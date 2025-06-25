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Новости трамп о путине
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Путин, возможно, имеет территориальные амбиции за пределами Украины, - Трамп

Трамп о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно, диктатор РФ Владимир Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины".

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Также Трамп сказал, что Путин, возможно, "запутался".

"Я уже четыре конфликта урегулировал. Но вы знаете, он (Путин. -ред.) очень близок с Ираном, он бы хотел помочь. А я ему сказал помочь лучше решить дела с Россией", - заявил президент США.

Кроме этого, Трамп сказал, что Путин якобы стремится к урегулированию войны в Украине.

"Он хотел бы выбраться из этого. Это для него большая проблема", - добавил глава США.

Читайте также: Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31651) территориальные претензии (120) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+13
Може треба ху...лу Аляску віддати, це йому сподобається
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25.06.2025 17:45 Ответить
+13
Хто міг вибрати президентом США ОЦЕ? ДВА РАЗИ? Невже такі самі?... І не треба про клована. Цей хоч речення вміє логічно конструювати.
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25.06.2025 17:48 Ответить
+9
В власній голові врегулював?
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25.06.2025 17:44 Ответить
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В власній голові врегулював?
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25.06.2025 17:44 Ответить
Ну не на Гренландію ж й не на Канаду
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25.06.2025 17:57 Ответить
Може треба ху...лу Аляску віддати, це йому сподобається
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25.06.2025 17:45 Ответить
Ага, і ***** розпутається
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25.06.2025 18:31 Ответить
Та нє.. Всі його териториальні претензії суто всередині росії.
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25.06.2025 17:46 Ответить
на Аляску
не забудь її своєму другу ***** подарувати
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25.06.2025 17:46 Ответить
Що значить "можливо"? Ти ж його друг! Поговори, дізнайся точно.
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25.06.2025 17:47 Ответить
Хто міг вибрати президентом США ОЦЕ? ДВА РАЗИ? Невже такі самі?... І не треба про клована. Цей хоч речення вміє логічно конструювати.
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25.06.2025 17:48 Ответить
скоро в Україні:

Хто міг вибрати президентом США України ОЦЕ? ДВА РАЗИ?

.
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25.06.2025 17:52 Ответить
І все одно руки чешуться написати про нашого уї@ана.
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25.06.2025 17:56 Ответить
А ми два рази обрали?
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25.06.2025 17:59 Ответить
хто знає?
де в нідерландах і конкретно гаазі, стільки полів?
що ж вони там всі розбрелися по тих полях, та несуть усіляку ахінею?
то, поля канабісу?
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25.06.2025 17:49 Ответить
Що путін, що Трамп - вірні послідовники геббельса, який казав: "Повторюйте брехню досить часто, і вона стане правдою". У психології такий ефект зветься "ілюзія істини".

На превеликий жаль і Україна не оминула таку халепу - недарма зелені гниди постійно ******** свою брехню - сподіваються, що вона стане правдою...
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25.06.2025 17:51 Ответить
навіть до трампа дійшо нарешті це.
***...
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25.06.2025 17:59 Ответить
Чотири війни врегулював - 1. Не напав на Гренладдію. 2. Не напав на Канаду. А ще дві це які?
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25.06.2025 18:00 Ответить
Не напав на Панаму і не застосував ядерну зброю проти Лос-Анджелеса...
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25.06.2025 18:12 Ответить
Тобто можливо?
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25.06.2025 18:09 Ответить
ТА НЕВЖЕ???
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25.06.2025 18:38 Ответить
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25.06.2025 19:18 Ответить
Да Тумп пуХу нужна вся НЕВАДА с Инопланетянами тип тебя!!!Ну и довбодятелРыжий!
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25.06.2025 20:24 Ответить
Дідусь, повний Валет.
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25.06.2025 21:13 Ответить
 
 