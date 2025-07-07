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Новости Восстановление Украины после войны
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Келлог, вероятно, встретится с Зеленским в Риме на этой неделе, - СМИ

Кит Келллог посетит Рим

Посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог будет частью американской делегации на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 и 11 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.

На конференции планируют присутствовать Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Пока неизвестно, присоединятся ли к Келлогу другие члены кабинета Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кэллог о разговоре Зеленского и Трампа: Сочувствие - ключевая составляющая лидерства

Автор: 

Зеленский Владимир (21149) Рим (63) Кит Келлог (174)


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Топ комментарии
+7
Якщо потрібно завалити будь-яку справу то участь безтолкового ішака - гарантія цього. Де зявляється це обкурене чмо, там завжди проблеми.
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07.07.2025 08:17 Ответить
+5
«Посланець Єрмака, імовірно, зустрінеться з Кітом Келлогом у Римі цього тижня»
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07.07.2025 08:26 Ответить
+4
Відновлення - так завтра путлєр все поруйнує - може спочатку допомогти Україні зброєю захиститись?
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07.07.2025 08:13 Ответить
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Відновлення - так завтра путлєр все поруйнує - може спочатку допомогти Україні зброєю захиститись?
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07.07.2025 08:13 Ответить
США перетворюються не безглуздого партнера, який генерує випадкові рішення.
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07.07.2025 08:24 Ответить
Показують кипучу діяльність в різних сферах - знаючи шо для нас зараз головне зброя
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07.07.2025 08:28 Ответить
все по плану перемоги клоуна
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07.07.2025 08:50 Ответить
Келог трохи поміркований, вітьков - придурок
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07.07.2025 08:14 Ответить
Якщо потрібно завалити будь-яку справу то участь безтолкового ішака - гарантія цього. Де зявляється це обкурене чмо, там завжди проблеми.
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07.07.2025 08:17 Ответить
Поки наш ішак буде кататись по конференціям, кацапедли будуть валити по Києву всім, що в них є..
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07.07.2025 08:24 Ответить
«Посланець Єрмака, імовірно, зустрінеться з Кітом Келлогом у Римі цього тижня»
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07.07.2025 08:26 Ответить
Була б тільки користь від цих зустрічей ,а так результат нульовий.
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07.07.2025 08:19 Ответить
"Ймовірно" - це: якщо не zдохне від старості?
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07.07.2025 08:24 Ответить
тобто, з 10 на 11 традиційно, київ будуть завалювати шахедами ракетами балістикою?
перевіримо?
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07.07.2025 08:26 Ответить
Ось чому не випустили Порошенка на конференцію у Рим, там буде посланець дєрьмака в чорній піжамі
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07.07.2025 08:28 Ответить
Це та сама коаліція охочих чи новий формат сцянини в очі українцям, лишень би стримували кацапські орди?
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07.07.2025 08:30 Ответить
Клоун знову на відпочинок ,
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07.07.2025 08:30 Ответить
зе!скумбрія захандрила. потребує середземного повітря, просеко з прошуто.
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07.07.2025 08:35 Ответить
Піцу з пепероні
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07.07.2025 08:40 Ответить
то для нас, для бидла.
еліта жере сопливі устриці запиваючи молодим вінчиком, поглядаючи в безкінечну даль моря на легкому бризі.
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07.07.2025 08:48 Ответить
Ви хтіли сказати: старим вінчиком?
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07.07.2025 09:42 Ответить
ой, я не розуміюся на примхах криворагульскої багєми.
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07.07.2025 09:45 Ответить
Всі ці "зустрічи" → вистави для лохів.👈
Який адекватний політик буде щось вирішувати з цим нелегітимним (колишним президентом України ) важливи питання? → Зеля робить імітацію бурхловой діяльності,→ ну і подалі з Київа, звичайно.
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07.07.2025 08:34 Ответить
Пишеш прямо по путєну. Проведи нові вибори. Постав лєгітімного гаранта.Ділов то.
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07.07.2025 08:47 Ответить
так у тому ж і справа, що необраний виконуючий зе!скоморох, сцикує відмінити воєнний стан.
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07.07.2025 08:49 Ответить
До чого тут *****?Країна в рояльним ідіотом приречена.Без зміни влади буде в нас гімн рахи.Тільки упороті не помічають очевидних речей.Від турне ішака користі нуль,як і від відосиків.Кожен день з ішаком втрата дорогоцінного часу
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07.07.2025 08:54 Ответить
Ні яки "вибори" не потрібні - Зелю у відставку, Стефанчука у відставку, нового (не з "зелених") голову в.ради, і нехай в.рада керує., без президента.
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07.07.2025 09:01 Ответить
Чомусь зебіли думають,що ішака політики вважають не просроченим,не нарком і не тупим.
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07.07.2025 08:50 Ответить
може зе!поц і прострочений, і нарік, і тупий, але ж найдосвідченіший!
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07.07.2025 08:59 Ответить
Зеля турист в кросівках,що їздить за кордон у туристичні тури.До дипломатії і зовнішніх відносин ці поїздки відношення не мають.♥️🇺🇦♥️
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07.07.2025 09:03 Ответить
Щось зелений дурист засидівся у Європах, а розхльобувати за собою хто буде обдристаноє хабадськоє лайно?
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07.07.2025 09:51 Ответить
 
 