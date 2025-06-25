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Путин, возможно, имеет территориальные амбиции за пределами Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно, диктатор РФ Владимир Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины".
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Также Трамп сказал, что Путин, возможно, "запутался".
"Я уже четыре конфликта урегулировал. Но вы знаете, он (Путин. -ред.) очень близок с Ираном, он бы хотел помочь. А я ему сказал помочь лучше решить дела с Россией", - заявил президент США.
Кроме этого, Трамп сказал, что Путин якобы стремится к урегулированию войны в Украине.
"Он хотел бы выбраться из этого. Это для него большая проблема", - добавил глава США.
Топ комментарии
+13 Igor #591922
показать весь комментарий25.06.2025 17:45 Ответить Ссылка
+13 Gary Grant
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+9 Стальной Детройт #608754
показать весь комментарий25.06.2025 17:44 Ответить Ссылка
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не забудь її своєму другу ***** подарувати
Хто міг вибрати президентом
СШАУкраїни ОЦЕ? ДВА РАЗИ?
.
де в нідерландах і конкретно гаазі, стільки полів?
що ж вони там всі розбрелися по тих полях, та несуть усіляку ахінею?
то, поля канабісу?
На превеликий жаль і Україна не оминула таку халепу - недарма зелені гниди постійно ******** свою брехню - сподіваються, що вона стане правдою...
***...