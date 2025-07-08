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Новини допомога Україні від США
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Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано

президент США Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США поставлять Україні "деяку зброю" для боротьби у війні з Росією.

Про це він повідомив журналістам на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін поводиться з людьми погано. Він вбиває забагато людей. Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

Водночас на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

Нагадаємо, 4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Розмова проходила на тлі незадоволення Трампа Путіним та зупинки поставок зброї Україні від США.

7 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак.

Одразу після заяви Трампа, Пентагон повідомив, що вже відправляє зброю Україні.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем – ракети для Patriot, - CNN

Автор: 

зброя (7595) допомога (8537) США (23715) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+9
Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

10 ракет... Через 2 тиждні
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08.07.2025 20:36 Відповісти
+9
Не забагато аж 10?
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08.07.2025 20:38 Відповісти
+3
Якщо Нобеля дати- він президент. Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім. В Україні «забагато вбивають людей».… Ось якби менше, тоді да, тоді норм.
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08.07.2025 20:39 Відповісти
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Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

10 ракет... Через 2 тиждні
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08.07.2025 20:36 Відповісти
А потім подивимося.
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08.07.2025 20:43 Відповісти
Угу.
Заголовок "Трамп припинив надання Україні зброї крім деяких видів оборонної" - звучить не так гарно...
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08.07.2025 21:49 Відповісти
Не забагато аж 10?
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08.07.2025 20:38 Відповісти
Я не знаю ви мені скажіть ... Фейспалм [[[
Може то Зінка а не американці??

П.с. мог би сказати шо то єрмак натворив, нам би тут було легше пригальмувати бурхливу ІБД і кротівню в Опі
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08.07.2025 20:38 Відповісти
У номінації "самий поганий переговорник" все-таки Путін переміг Єрмака?
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08.07.2025 20:39 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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08.07.2025 20:39 Відповісти
Якщо Нобеля дати- він президент. Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім. В Україні «забагато вбивають людей».… Ось якби менше, тоді да, тоді норм.
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08.07.2025 20:39 Відповісти
"Якщо зброю забрати і зрадити інтереси партнерів- я нічого не знаю, я ні при чім."
"Це вийшло з ванної кімнати Гантера Байдена. Це вийшло зі спальні Гантера Байдена."
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08.07.2025 20:51 Відповісти
ми її отриали. чи у процессі?
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08.07.2025 20:43 Відповісти
Що схвалив,що дасть? 10 ракет для Патріотів які і пів ночі не закриють.
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08.07.2025 20:43 Відповісти
а як тобі з кремеля 3й портрет надійшлють, де ти замісто гавроша на барікаді - знову скасуєш допомогу?
бавиться діда, тішиться....
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08.07.2025 20:44 Відповісти
На картині Делакруа зовсім не Гаврош...
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08.07.2025 20:57 Відповісти
точно не він - доня!
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08.07.2025 21:01 Відповісти
******* як штормі деніелс в очі не бачив....
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08.07.2025 20:46 Відповісти
А увеличить производство батарей Патриот что мешает ? Номинация на голубя мира ?
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08.07.2025 20:49 Відповісти
не треба вірити спіздівшому один раз...
******* який в своєму житті ні слова правди не сказав? - можна...
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08.07.2025 20:51 Відповісти
Як там у Пруткоаа?
"Єдиіножди солґавші спіздєвші, кто тєбє повєріт?"
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08.07.2025 21:04 Відповісти
Дитячий садочок ясельної групи - путлєр вбивця і дегенерат - дивись не передай більше зброї
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08.07.2025 20:54 Відповісти
Шахрай - спочатку зупинив тепер частково відновлює, герой... Сподіваюсь, американці достатньо уважні щоб помітити це.
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08.07.2025 20:55 Відповісти
Що б не було жодних ілюзій, ніякого нового пакета зброї Трамп не надає ,це відновлення поставок зброї яка була надана Байденом і ратифікована конгресом і була заблокована ,цей пакет військової допомоги діє до 1 жовтня ,жодного нового пакета поставок не розглядаєтся.
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08.07.2025 20:55 Відповісти
поставь путена в угол на горох,дебил
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08.07.2025 20:58 Відповісти
ми всі колись казали правду....
"мамі я want poopi"
різниця тільки одна:
мама раз - терпи я зараз клейонку підкладу!
мама два - та сери собі....
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08.07.2025 21:00 Відповісти
Й так, ми пройшли еволюцію Байдена, Мерца, схоже тепер йде еволюція «тільки оборона зброя» Трампа
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08.07.2025 21:06 Відповісти
клуб слабоумных
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08.07.2025 21:11 Відповісти
Настав час також схвалити постачання ударної зброї. З більшою дальністю стрільби.
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08.07.2025 21:14 Відповісти
> Путін поводиться з людьми погано. Він вбиває забагато людей
Руде падло вирішує, що можна вбивати українців, головне - не надто багато?

> Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю
Замість усієї зброї з пакета часів Байдена воно надійшле лише деяку і лише оборонну, щоб сиділи в обороні під кацапськими снарядами.
"Спасібо!" - каже #уйло своїй підстилці, яка зараз керує Сполученими Штатами.

> на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть"
Ох і клоун.
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08.07.2025 21:21 Відповісти
"Трапунька" .не надавати допомогу Україні, котру з 2014 року пресує рашист теж погано...
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08.07.2025 21:35 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1340 Сергій Таран:
Трамп даватиме Україні більше зброї. Після фіаско переговорного тренду з Росією Трамп змушений буде змінювати свої підходи до війни, і відмовчатися не вийде. Трамп нарешті заговорив про відновлення постачання зброї. Звісно, коли йдеться про Трампа, то краще дочекатися конкретики, а потім вже робити остаточні висновки, але спеціальна заява Пентагону про відправку в Україну додаткового озброєння свідчить, що Трамп свій внутрішній Рубікон таки перейшов.
Зважитися Трампу змінити свою позицію допомогли: 1) сприятлива для України громадянська думка у США; 2) Лоббі класичних республіканців, які завжди говорили про розмову з Росією з позиції сили; 3) необхідність продемонструвати світові, що Трамп може застосовувати силові аргументи не лише проти Ірану. Не останню роль зіграли і журналісти, які мучили Трампа незручними питаннями про його любов до Путіна.
Остаточного розуміння що буде зі ставленням Трампа до російсько-української війни ще немає. Але думаю, що акцент робитиметься на чергову спробу дипломатії під осінь, коли завершиться літня наступальна кампанія Росії, а США продемонструють на ділі, що не залишать Україну наодинці із Путіним.
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08.07.2025 21:44 Відповісти
Яке ж слизьке та хитрозроблене! Як після хвилі обурення зі сторони суспільства і політичних сил про зупинення допомоги Украіні, він каже що то він схвалив і він надав наказ про ,,якесь" іі відновлення... Але коли в нього питають: а хто ж віддав той наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, то він каже ,,Я не знаю, ви мені скажіть"......Так, офіційно підписав цей наказ міністр оборони Піт Хегсет. Але ж всім відомо і зрозуміло що цей Хегсет у Трампа при ньому як службова собака, яка стоіть завжди перед ним на задніх лапках заглядаючи йому у рота в очикуанні нових команд.....
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08.07.2025 21:53 Відповісти
"Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot "

*******-воробушкі! Оце дідугана з різьби зірвало. Роздав всі пентагонівські запаси!
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08.07.2025 22:09 Відповісти
Агента Краснов вывел из себя резидент Путя
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08.07.2025 22:22 Відповісти
 
 