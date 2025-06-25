Путин, возможно, имеет территориальные амбиции за пределами Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно, диктатор РФ Владимир Путин имеет территориальные амбиции за пределами Украины".

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Также Трамп сказал, что Путин, возможно, "запутался".

"Я уже четыре конфликта урегулировал. Но вы знаете, он (Путин. -ред.) очень близок с Ираном, он бы хотел помочь. А я ему сказал помочь лучше решить дела с Россией", - заявил президент США.

Кроме этого, Трамп сказал, что Путин якобы стремится к урегулированию войны в Украине.

"Он хотел бы выбраться из этого. Это для него большая проблема", - добавил глава США.

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