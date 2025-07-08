Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США поставлять Україні "деяку зброю" для боротьби у війні з Росією.

Про це він повідомив журналістам на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін поводиться з людьми погано. Він вбиває забагато людей. Тому ми надішлемо Україні деяку оборонну зброю. Я це схвалив", - сказав Трамп.

Водночас на запитання, хто ж віддав наказ про призупинення постачання Україні військової допомоги минулого тижня, президент США відповів: "Я не знаю, ви мені скажіть".

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Нагадаємо, 4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Розмова проходила на тлі незадоволення Трампа Путіним та зупинки поставок зброї Україні від США.

7 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак.

Одразу після заяви Трампа, Пентагон повідомив, що вже відправляє зброю Україні.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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