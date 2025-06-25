3 967 22
Путін, можливо, має територіальні амбіції за межами України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо, диктатор РФ Володимир Путін має територіальні амбіції за межами України".
Про це глава Білого дому сказав на брифінгу на полях саміту НАТО у Гаазі, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Також Трамп сказав, що Путін, можливо, "заплутався".
"Я вже чотири конфлікти врегулював. Але ви знаєте, він (Путін. -ред.) дуже близький з Іраном, він би хотів допомогти. А я йому сказав допомогти краще вирішити справи з Росією", - заявив президент США.
Окрім цього, Трамп сказав, що Путін нібито прагне врегулювання війни в Україні.
"Він хотів би вибратися з цього. Це для нього велика проблема", - додав очільник США.
Топ коментарі
+13 Igor #591922
показати весь коментар25.06.2025 17:45 Відповісти Посилання
+13 Gary Grant
показати весь коментар25.06.2025 17:48 Відповісти Посилання
+9 Стальной Детройт #608754
показати весь коментар25.06.2025 17:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не забудь її своєму другу ***** подарувати
Хто міг вибрати президентом
СШАУкраїни ОЦЕ? ДВА РАЗИ?
.
де в нідерландах і конкретно гаазі, стільки полів?
що ж вони там всі розбрелися по тих полях, та несуть усіляку ахінею?
то, поля канабісу?
На превеликий жаль і Україна не оминула таку халепу - недарма зелені гниди постійно ******** свою брехню - сподіваються, що вона стане правдою...
***...