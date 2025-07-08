Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина, который говорит "бред" в намерениях завершить войну против Украины.
Об этом он сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Путин часто может быть "очень любезным", но это "ничего не значит" относительно решения российско-украинской войны.
"Много людей гибнет, и это (война в Украине) должно закончиться. Мы слышим много бреда от Путина — если хотите знать правду. Он всегда очень любезен, но оказывается, что это не имеет никакого смысла. Я не доволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат". И сейчас это число достигает 7000 в неделю", - сказал президент США.
Трамп также сказал, что Путин не решился бы напасть на Украину, если бы не провал США в Афганистане.
По его словам, после хаотичного вывода американских войск Путин увидел "шанс" для вторжения.
"Украинцы сражаются очень храбро. Мы предоставили им лучшее оборудование, которое когда-либо производилось. Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у них [украинцев - ред.] было преимущество в виде невероятного оружия", - считает Трамп.
На вопрос, планирует ли он действовать в отношении Путина, Трамп ответил: "Я вам не скажу - это может быть маленьким сюрпризом!".
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Причому хором...
большимземляным червяком"
- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
- Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато своїх та українських солдатів.
- Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння.
- США дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли.
Це однозначний залізобетонний факт.
Він може петляти, він може клястися, він може навіть вигукувать "слава Україні" але холуйом ху-йла бутивін не перестане.
Тому мені вибачатися не доведеться....
А ще дізнаємось чи не загавкає мій кіт. Вірогідність однакова...
"Ґрєшно смєяцца нат бальнимі людьмі!"
до речі, що там Гендальф, про нього хтось чув останнім часом?
"#уйло хоче миру" - кілька місяців змарновано.
"збільшення військової підтримки завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
"я не задоволений #уйлом, але підтримку не збільшуватиму, бо це завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
Руда падлюка тягне час, щоб кацапи захопили якнайбільше і знищили якнайбільше - а раптом Україна капітулює і руда гнида зрештою отримає ще порцію золотого дощу з-під кацапських шльондр?
"Сдайоцца мнє, джентельмєни, ето била… камедія."
невже агентура збунтувалася, або це гра фсб
"Я вазвращяю
вашсвой партрєт..."