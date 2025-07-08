Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США поставлять Україні "деяку зброю" для боротьби у війні з Росією.
Про це він повідомив журналістам на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін поводиться з людьми погано. Він вбиває забагато людей. Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.
Водночас на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть".
Нагадаємо, 4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Розмова проходила на тлі незадоволення Трампа Путіним та зупинки поставок зброї Україні від США.
7 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак.
Одразу після заяви Трампа, Пентагон повідомив, що вже відправляє зброю Україні.
За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
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10 ракет... Через 2 тиждні
Заголовок "Трамп припинив надання Україні зброї крім деяких видів оборонної" - звучить не так гарно...
Може то Зінка а не американці??
П.с. мог би сказати шо то єрмак натворив, нам би тут було легше пригальмувати бурхливу ІБД і кротівню в Опі
"Це вийшло з ванної кімнати Гантера Байдена. Це вийшло зі спальні Гантера Байдена."
бавиться діда, тішиться....
******* який в своєму житті ні слова правди не сказав? - можна...
"Єдиіножди
солґавшіспіздєвші, кто тєбє повєріт?"
"мамі я want poopi"
різниця тільки одна:
мама раз - терпи я зараз клейонку підкладу!
мама два - та сери собі....
Руде падло вирішує, що можна вбивати українців, головне - не надто багато?
> Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю
Замість усієї зброї з пакета часів Байдена воно надійшле лише деяку і лише оборонну, щоб сиділи в обороні під кацапськими снарядами.
"Спасібо!" - каже #уйло своїй підстилці, яка зараз керує Сполученими Штатами.
> на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть"
Ох і клоун.
Трамп даватиме Україні більше зброї. Після фіаско переговорного тренду з Росією Трамп змушений буде змінювати свої підходи до війни, і відмовчатися не вийде. Трамп нарешті заговорив про відновлення постачання зброї. Звісно, коли йдеться про Трампа, то краще дочекатися конкретики, а потім вже робити остаточні висновки, але спеціальна заява Пентагону про відправку в Україну додаткового озброєння свідчить, що Трамп свій внутрішній Рубікон таки перейшов.
Зважитися Трампу змінити свою позицію допомогли: 1) сприятлива для України громадянська думка у США; 2) Лоббі класичних республіканців, які завжди говорили про розмову з Росією з позиції сили; 3) необхідність продемонструвати світові, що Трамп може застосовувати силові аргументи не лише проти Ірану. Не останню роль зіграли і журналісти, які мучили Трампа незручними питаннями про його любов до Путіна.
Остаточного розуміння що буде зі ставленням Трампа до російсько-української війни ще немає. Але думаю, що акцент робитиметься на чергову спробу дипломатії під осінь, коли завершиться літня наступальна кампанія Росії, а США продемонструють на ділі, що не залишать Україну наодинці із Путіним.
*******-воробушкі! Оце дідугана з різьби зірвало. Роздав всі пентагонівські запаси!