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Новости Военная помощь Украине
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Поставки оружия могут возобновиться после встреч Келлога с Умеровым в ближайшие дни, - Politico

Кит Келлог посетит Рим

Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии нескольких встреч спецпосланника Трампа Кита Келлога и министра обороны Украины Рустема Умерова в Италии и Украине в течение следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимные источники.

По информации источников, США уже сообщили Киеву о намерении возобновить поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники. При этом конкретные сроки пока не названы.

Встреча Келлога и Умерова в Киеве не имела целью обсуждать военную помощь США и была "запланирована еще до того, как на прошлой неделе появились новости о паузе в поставках вооружений", - отметил представитель Келлога Морган Мерфи.

Накануне Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется снова отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться от российских ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог, вероятно, встретится с Зеленским в Риме на этой неделе, - СМИ

Автор: 

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Залежність від американської зброї згубна для європейців і ми маємо зосередити максимум зусиль на виробництві свого разом з вропейцями. Якщо наші дії будуть залежати від поставок з США то перебіг війни і результат бойових дій буде таким яким яким хоче США. А там зараз ідіот президентом і не факт що наступник буде розумнішим - Маск створює партію "зелених слуг народу США"...
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08.07.2025 07:33 Ответить
Умєров наш рятівник)
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08.07.2025 07:49 Ответить
Нобелевскую ему)
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08.07.2025 09:07 Ответить
"Постачання зброї може поновитися", а може й не поновитися. Ви для гарантії до пари з Уморовим ще Єрмака відправте на зустріч, блазні.
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08.07.2025 07:59 Ответить
 
 