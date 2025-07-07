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Новини Відбудова України після війни
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Келлог, імовірно, зустрінеться із Зеленським у Римі цього тижня, - ЗМІ

Кіт Келлог відвідає Рим

Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог  буде частиною американської делегації на конференції з відновлення Україна, яка пройде у Римі 10 та 11 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Kyiv Post  із посиланням на джерела.

На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про розмову Зеленського і Трампа: Співчуття - ключова складова лідерства

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) Рим (37) Келлог Кіт (175)


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Топ коментарі
+7
Якщо потрібно завалити будь-яку справу то участь безтолкового ішака - гарантія цього. Де зявляється це обкурене чмо, там завжди проблеми.
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07.07.2025 08:17 Відповісти
+4
Відновлення - так завтра путлєр все поруйнує - може спочатку допомогти Україні зброєю захиститись?
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07.07.2025 08:13 Відповісти
+4
«Посланець Єрмака, імовірно, зустрінеться з Кітом Келлогом у Римі цього тижня»
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07.07.2025 08:26 Відповісти
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Відновлення - так завтра путлєр все поруйнує - може спочатку допомогти Україні зброєю захиститись?
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07.07.2025 08:13 Відповісти
США перетворюються не безглуздого партнера, який генерує випадкові рішення.
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07.07.2025 08:24 Відповісти
Показують кипучу діяльність в різних сферах - знаючи шо для нас зараз головне зброя
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07.07.2025 08:28 Відповісти
все по плану перемоги клоуна
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07.07.2025 08:50 Відповісти
Келог трохи поміркований, вітьков - придурок
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07.07.2025 08:14 Відповісти
Якщо потрібно завалити будь-яку справу то участь безтолкового ішака - гарантія цього. Де зявляється це обкурене чмо, там завжди проблеми.
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07.07.2025 08:17 Відповісти
Поки наш ішак буде кататись по конференціям, кацапедли будуть валити по Києву всім, що в них є..
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07.07.2025 08:24 Відповісти
«Посланець Єрмака, імовірно, зустрінеться з Кітом Келлогом у Римі цього тижня»
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07.07.2025 08:26 Відповісти
Була б тільки користь від цих зустрічей ,а так результат нульовий.
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07.07.2025 08:19 Відповісти
"Ймовірно" - це: якщо не zдохне від старості?
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07.07.2025 08:24 Відповісти
тобто, з 10 на 11 традиційно, київ будуть завалювати шахедами ракетами балістикою?
перевіримо?
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07.07.2025 08:26 Відповісти
Ось чому не випустили Порошенка на конференцію у Рим, там буде посланець дєрьмака в чорній піжамі
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07.07.2025 08:28 Відповісти
Це та сама коаліція охочих чи новий формат сцянини в очі українцям, лишень би стримували кацапські орди?
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07.07.2025 08:30 Відповісти
Клоун знову на відпочинок ,
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07.07.2025 08:30 Відповісти
зе!скумбрія захандрила. потребує середземного повітря, просеко з прошуто.
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07.07.2025 08:35 Відповісти
Піцу з пепероні
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07.07.2025 08:40 Відповісти
то для нас, для бидла.
еліта жере сопливі устриці запиваючи молодим вінчиком, поглядаючи в безкінечну даль моря на легкому бризі.
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07.07.2025 08:48 Відповісти
Ви хтіли сказати: старим вінчиком?
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07.07.2025 09:42 Відповісти
ой, я не розуміюся на примхах криворагульскої багєми.
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07.07.2025 09:45 Відповісти
Всі ці "зустрічи" → вистави для лохів.👈
Який адекватний політик буде щось вирішувати з цим нелегітимним (колишним президентом України ) важливи питання? → Зеля робить імітацію бурхловой діяльності,→ ну і подалі з Київа, звичайно.
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07.07.2025 08:34 Відповісти
Пишеш прямо по путєну. Проведи нові вибори. Постав лєгітімного гаранта.Ділов то.
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07.07.2025 08:47 Відповісти
так у тому ж і справа, що необраний виконуючий зе!скоморох, сцикує відмінити воєнний стан.
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07.07.2025 08:49 Відповісти
До чого тут *****?Країна в рояльним ідіотом приречена.Без зміни влади буде в нас гімн рахи.Тільки упороті не помічають очевидних речей.Від турне ішака користі нуль,як і від відосиків.Кожен день з ішаком втрата дорогоцінного часу
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07.07.2025 08:54 Відповісти
Ні яки "вибори" не потрібні - Зелю у відставку, Стефанчука у відставку, нового (не з "зелених") голову в.ради, і нехай в.рада керує., без президента.
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07.07.2025 09:01 Відповісти
Чомусь зебіли думають,що ішака політики вважають не просроченим,не нарком і не тупим.
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07.07.2025 08:50 Відповісти
може зе!поц і прострочений, і нарік, і тупий, але ж найдосвідченіший!
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07.07.2025 08:59 Відповісти
Зеля турист в кросівках,що їздить за кордон у туристичні тури.До дипломатії і зовнішніх відносин ці поїздки відношення не мають.♥️🇺🇦♥️
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07.07.2025 09:03 Відповісти
Щось зелений дурист засидівся у Європах, а розхльобувати за собою хто буде обдристаноє хабадськоє лайно?
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07.07.2025 09:51 Відповісти
 
 