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Новини допомога Україні від США Ракети до Patriot для України
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Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем – ракети для Patriot, - CNN

трамп

Члени команди з питань національної безпеки президента США Дональда Трампа обговорять 8 липня деталі про постачання зброї до України, включаючи ракети для Patriot, –– після його заяви, що відправить Києву більше оборонного озброєння.

Про це пише телеканал CNN із посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Ми збираємося відправити ще зброї. Ми повинні це зробити — вони повинні мати можливість захищатися. (…) Вони зазнають дуже сильних ударів. Ми повинні будемо відправити більше зброї. Насамперед, оборонну зброю, адже вони зазнають дуже, дуже сильних ударів", - заявив Трамп увечері 7 перед вечерею з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Така заява президента США стала поворотною — після того, як минулого тижня високопоставлений чиновник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що адміністрація Трампа призупиняє постачання деяких видів зброї в Україну, зокрема й ракет для ППО.

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Рішення тоді ухвалили після перегляду військових витрат і американської підтримки зарубіжних країн, який був схвалений міністром оборони США Пітом Гегсетом, нагадує телеканал.

За словами джерела CNN, знайомого із ситуацією, в адміністрації Трампа вже велися дискусії щодо того, як потрібно передати додаткові ракети Patriot до України після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня.

Під час розмови Зеленський попросив роз'яснень щодо призупинення постачання зброї, яке Трамп злегка проігнорував. Президент США дав зрозуміти, що все ще готовий допомогти Україні захищатися, додало джерело телеканалу.

Читайте також: Постачання зброї може поновитися після зустрічей Келлога з Умєровим найближчими днями, - Politico

Автор: 

зброя (7595) допомога (8537) США (23715) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+2
знов кота за бейці, за рибу гроші, млять...
у білому домі чудово знають потребу, кількість та те, що потрібно було на позавчора
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08.07.2025 18:20 Відповісти
+2
https://t.me/voynareal/117949 😎«Ребята, это п*здец»: на Ростові пекельно палає та вибухає склад Пожежа 4 рангу складності. Її площа лише за останню годину збільшилась з 2200 до 9100 м².
Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
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08.07.2025 18:22 Відповісти
+1
обговорять всі десять ракет, разом? чи, кожну окремо?
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08.07.2025 18:22 Відповісти
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знов кота за бейці, за рибу гроші, млять...
у білому домі чудово знають потребу, кількість та те, що потрібно було на позавчора
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08.07.2025 18:20 Відповісти
Це просто піар.
Видно припинення допомоги, на фоні нарощування ударів кацапами, виглядало трохи негарно. Тому пішли оці вкиди...
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08.07.2025 18:44 Відповісти
обговорять всі десять ракет, разом? чи, кожну окремо?
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08.07.2025 18:22 Відповісти
10 батарей
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08.07.2025 18:23 Відповісти
Американський президент Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot
Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет для Patriot
Трамп обіцяв Зеленському передати 10 ракет до Patriot
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08.07.2025 18:28 Відповісти
то очепатка
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08.07.2025 18:39 Відповісти
10 дивізіонів
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08.07.2025 18:40 Відповісти
https://t.me/voynareal/117949 😎«Ребята, это п*здец»: на Ростові пекельно палає та вибухає склад Пожежа 4 рангу складності. Її площа лише за останню годину збільшилась з 2200 до 9100 м².
Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
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08.07.2025 18:22 Відповісти
Балдіють?
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08.07.2025 18:26 Відповісти
клей закінчився
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08.07.2025 18:40 Відповісти
Де там вибухи?
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08.07.2025 19:09 Відповісти
Заскрипіла державна машина
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08.07.2025 18:25 Відповісти
помічники та радники трамбона, це зграя мавп мародерів
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08.07.2025 18:26 Відповісти
начебто ж казали, шо постачяння відновлено, а тут тільки "обговорять"?
ці члени можуть обговорювати завжди - вони профі!
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08.07.2025 18:28 Відповісти
як ви щє не сказали "американо-ізраільтянське" по бурятськи
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08.07.2025 18:34 Відповісти
Шо? - не йдуть до рук? - терті калачі
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08.07.2025 18:39 Відповісти
Ніхто даму не танцює? - буває
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08.07.2025 20:15 Відповісти
маруся клімова...
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08.07.2025 18:35 Відповісти
"Ми збираємося відправити ще зброї. Ми повинні це зробити - вони повинні мати можливість захищатися. (…) Вони зазнають дуже сильних ударів. Ми повинні будемо відправити більше зброї. Насамперед, оборонну зброю, адже вони зазнають дуже, дуже сильних ударів"

Згадав, кого мені нагадують ці тупі повтори у мові Трумпа:

- А-а, Молчун! - радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. - Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно!

(А. и Б. Стругацкие, "Улитка на склоне")
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08.07.2025 18:38 Відповісти
Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем - ракети для Patriot, - в кількості 10 штук. Потужно, мляТЬ!
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08.07.2025 18:44 Відповісти
Ви вже нашльопали язиками , що місто зітруть в пил скоро
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08.07.2025 19:04 Відповісти
Да не ракети до патріот нам потрібні , а ракети томагавк нам потрібні...
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08.07.2025 19:02 Відповісти
Вам колонізованим ідіотам потрібно їхати на болото , ось що вам потрібно на справді , там на кожну дірку вам буде 10 торпед
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08.07.2025 19:11 Відповісти
 
 