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Новости помощь Украине от США Ракеты к Patriot для Украины
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Помощники Трампа обсудят вопрос о поставках оружия Украине: среди тем - ракеты для Patriot, - CNN

трамп

Члены команды по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа обсудят 8 июля детали о поставках оружия в Украину, включая ракеты для Patriot, - после его заявления, что отправит Киеву больше оборонительного вооружения.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы собираемся отправить еще оружия. Мы должны это сделать - они должны иметь возможность защищаться. (...) Они подвергаются очень сильным ударам. Мы должны будем отправить больше оружия. Прежде всего, оборонительное оружие, ведь они подвергаются очень, очень сильным ударам", - заявил Трамп вечером 7 перед ужином с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Такое заявление президента США стало поворотным - после того, как на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу CNN, что администрация Трампа приостанавливает поставки некоторых видов оружия в Украину, в том числе и ракет для ПВО.

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Решение тогда приняли после пересмотра военных расходов и американской поддержки зарубежных стран, который был одобрен министром обороны США Питом Хегсетом, напоминает телеканал.

По словам источника CNN, знакомого с ситуацией, в администрации Трампа уже велись дискуссии относительно того, как нужно передать дополнительные ракеты Patriot в Украину после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

Во время разговора Зеленский попросил разъяснений относительно приостановления поставок оружия, которое Трамп слегка проигнорировал. Президент США дал понять, что все еще готов помочь Украине защищаться, добавил источник телеканала.

Читайте также: Поставки оружия могут возобновиться после встреч Кэллога с Умеровым в ближайшие дни, - Politico

Автор: 

оружие (10314) помощь (7953) США (27421) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+2
знов кота за бейці, за рибу гроші, млять...
у білому домі чудово знають потребу, кількість та те, що потрібно було на позавчора
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08.07.2025 18:20 Ответить
+2
https://t.me/voynareal/117949 😎«Ребята, это п*здец»: на Ростові пекельно палає та вибухає склад Пожежа 4 рангу складності. Її площа лише за останню годину збільшилась з 2200 до 9100 м².
Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
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08.07.2025 18:22 Ответить
+1
обговорять всі десять ракет, разом? чи, кожну окремо?
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08.07.2025 18:22 Ответить
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знов кота за бейці, за рибу гроші, млять...
у білому домі чудово знають потребу, кількість та те, що потрібно було на позавчора
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08.07.2025 18:20 Ответить
Це просто піар.
Видно припинення допомоги, на фоні нарощування ударів кацапами, виглядало трохи негарно. Тому пішли оці вкиди...
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08.07.2025 18:44 Ответить
обговорять всі десять ракет, разом? чи, кожну окремо?
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08.07.2025 18:22 Ответить
10 батарей
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08.07.2025 18:23 Ответить
Американський президент Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot
Трамп пообіцяв Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет для Patriot
Трамп обіцяв Зеленському передати 10 ракет до Patriot
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08.07.2025 18:28 Ответить
то очепатка
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08.07.2025 18:39 Ответить
10 дивізіонів
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08.07.2025 18:40 Ответить
https://t.me/voynareal/117949 😎«Ребята, это п*здец»: на Ростові пекельно палає та вибухає склад Пожежа 4 рангу складності. Її площа лише за останню годину збільшилась з 2200 до 9100 м².
Сподіваємося, розгориться ще дужче.
Все місто з захопленням вдихає запахи густого чорного диму.
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08.07.2025 18:22 Ответить
Балдіють?
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08.07.2025 18:26 Ответить
клей закінчився
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08.07.2025 18:40 Ответить
Де там вибухи?
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08.07.2025 19:09 Ответить
Помощники Путина семейная пара коллаборантов из Украины майор ФМБ мотов Алексей Николаевич и майор ФСБ Карпенко Евгения Владимировна получают в реальном времени от Российско-израильской террористической организации приватбанк координаты скопления сил обороны полученные из шпионской израильской программки приват24….
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08.07.2025 18:22 Ответить
Заскрипіла державна машина
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08.07.2025 18:25 Ответить
помічники та радники трамбона, це зграя мавп мародерів
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08.07.2025 18:26 Ответить
начебто ж казали, шо постачяння відновлено, а тут тільки "обговорять"?
ці члени можуть обговорювати завжди - вони профі!
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08.07.2025 18:28 Ответить
Как надоело это Российско-израильское вторжение в Украину!
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08.07.2025 18:28 Ответить
як ви щє не сказали "американо-ізраільтянське" по бурятськи
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08.07.2025 18:34 Ответить
Может потому что Байден помогал нам оружием и Конгресс за все это голосовал при Байдене, а Абрамович, Дерипаска, Фридман, Ковальчуки и Ротенберги дергают чучело Путина за веревочки и у него рот отрывается!
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08.07.2025 18:36 Ответить
Шо? - не йдуть до рук? - терті калачі
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08.07.2025 18:39 Ответить
Да после Российско-израильского вторжения почти все израильтяне выехали побаиваясь отмщения со стороны украинцев вот одним из последних Куницкий сбежал, так теперь нескем сходить в ресторан Интер-Континенталь-Лакшери-Элит-Рояль-Олинклдзив-спаэндрезерв!
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08.07.2025 18:45 Ответить
Израильтяне выехали никто не ведёт даму в Метраполь, Савой, Кемпински…. У нищебродов Украинцев деньги отроду не водятся… им только после смерти по 15 млн дают, а при жизни их даже на приличную работу не примут… нищеброды
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08.07.2025 18:53 Ответить
маруся клімова...
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08.07.2025 18:35 Ответить
"Ми збираємося відправити ще зброї. Ми повинні це зробити - вони повинні мати можливість захищатися. (…) Вони зазнають дуже сильних ударів. Ми повинні будемо відправити більше зброї. Насамперед, оборонну зброю, адже вони зазнають дуже, дуже сильних ударів"

Згадав, кого мені нагадують ці тупі повтори у мові Трумпа:

- А-а, Молчун! - радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. - Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь… Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно!

(А. и Б. Стругацкие, "Улитка на склоне")
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08.07.2025 18:38 Ответить
Помічники Трампа обговорять питання про постачання зброї Україні: серед тем - ракети для Patriot, - в кількості 10 штук. Потужно, мляТЬ!
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08.07.2025 18:44 Ответить
У нас о Одессе есть свои Трамписты они могут на малой арнаутской нашлепать столько ракет к патриотам сколько нада лишь бы дали бы хорошую цену за них!
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08.07.2025 19:00 Ответить
Ви вже нашльопали язиками , що місто зітруть в пил скоро
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08.07.2025 19:04 Ответить
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице
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08.07.2025 19:06 Ответить
Да не ракети до патріот нам потрібні , а ракети томагавк нам потрібні...
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08.07.2025 19:02 Ответить
Нам нужны не ракеты нам нужны торпеды, женщины уже без секса изголодались завезите хоть арабов!
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08.07.2025 19:08 Ответить
Вам колонізованим ідіотам потрібно їхати на болото , ось що вам потрібно на справді , там на кожну дірку вам буде 10 торпед
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08.07.2025 19:11 Ответить
 
 