Помощники Трампа обсудят вопрос о поставках оружия Украине: среди тем - ракеты для Patriot, - CNN

Члены команды по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа обсудят 8 июля детали о поставках оружия в Украину, включая ракеты для Patriot, - после его заявления, что отправит Киеву больше оборонительного вооружения.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся отправить еще оружия. Мы должны это сделать - они должны иметь возможность защищаться. (...) Они подвергаются очень сильным ударам. Мы должны будем отправить больше оружия. Прежде всего, оборонительное оружие, ведь они подвергаются очень, очень сильным ударам", - заявил Трамп вечером 7 перед ужином с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Такое заявление президента США стало поворотным - после того, как на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу CNN, что администрация Трампа приостанавливает поставки некоторых видов оружия в Украину, в том числе и ракет для ПВО.

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Решение тогда приняли после пересмотра военных расходов и американской поддержки зарубежных стран, который был одобрен министром обороны США Питом Хегсетом, напоминает телеканал.

По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, в администрации Трампа уже велись дискуссии относительно того, как нужно передать дополнительные ракеты Patriot в Украину после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Во время разговора Зеленский попросил разъяснений относительно приостановления поставок оружия, которое Трамп слегка проигнорировал. Президент США дал понять, что все еще готов помочь Украине защищаться, добавил источник телеканала.

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