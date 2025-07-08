Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який говорить "багато маячні" у намірах завершити війну проти України.
Про це він сказав журналістам під час брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Путін часто може бути "дуже люб'язним", але це "нічого не означає" щодо вирішення російсько-української війни.
"Багато людей гине, і це (війна в Україні) має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна — якщо хочете знати правду. Він завжди дуже люб’язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу. Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів і їхніх солдатів. І зараз це число сягає 7000 на тиждень", - сказав президент США.
Трамп також сказав, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби не провал США в Афганістані.
За його словами, після хаотичного виведення американських військ Путін побачив "шанс" для вторгнення.
"Українці б'ються дуже хоробро. Ми надали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але в них [українців - ред.] була перевага у вигляді неймовірної зброї", - вважає Трамп.
На запитання, чи планує він діяти щодо Путіна, Трамп відповів: "Я вам не скажу — це може бути маленьким сюрпризом!".
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Причому хором...
большимземляным червяком"
- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
- Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато своїх та українських солдатів.
- Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння.
- США дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли.
Це однозначний залізобетонний факт.
Він може петляти, він може клястися, він може навіть вигукувать "слава Україні" але холуйом ху-йла бутивін не перестане.
Тому мені вибачатися не доведеться....
А ще дізнаємось чи не загавкає мій кіт. Вірогідність однакова...
"Ґрєшно смєяцца нат бальнимі людьмі!"
до речі, що там Гендальф, про нього хтось чув останнім часом?
"#уйло хоче миру" - кілька місяців змарновано.
"збільшення військової підтримки завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
"я не задоволений #уйлом, але підтримку не збільшуватиму, бо це завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
Руда падлюка тягне час, щоб кацапи захопили якнайбільше і знищили якнайбільше - а раптом Україна капітулює і руда гнида зрештою отримає ще порцію золотого дощу з-під кацапських шльондр?
"Сдайоцца мнє, джентельмєни, ето била… камедія."
невже агентура збунтувалася, або це гра фсб
"Я вазвращяю
вашсвой партрєт..."