Помощники Трампа обсудят вопрос о поставках оружия Украине: среди тем - ракеты для Patriot, - CNN
Члены команды по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа обсудят 8 июля детали о поставках оружия в Украину, включая ракеты для Patriot, - после его заявления, что отправит Киеву больше оборонительного вооружения.
Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы собираемся отправить еще оружия. Мы должны это сделать - они должны иметь возможность защищаться. (...) Они подвергаются очень сильным ударам. Мы должны будем отправить больше оружия. Прежде всего, оборонительное оружие, ведь они подвергаются очень, очень сильным ударам", - заявил Трамп вечером 7 перед ужином с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Такое заявление президента США стало поворотным - после того, как на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу CNN, что администрация Трампа приостанавливает поставки некоторых видов оружия в Украину, в том числе и ракет для ПВО.
Решение тогда приняли после пересмотра военных расходов и американской поддержки зарубежных стран, который был одобрен министром обороны США Питом Хегсетом, напоминает телеканал.
По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, в администрации Трампа уже велись дискуссии относительно того, как нужно передать дополнительные ракеты Patriot в Украину после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.
Во время разговора Зеленский попросил разъяснений относительно приостановления поставок оружия, которое Трамп слегка проигнорировал. Президент США дал понять, что все еще готов помочь Украине защищаться, добавил источник телеканала.
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Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
ці члени можуть обговорювати завжди - вони профі!
Згадав, кого мені нагадують ці тупі повтори у мові Трумпа:
- А-а, Молчун! - радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. - Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно!
(А. и Б. Стругацкие, "Улитка на склоне")