новин розвідка ворога і дізнається про об'єми допомоги...
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08.07.2025 14:46 Відповісти
Цинічне знущання кремлівського агента у статусі президента США над українцями та цивілізованим світом.
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08.07.2025 13:45 Відповісти
Не треба зради та паніки..завтра трамп забуде що сьогодняі вже посилалв, знову 10 посилати стане, потім знову і знову..деменція вона така
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08.07.2025 13:47 Відповісти
Отак!Аж 10!
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08.07.2025 13:51 Відповісти
10-11 зе!скоморох поїде до риму, потужно обговорювати плани миру.
так, підозрюю, що несподівано кацапи почнуть завалювати київ атаками.
подивимось, які такі 10 ракет прийшли.
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08.07.2025 13:53 Відповісти
10 ракет? Це жарт?
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08.07.2025 13:54 Відповісти
Приступ небаченої щедрості
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08.07.2025 13:57 Відповісти
Нє, ну а шо? В першу свою каденцію він відправив Україні 10 Javelin-ів - І МИ ЗУПИНИЛИ ТАНКОВІ КОЛОНИ В 2022 РОЦІ. А тут - ЦІЛИХ 10 РАКЕТ Patriot (1,5 зарядки на одну пускову) - та у нас майже Залізний купол тепер буде. Небо закрите, русні - PEACE-да.
Дайте йому Нобелівську премію миру. Або краще таблєток.
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08.07.2025 14:01 Відповісти
Ті було 100...Трамп " обмілів"..)
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08.07.2025 14:05 Відповісти
Я образно.
Тоді було 77 пускових і 540 ракет до них різних типів.
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08.07.2025 14:17 Відповісти
Аж 10(!)штук...!
" Знову зробимо Америку великою"..😁
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08.07.2025 14:04 Відповісти
Трамп оголосив що дає10 ракет для патріотів.Тото нічого,ні на один день захисту.Все що він каже це брехня.
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08.07.2025 14:09 Відповісти
Якщо на одну балістичну ціль випускають 2 патріоти то це дуже потужно. На півночі.
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08.07.2025 14:16 Відповісти
Це занадто щедро, пане Президенте, двох ракет буде більш ніж достатньо. Але лише на один рік. Після цього нам знадобиться ще дві на рік, щоб бути в безпеці.
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08.07.2025 14:29 Відповісти
Це якась помилка журналіста чи це насправді??? Ще тиждень тому в Польщі на нас чекали пару сотень ракет до петріот!!!! Що це взагалі за висєр????
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08.07.2025 14:33 Відповісти
хрена се, спасибо, конечно, но целых 10 штук?...
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08.07.2025 14:44 Відповісти
Трамп затвердив проект оборонного щита "Золотий дощ" "Золотий купол" для США за 175 млрд доларів.
Тепер економлять ракети для себе, а інших гарні обіцянки, потужний діалог або хороша розмова і т.д.
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08.07.2025 14:52 Відповісти
 
 