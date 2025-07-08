Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем – ракети для Patriot, - CNN

Члени команди з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа обговорять 8 липня деталі про постачання зброї до України, включаючи ракети для Patriot, –– після його заяви, що відправить Києву більше оборонного озброєння.

Про це пише телеканал CNN із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося відправити ще зброї. Ми повинні це зробити — вони повинні мати можливість захищатися. (…) Вони зазнають дуже сильних ударів. Ми повинні будемо відправити більше зброї. Насамперед, оборонну зброю, адже вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", - заявив Трамп увечері 7 перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Така заява президента США стала поворотною — після того, як минулого тижня високопоставлений чиновник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що адміністрація Трампа призупиняє постачання деяких видів зброї в Україну, зокрема й ракет для ППО.

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Рішення тоді ухвалили після перегляду військових витрат і американської підтримки зарубіжних країн, який був схвалений міністром оборони США Пітом Гегсетом, нагадує телеканал.

За словами джерела CNN, знайомого із ситуацією, в адміністрації Трампа вже велися дискусії щодо того, як потрібно передати додаткові ракети Patriot до України після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня.

Під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо призупинення постачання зброї, яке Трамп злегка проігнорував. Президент США дав зрозуміти, що все ще готовий допомогти Україні захищатися, додало джерело телеканалу.

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