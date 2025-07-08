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Новини Військова допомога Україні
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Постачання зброї може поновитися після зустрічей Келлога з Умєровим найближчими днями, - Politico

Кіт Келлог відвідає Рим

Призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії кількох зустрічей спецпосланця Трампа Кіта Келлога і міністра оборони України Рустема Умєрова в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico, посилаючись на анонімні джерела.

За інформацією джерел, США вже повідомили Києву про намір відновити постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Водночас конкретні терміни поки що не названо.

Зустріч Келлога і Умєрова в Києві не мала на меті обговорювати військову допомогу США і була "запланована ще до того, як минулого тижня з’явилися новини про паузу в постачанні озброєнь", – зазначив речник Келлога Морган Мерфі.

Напередодні Трамп заявив, що Сполученим Штатам доведеться знову відправити Україні зброю, щоб вона могла захищатися від російських ударів.

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Автор: 

зброя (7592) Умєров Рустем (688) Келлог Кіт (176)


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Залежність від американської зброї згубна для європейців і ми маємо зосередити максимум зусиль на виробництві свого разом з вропейцями. Якщо наші дії будуть залежати від поставок з США то перебіг війни і результат бойових дій буде таким яким яким хоче США. А там зараз ідіот президентом і не факт що наступник буде розумнішим - Маск створює партію "зелених слуг народу США"...
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08.07.2025 07:33 Відповісти
Умєров наш рятівник)
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08.07.2025 07:49 Відповісти
Нобелевскую ему)
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08.07.2025 09:07 Відповісти
"Постачання зброї може поновитися", а може й не поновитися. Ви для гарантії до пари з Уморовим ще Єрмака відправте на зустріч, блазні.
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08.07.2025 07:59 Відповісти
 
 