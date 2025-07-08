Постачання зброї може поновитися після зустрічей Келлога з Умєровим найближчими днями, - Politico

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії кількох зустрічей спецпосланця Трампа Кіта Келлога і міністра оборони України Рустема Умєрова в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico, посилаючись на анонімні джерела.

За інформацією джерел, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.

Зустріч Келлога і Умєрова в Києві не мала на меті обговорювати військову допомогу США і була "запланована ще до того, як минулого тижня з’явилися новини про паузу в постачанні озброєнь", – зазначив речник Келлога Морган Мерфі.

Напередодні Трамп заявив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправити Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів.

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