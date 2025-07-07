Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський
Україна працює з американською стороною для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі", - сказав глава держави.
Зеленський розповів, що він доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. Також 7 липня президент обговорив кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
"Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості", - сказав очільник держави.
Раніше повідомлялося, що США мають намір розглянути питання передачі Україні ракет для систем ППО Patriot, які необхідні нашій країні для захисту неба.
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Знаешь почему Путин улыбается, никогда не грубит, никогда никого конкретно не поддерживает?
Потому что хочет достичь результата.
Украина в целом, и Зепоц как ее представитель на международной арене сейчас не в том положении, чтобы вести себя так как он ведет.
Я уже молчу за ошибку которую он совершил, открыто поддержав еще до выборов демпартию, вместо того чтобы как РФ - всем загадочно улыбаться. И надеяться что после выборов республиканцы забудут этот плевок - глупо и опрометчиво. В стиле криворожской школы дипломатии и права, короче.
Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
Працюемо ... над рiшеннями ... хоспаде, кого мы выбрали.