Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot, - Axios
Президент США Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на джерела.
Це менше, ніж було заплановано в поставці, яка була призупинена. Водночас Трамп також пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші шляхи постачання.
Видання зазначило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час розмову повідомив Трампу, що ФРН готова купити батареї Patriot у США та відправити їх до України.
Зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати Україні одну зі своїх батарей Patriot.
Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна працює з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них.
Топ коментарі
+20 Психиатрическая больница No1
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+17 Best coin UA
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+15 Pavlo Z
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Але дай Боже!
Це був би прикол
Після отримання ракет
Негайно відправили 10кг руди... прямо у білий дім... кур'єром DHL... особисто рудому отримувачу.
От шо було б, якби 11? Певен, всі би огуїли від захвату!
А потім довго-довго кланялися...
Мужик, уособлення потужності світової демократії
А чому не 10 пульок?
Ппц
Джерело: https://www.axios.com/2025/07/08/trump-patriot-missiles-ukraine-germany
так, підозрюю, що несподівано кацапи почнуть завалювати київ атаками.
подивимось, які такі 10 ракет прийшли.
Дайте йому Нобелівську премію миру. Або краще таблєток.
Тоді було 77 пускових і 540 ракет до них різних типів.
" Знову зробимо Америку великою"..😁
Золотий дощ""Золотий купол" для США за 175 млрд доларів.
Тепер економлять ракети для себе, а інших гарні обіцянки, потужний діалог або хороша розмова і т.д.