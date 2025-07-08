Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина, который говорит "бред" в намерениях завершить войну против Украины.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин часто может быть "очень любезным", но это "ничего не значит" относительно решения российско-украинской войны.

"Много людей гибнет, и это (война в Украине) должно закончиться. Мы слышим много бреда от Путина — если хотите знать правду. Он всегда очень любезен, но оказывается, что это не имеет никакого смысла. Я не доволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат". И сейчас это число достигает 7000 в неделю", - сказал президент США.

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Трамп также сказал, что Путин не решился бы напасть на Украину, если бы не провал США в Афганистане.

По его словам, после хаотичного вывода американских войск Путин увидел "шанс" для вторжения.

"Украинцы сражаются очень храбро. Мы предоставили им лучшее оборудование, которое когда-либо производилось. Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у них [украинцев - ред.] было преимущество в виде невероятного оружия", - считает Трамп.

На вопрос, планирует ли он действовать в отношении Путина, Трамп ответил: "Я вам не скажу - это может быть маленьким сюрпризом!".

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