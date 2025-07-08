Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який говорить "багато маячні" у намірах завершити війну проти України.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін часто може бути "дуже люб'язним", але це "нічого не означає" щодо вирішення російсько-української війни.

"Багато людей гине, і це (війна в Україні) має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна — якщо хочете знати правду. Він завжди дуже люб’язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу. Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів і їхніх солдатів. І зараз це число сягає 7000 на тиждень", - сказав президент США.

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Трамп також сказав, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби не провал США в Афганістані.

За його словами, після хаотичного виведення американських військ Путін побачив "шанс" для вторгнення.

"Українці б'ються дуже хоробро. Ми надали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але в них [українців - ред.] була перевага у вигляді неймовірної зброї", - вважає Трамп.

На запитання, чи планує він діяти щодо Путіна, Трамп відповів: "Я вам не скажу — це може бути маленьким сюрпризом!".

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