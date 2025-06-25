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Новини Трамп про Путіна
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Путін, можливо, має територіальні амбіції за межами України, - Трамп

Трамп про путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо, диктатор РФ Володимир Путін має територіальні амбіції за межами України".

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу на полях саміту НАТО у Гаазі, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Також Трамп сказав, що Путін, можливо, "заплутався".

"Я вже чотири конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він (Путін. -ред.) дуже близький з Іраном, він би хотів допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити справи з Росією", - заявив президент США.

Окрім цього, Трамп сказав, що Путін нібито прагне врегулювання війни в Україні.

"Він хотів би вибратися з цього. Це для нього велика проблема", - додав очільник США.

Читайте також: Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався, - Трамп

Автор: 

путін володимир (24222) територіальні претензії (19) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+13
Може треба ху...лу Аляску віддати, це йому сподобається
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25.06.2025 17:45 Відповісти
+13
Хто міг вибрати президентом США ОЦЕ? ДВА РАЗИ? Невже такі самі?... І не треба про клована. Цей хоч речення вміє логічно конструювати.
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25.06.2025 17:48 Відповісти
+9
В власній голові врегулював?
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25.06.2025 17:44 Відповісти
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В власній голові врегулював?
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25.06.2025 17:44 Відповісти
Ну не на Гренландію ж й не на Канаду
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25.06.2025 17:57 Відповісти
Може треба ху...лу Аляску віддати, це йому сподобається
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25.06.2025 17:45 Відповісти
Ага, і ***** розпутається
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25.06.2025 18:31 Відповісти
Та нє.. Всі його териториальні претензії суто всередині росії.
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25.06.2025 17:46 Відповісти
на Аляску
не забудь її своєму другу ***** подарувати
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25.06.2025 17:46 Відповісти
Що значить "можливо"? Ти ж його друг! Поговори, дізнайся точно.
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25.06.2025 17:47 Відповісти
Хто міг вибрати президентом США ОЦЕ? ДВА РАЗИ? Невже такі самі?... І не треба про клована. Цей хоч речення вміє логічно конструювати.
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25.06.2025 17:48 Відповісти
скоро в Україні:

Хто міг вибрати президентом США України ОЦЕ? ДВА РАЗИ?

.
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25.06.2025 17:52 Відповісти
І все одно руки чешуться написати про нашого уї@ана.
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25.06.2025 17:56 Відповісти
А ми два рази обрали?
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25.06.2025 17:59 Відповісти
хто знає?
де в нідерландах і конкретно гаазі, стільки полів?
що ж вони там всі розбрелися по тих полях, та несуть усіляку ахінею?
то, поля канабісу?
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25.06.2025 17:49 Відповісти
Що путін, що Трамп - вірні послідовники геббельса, який казав: "Повторюйте брехню досить часто, і вона стане правдою". У психології такий ефект зветься "ілюзія істини".

На превеликий жаль і Україна не оминула таку халепу - недарма зелені гниди постійно ******** свою брехню - сподіваються, що вона стане правдою...
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25.06.2025 17:51 Відповісти
навіть до трампа дійшо нарешті це.
***...
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25.06.2025 17:59 Відповісти
Чотири війни врегулював - 1. Не напав на Гренладдію. 2. Не напав на Канаду. А ще дві це які?
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25.06.2025 18:00 Відповісти
Не напав на Панаму і не застосував ядерну зброю проти Лос-Анджелеса...
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25.06.2025 18:12 Відповісти
Тобто можливо?
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25.06.2025 18:09 Відповісти
ТА НЕВЖЕ???
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25.06.2025 18:38 Відповісти
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25.06.2025 19:18 Відповісти
Да Тумп пуХу нужна вся НЕВАДА с Инопланетянами тип тебя!!!Ну и довбодятелРыжий!
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25.06.2025 20:24 Відповісти
Дідусь, повний Валет.
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25.06.2025 21:13 Відповісти
 
 