Келлог, імовірно, зустрінеться із Зеленським у Римі цього тижня, - ЗМІ
Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог буде частиною американської делегації на конференції з відновлення Україна, яка пройде у Римі 10 та 11 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kyiv Post із посиланням на джерела.
На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.
Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.
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+7 Олексій Гедз #501597
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+4 Валентин Коваль #587289
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+4 Олександр Дніпро
показати весь коментар07.07.2025 08:26 Відповісти Посилання
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еліта жере сопливі устриці запиваючи молодим вінчиком, поглядаючи в безкінечну даль моря на легкому бризі.
Який адекватний політик буде щось вирішувати з цим нелегітимним (колишним президентом України ) важливи питання? → Зеля робить імітацію бурхловой діяльності,→ ну і подалі з Київа, звичайно.