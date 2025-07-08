Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем – ракети для Patriot, - CNN
Члени команди з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа обговорять 8 липня деталі про постачання зброї до України, включаючи ракети для Patriot, –– після його заяви, що відправить Києву більше оборонного озброєння.
Про це пише телеканал CNN із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
"Ми збираємося відправити ще зброї. Ми повинні це зробити — вони повинні мати можливість захищатися. (…) Вони зазнають дуже сильних ударів. Ми повинні будемо відправити більше зброї. Насамперед, оборонну зброю, адже вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", - заявив Трамп увечері 7 перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Така заява президента США стала поворотною — після того, як минулого тижня високопоставлений чиновник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що адміністрація Трампа призупиняє постачання деяких видів зброї в Україну, зокрема й ракет для ППО.
Рішення тоді ухвалили після перегляду військових витрат і американської підтримки зарубіжних країн, який був схвалений міністром оборони США Пітом Гегсетом, нагадує телеканал.
За словами джерела CNN, знайомого із ситуацією, в адміністрації Трампа вже велися дискусії щодо того, як потрібно передати додаткові ракети Patriot до України після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня.
Під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо призупинення постачання зброї, яке Трамп злегка проігнорував. Президент США дав зрозуміти, що все ще готовий допомогти Україні захищатися, додало джерело телеканалу.
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Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет для Patriot
Трамп обіцяв Зеленському передати 10 ракет до Patriot
Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
ці члени можуть обговорювати завжди - вони профі!
Згадав, кого мені нагадують ці тупі повтори у мові Трумпа:
- А-а, Молчун! - радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. - Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно!
(А. и Б. Стругацкие, "Улитка на склоне")