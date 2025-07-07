Работаем с США для принятия соответствующих решений относительно Patriot и ракет к ним, - Зеленский
Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарю всех, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений относительно "Петриотов" и ракет к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи", - сказал глава государства.
Зеленский рассказал, что он поручил министру обороны Рустему Умерову готовить и следующие встречи "Рамштайна" в различных форматах. Также 7 июля президент обсудил несколько вариантов с премьер-министром Британии Киром Стармером.
"Великобритания вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайн", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что США намерены рассмотреть вопрос передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, которые необходимы нашей стране для защиты неба.
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Ти як довбень з торбою кілька років носився по світу з планом перемоги (з 5 пунктів і секретними додатками), давай звітуй нарешті про результат!
Працюемо ... над рiшеннями ... хоспаде, кого мы выбрали.