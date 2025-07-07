Келлог, вероятно, встретится с Зеленским в Риме на этой неделе, - СМИ
Посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог будет частью американской делегации на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме 10 и 11 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источники.
На конференции планируют присутствовать Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.
Пока неизвестно, присоединятся ли к Келлогу другие члены кабинета Трампа.
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еліта жере сопливі устриці запиваючи молодим вінчиком, поглядаючи в безкінечну даль моря на легкому бризі.
Який адекватний політик буде щось вирішувати з цим нелегітимним (колишним президентом України ) важливи питання? → Зеля робить імітацію бурхловой діяльності,→ ну і подалі з Київа, звичайно.