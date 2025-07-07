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Новости ПВО Украины
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Работаем с США для принятия соответствующих решений относительно Patriot и ракет к ним, - Зеленский

patriot

Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарю всех, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений относительно "Петриотов" и ракет к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что он поручил министру обороны Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштайна" в различных форматах. Также 7 июля президент обсудил несколько вариантов с премьер-министром Британии Киром Стармером.

"Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайн", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что США намерены рассмотреть вопрос передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, которые необходимы нашей стране для защиты неба.

Читайте также: Трамп о передаче ракет Patriot Украине: США рассмотрят этот вопрос. Они необходимы им для обороны

Автор: 

Зеленский Владимир (21149) США (27410) Patriot (311)


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Топ комментарии
+6
Досить вішати локшину охочим!
Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
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07.07.2025 21:46 Ответить
+5
Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський
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07.07.2025 21:35 Ответить
+5
Єрмак вже дуже "успішно" з'їздив - поставки миттєво припинили!
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07.07.2025 21:44 Ответить
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Зелені гниди, а рижі янголи?т Ти придурок, чи провокатор? Чи на роботі?
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07.07.2025 21:43 Ответить
ВасЯ.. Ти чого козел на людей кидаєшся?
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07.07.2025 21:44 Ответить
Я людей не трогаю.
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07.07.2025 21:48 Ответить
Тут всі люди .
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07.07.2025 21:51 Ответить
рестораторка пОслиця маркарова відпрацювала ))
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07.07.2025 23:16 Ответить
Працюємо із США для відповідних рішень щодо Patriot і ракет до них, - Зеленський
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07.07.2025 21:35 Ответить
500-1000 шахедів на день ти зібрався також збивати петріотами як зараз?
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07.07.2025 21:38 Ответить
Єрмак вже дуже "успішно" з'їздив - поставки миттєво припинили!
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07.07.2025 21:44 Ответить
Досить вішати локшину охочим!
Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
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07.07.2025 21:46 Ответить
Та клав він на всіх з прибором
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07.07.2025 21:48 Ответить
Напрацювали так, що роками прийдеться розгрібати це напрацювання...
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07.07.2025 21:53 Ответить
***,що воно вимелює
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07.07.2025 21:56 Ответить
Геть тупорилогго ішака! Це безтолкове чмо вже сьомий рік "працює", а з кожним днем все гірше і гірше.
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07.07.2025 21:57 Ответить
Ну то есть на позавчерашнем звонке говорили по сути о нихера.

Працюемо ... над рiшеннями ... хоспаде, кого мы выбрали.
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07.07.2025 22:06 Ответить
Вечерний треп
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07.07.2025 22:09 Ответить
Роботяга, їбу ти матір ...
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07.07.2025 22:26 Ответить
Тільки мене на блювоту тягне?
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07.07.2025 22:50 Ответить
Кипить робота...

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07.07.2025 23:08 Ответить
 
 