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Новини допомога Україні від США Трамп про війну в Україні Трамп про Путіна
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Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який говорить "багато маячні" у намірах завершити війну проти України.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін часто може бути "дуже люб'язним", але це "нічого не означає" щодо вирішення російсько-української війни.

"Багато людей гине, і це (війна в Україні) має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна — якщо хочете знати правду. Він завжди дуже люб’язний, але виявляється, що це не має жодного сенсу. Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів і їхніх солдатів. І зараз це число сягає 7000 на тиждень", - сказав президент США.

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Трамп також сказав, що Путін не наважився б напасти на Україну, якби не провал США в Афганістані.

За його словами, після хаотичного виведення американських військ Путін побачив "шанс" для вторгнення.

"Українці б'ються дуже хоробро. Ми надали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але в них [українців - ред.] була перевага у вигляді неймовірної зброї", - вважає Трамп.

На запитання, чи планує він діяти щодо Путіна, Трамп відповів: "Я вам не скажу — це може бути маленьким сюрпризом!".

Читайте також: Путін, можливо, має територіальні амбіції за межами України, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24266) Трамп Дональд (6389) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+5
Главное, чтобы Трамп не забыл, что он сегодня сказал о путлере.
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08.07.2025 19:52 Відповісти
+3
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08.07.2025 19:39 Відповісти
+3
брехня пуйла ,заяви Трампа
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08.07.2025 19:46 Відповісти
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ху йло твойо в крємлє нагло брєшет...
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08.07.2025 19:44 Відповісти
Вони обоє брешуть.
Причому хором...
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08.07.2025 20:02 Відповісти
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08.07.2025 19:39 Відповісти
«Путін несе багато лайна. Звучить красиво, але насправді - пусті балачки. Готуємо серйозні санкції проти рф», - Трамп прокинувся і почав видавати базу
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08.07.2025 19:40 Відповісти
А ещё ***** называл Трампа большим червяком...
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08.07.2025 19:41 Відповісти
"...называл Трампа большим земляным червяком"
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08.07.2025 19:44 Відповісти
...земляним
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08.07.2025 19:44 Відповісти
Да, большим червяком с землистым цветом лица е ещё угрожал, что Трамп у него землю будет жрать...непременно надо эту информацию донести до Трампа.
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08.07.2025 19:48 Відповісти
Ще не менш цікаві заяви президента США:

- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
- Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато своїх та українських солдатів.
- Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння.
- США дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли.
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08.07.2025 19:41 Відповісти
У наведених заявах мене здивувало тільки "США" замість "Я" у четвертій.
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08.07.2025 19:46 Відповісти
Своїх хай би навіть як його кумір гітлер в камерах спалював чи травив, мені на них насрати як і любому Українцю, хай би як санкціонних гусей катком дусив, це його люди, верніше скот! Але страдають ЛЮДИ! Там не країна, там зверинець з ветеринаром довбойобом і привівки від сказу відсутні!
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08.07.2025 19:48 Відповісти
Є брехня, є нагла брехня і є заяви трампа..
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08.07.2025 19:43 Відповісти
ти скоро ще будеш вибачатися перед тим Трампом.
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08.07.2025 19:45 Відповісти
брехня пуйла ,заяви Трампа
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08.07.2025 19:46 Відповісти
Трамп - путінський холуй.
Це однозначний залізобетонний факт.
Він може петляти, він може клястися, він може навіть вигукувать "слава Україні" але холуйом ху-йла бутивін не перестане.
Тому мені вибачатися не доведеться....
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08.07.2025 19:57 Відповісти
невдовзі дізнаємось. якщо добавить санкцій лаптям і дасть зелене світло на поставки зброї Україні, то тоді важко буде називати його холу єм путінським.
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08.07.2025 20:18 Відповісти
Так.
А ще дізнаємось чи не загавкає мій кіт. Вірогідність однакова...
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08.07.2025 20:23 Відповісти
не тупи. не однакова.
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08.07.2025 20:34 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Ґрєшно смєяцца нат бальнимі людьмі!"
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08.07.2025 19:49 Відповісти
Треба ще 2 тиждня.
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08.07.2025 19:45 Відповісти
ну не знаю, надії мало, але маленька є
до речі, що там Гендальф, про нього хтось чув останнім часом?
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08.07.2025 19:45 Відповісти
Слова замість дій.
"#уйло хоче миру" - кілька місяців змарновано.
"збільшення військової підтримки завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
"я не задоволений #уйлом, але підтримку не збільшуватиму, бо це завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
Руда падлюка тягне час, щоб кацапи захопили якнайбільше і знищили якнайбільше - а раптом Україна капітулює і руда гнида зрештою отримає ще порцію золотого дощу з-під кацапських шльондр?
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08.07.2025 19:47 Відповісти
"...кілька місяців змарновано" = кілька десятків тисяч українців загинуло...
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08.07.2025 19:51 Відповісти
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
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08.07.2025 19:48 Відповісти
"А ми слухаємо його, роззявивши рота, і не розуміємо - чого ж він хоче?"
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08.07.2025 19:54 Відповісти
Главное, чтобы Трамп не забыл, что он сегодня сказал о путлере.
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08.07.2025 19:52 Відповісти
А ху...ло це точно не забуде
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08.07.2025 19:55 Відповісти
"Я таке сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне питання."
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08.07.2025 19:57 Відповісти
Це був сарказм(с)
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08.07.2025 20:11 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Сдайоцца мнє, джентельмєни, ето била… камедія."
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08.07.2025 20:20 Відповісти
Як він заіпав вже
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08.07.2025 19:54 Відповісти
Трамп заявив, що незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який говорить "багато маячні" у намірах завершити війну проти України-

невже агентура збунтувалася, або це гра фсб
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08.07.2025 19:54 Відповісти
- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
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08.07.2025 19:56 Відповісти
лом в сраку ?
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08.07.2025 19:57 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Я вазвращяю ваш свой партрєт..."
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08.07.2025 19:59 Відповісти
Особливо про Афганістан сподобалось. Так ти ж зтуда війська виводив. По твоїй геніальній сдєлці... от же глист...
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08.07.2025 20:00 Відповісти
Сказав щоб журналісти відчипилися.Завтра подзвонить кремлівському психопату і спитає як справи..
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08.07.2025 20:11 Відповісти
путлєр вбивця - а багато маячні говориш ти
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08.07.2025 20:13 Відповісти
Завтра середа, завтра будуть в конгресі обговорювати санкціі, подивимося як він розізлився на ******* і лайно перестане жувати!
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08.07.2025 20:16 Відповісти
Сначала пусть форму советского офицера снимет. Балаболище рыжее!
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08.07.2025 20:19 Відповісти
Нехай вже відправить Україні зброю та скаже, що ***** то ***** і тоді повіримо.
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08.07.2025 20:30 Відповісти
Ну цю Потужність ми вже вивчили: дасть два тижні, потім два тижні на перевірку, потім два тижні на остаточне попередження потім два тижні на обговорення потім два на підписання.... І може відкласти вступ документу в силу - як було з Тарифами
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08.07.2025 20:41 Відповісти
 
 