Поставки оружия могут возобновиться после встреч Келлога с Умеровым в ближайшие дни, - Politico
Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии нескольких встреч спецпосланника Трампа Кита Келлога и министра обороны Украины Рустема Умерова в Италии и Украине в течение следующей недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимные источники.
По информации источников, США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. При этом конкретные сроки пока не названы.
Встреча Келлога и Умерова в Киеве не имела целью обсуждать военную помощь США и была "запланирована еще до того, как на прошлой неделе появились новости о паузе в поставках вооружений", - отметил представитель Келлога Морган Мерфи.
Накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов.
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