Путін, можливо, має територіальні амбіції за межами України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо, диктатор РФ Володимир Путін має територіальні амбіції за межами України".

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу на полях саміту НАТО у Гаазі, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Також Трамп сказав, що Путін, можливо, "заплутався".

"Я вже чотири конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він (Путін. -ред.) дуже близький з Іраном, він би хотів допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити справи з Росією", - заявив президент США.

Окрім цього, Трамп сказав, що Путін нібито прагне врегулювання війни в Україні.

"Він хотів би вибратися з цього. Це для нього велика проблема", - додав очільник США.

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