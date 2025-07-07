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Новини ППО України
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Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський

patriot

Україна працює з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі", - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що він доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. Також 7 липня президент обговорив  кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості", - сказав очільник держави.

Раніше повідомлялося, що США мають намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем ППО Patriot, які необхідні нашій країні для захисту неба.

Читайте також: Трамп про передачу ракет Patriot Україні: США розглянуть це питання. Вони необхідні їм для оборони

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) США (23701) Patriot (346)


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Топ коментарі
+7
вже напрацювали зельоні гниди - поставки зупинено.
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07.07.2025 21:33 Відповісти
+5
Досить вішати локшину охочим!
Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
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07.07.2025 21:46 Відповісти
+4
Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський
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07.07.2025 21:35 Відповісти
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вже напрацювали зельоні гниди - поставки зупинено.
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07.07.2025 21:33 Відповісти
Зелені гниди, а рижі янголи?т Ти придурок, чи провокатор? Чи на роботі?
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07.07.2025 21:43 Відповісти
ВасЯ.. Ти чого козел на людей кидаєшся?
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07.07.2025 21:44 Відповісти
Я людей не трогаю.
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07.07.2025 21:48 Відповісти
Тут всі люди .
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07.07.2025 21:51 Відповісти
Именно так.
Знаешь почему Путин улыбается, никогда не грубит, никогда никого конкретно не поддерживает?

Потому что хочет достичь результата.

Украина в целом, и Зепоц как ее представитель на международной арене сейчас не в том положении, чтобы вести себя так как он ведет.

Я уже молчу за ошибку которую он совершил, открыто поддержав еще до выборов демпартию, вместо того чтобы как РФ - всем загадочно улыбаться. И надеяться что после выборов республиканцы забудут этот плевок - глупо и опрометчиво. В стиле криворожской школы дипломатии и права, короче.
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07.07.2025 22:10 Відповісти
Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський
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07.07.2025 21:35 Відповісти
500-1000 шахедів на день ти зібрався також збивати петріотами як зараз?
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07.07.2025 21:38 Відповісти
Підар гнойний просто знущається з людей. І хайпує на цьому
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07.07.2025 21:45 Відповісти
Єрмак вже дуже "успішно" з'їздив - поставки миттєво припинили!
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07.07.2025 21:44 Відповісти
Досить вішати локшину охочим!
Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
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07.07.2025 21:46 Відповісти
Та клав він на всіх з прибором
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07.07.2025 21:48 Відповісти
Напрацювали так, що роками прийдеться розгрібати це напрацювання...
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07.07.2025 21:53 Відповісти
***,що воно вимелює
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07.07.2025 21:56 Відповісти
Геть тупорилогго ішака! Це безтолкове чмо вже сьомий рік "працює", а з кожним днем все гірше і гірше.
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07.07.2025 21:57 Відповісти
Ну то есть на позавчерашнем звонке говорили по сути о нихера.

Працюемо ... над рiшеннями ... хоспаде, кого мы выбрали.
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07.07.2025 22:06 Відповісти
Вечерний треп
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07.07.2025 22:09 Відповісти
Роботяга, їбу ти матір ...
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07.07.2025 22:26 Відповісти
 
 