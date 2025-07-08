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Новости помощь Украине от США Трамп о войне в Украине трамп о путине
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Я недоволен Путиным и "очень серьезно" рассматриваю санкции против РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского диктатора Владимира Путина, который говорит "бред" в намерениях завершить войну против Украины.

Об этом он сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин часто может быть "очень любезным", но это "ничего не значит" относительно решения российско-украинской войны.

"Много людей гибнет, и это (война в Украине) должно закончиться. Мы слышим много бреда от Путина — если хотите знать правду. Он всегда очень любезен, но оказывается, что это не имеет никакого смысла. Я не доволен Путиным. Он убивает много солдат. Он убивает своих солдат и их солдат". И сейчас это число достигает 7000 в неделю", - сказал президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощники Трампа обсудят вопрос о поставках оружия Украине: среди тем - ракеты для Patriot, - CNN

Трамп также сказал, что Путин не решился бы напасть на Украину, если бы не провал США в Афганистане.

По его словам, после хаотичного вывода американских войск Путин увидел "шанс" для вторжения.

"Украинцы сражаются очень храбро. Мы предоставили им лучшее оборудование, которое когда-либо производилось. Война в Украине длилась бы 3-4 дня, но у них [украинцев - ред.] было преимущество в виде невероятного оружия", - считает Трамп.

На вопрос, планирует ли он действовать в отношении Путина, Трамп ответил: "Я вам не скажу - это может быть маленьким сюрпризом!".

Читайте также: Путин играет с огнем. Если бы не я, с РФ произошли бы очень плохие вещи, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31688) Трамп Дональд (5917) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+6
Главное, чтобы Трамп не забыл, что он сегодня сказал о путлере.
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08.07.2025 19:52 Ответить
+5
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08.07.2025 19:39 Ответить
+5
Є брехня, є нагла брехня і є заяви трампа..
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08.07.2025 19:43 Ответить
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ху йло твойо в крємлє нагло брєшет...
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08.07.2025 19:44 Ответить
Вони обоє брешуть.
Причому хором...
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08.07.2025 20:02 Ответить
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08.07.2025 19:39 Ответить
«Путін несе багато лайна. Звучить красиво, але насправді - пусті балачки. Готуємо серйозні санкції проти рф», - Трамп прокинувся і почав видавати базу
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08.07.2025 19:40 Ответить
А ещё ***** называл Трампа большим червяком...
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08.07.2025 19:41 Ответить
"...называл Трампа большим земляным червяком"
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08.07.2025 19:44 Ответить
...земляним
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08.07.2025 19:44 Ответить
Да, большим червяком с землистым цветом лица е ещё угрожал, что Трамп у него землю будет жрать...непременно надо эту информацию донести до Трампа.
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08.07.2025 19:48 Ответить
Ще не менш цікаві заяви президента США:

- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
- Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато своїх та українських солдатів.
- Війна в Україні тривала б 3-4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння.
- США дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли.
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08.07.2025 19:41 Ответить
У наведених заявах мене здивувало тільки "США" замість "Я" у четвертій.
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08.07.2025 19:46 Ответить
Своїх хай би навіть як його кумір гітлер в камерах спалював чи травив, мені на них насрати як і любому Українцю, хай би як санкціонних гусей катком дусив, це його люди, верніше скот! Але страдають ЛЮДИ! Там не країна, там зверинець з ветеринаром довбойобом і привівки від сказу відсутні!
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08.07.2025 19:48 Ответить
Є брехня, є нагла брехня і є заяви трампа..
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08.07.2025 19:43 Ответить
ти скоро ще будеш вибачатися перед тим Трампом.
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08.07.2025 19:45 Ответить
брехня пуйла ,заяви Трампа
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08.07.2025 19:46 Ответить
Трамп - путінський холуй.
Це однозначний залізобетонний факт.
Він може петляти, він може клястися, він може навіть вигукувать "слава Україні" але холуйом ху-йла бутивін не перестане.
Тому мені вибачатися не доведеться....
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08.07.2025 19:57 Ответить
невдовзі дізнаємось. якщо добавить санкцій лаптям і дасть зелене світло на поставки зброї Україні, то тоді важко буде називати його холу єм путінським.
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08.07.2025 20:18 Ответить
Так.
А ще дізнаємось чи не загавкає мій кіт. Вірогідність однакова...
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08.07.2025 20:23 Ответить
не тупи. не однакова.
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08.07.2025 20:34 Ответить
Мовою оригіналу:
"Ґрєшно смєяцца нат бальнимі людьмі!"
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08.07.2025 19:49 Ответить
Треба ще 2 тиждня.
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08.07.2025 19:45 Ответить
ну не знаю, надії мало, але маленька є
до речі, що там Гендальф, про нього хтось чув останнім часом?
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08.07.2025 19:45 Ответить
Слова замість дій.
"#уйло хоче миру" - кілька місяців змарновано.
"збільшення військової підтримки завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
"я не задоволений #уйлом, але підтримку не збільшуватиму, бо це завадить мирним перемовинам" - ще кілька місяців змарновано.
Руда падлюка тягне час, щоб кацапи захопили якнайбільше і знищили якнайбільше - а раптом Україна капітулює і руда гнида зрештою отримає ще порцію золотого дощу з-під кацапських шльондр?
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08.07.2025 19:47 Ответить
"...кілька місяців змарновано" = кілька десятків тисяч українців загинуло...
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08.07.2025 19:51 Ответить
Трамп: Путін постійно говорить нам купу нісенітниць
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08.07.2025 19:48 Ответить
"А ми слухаємо його, роззявивши рота, і не розуміємо - чого ж він хоче?"
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08.07.2025 19:54 Ответить
Главное, чтобы Трамп не забыл, что он сегодня сказал о путлере.
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08.07.2025 19:52 Ответить
А ху...ло це точно не забуде
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08.07.2025 19:55 Ответить
"Я таке сказав? Не можу повірити, що я це сказав. Наступне питання."
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08.07.2025 19:57 Ответить
Це був сарказм(с)
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08.07.2025 20:11 Ответить
Мовою оригіналу:
"Сдайоцца мнє, джентельмєни, ето била… камедія."
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08.07.2025 20:20 Ответить
Як він заіпав вже
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08.07.2025 19:54 Ответить
Трамп заявив, що незадоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який говорить "багато маячні" у намірах завершити війну проти України-

невже агентура збунтувалася, або це гра фсб
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08.07.2025 19:54 Ответить
- Що я зроблю з путіним - сюрприз.
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08.07.2025 19:56 Ответить
лом в сраку ?
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08.07.2025 19:57 Ответить
Мовою оригіналу:
"Я вазвращяю ваш свой партрєт..."
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08.07.2025 19:59 Ответить
Особливо про Афганістан сподобалось. Так ти ж зтуда війська виводив. По твоїй геніальній сдєлці... от же глист...
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08.07.2025 20:00 Ответить
Сказав щоб журналісти відчипилися.Завтра подзвонить кремлівському психопату і спитає як справи..
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08.07.2025 20:11 Ответить
путлєр вбивця - а багато маячні говориш ти
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08.07.2025 20:13 Ответить
Завтра середа, завтра будуть в конгресі обговорювати санкціі, подивимося як він розізлився на ******* і лайно перестане жувати!
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08.07.2025 20:16 Ответить
Сначала пусть форму советского офицера снимет. Балаболище рыжее!
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08.07.2025 20:19 Ответить
Нехай вже відправить Україні зброю та скаже, що ***** то ***** і тоді повіримо.
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08.07.2025 20:30 Ответить
Ну цю Потужність ми вже вивчили: дасть два тижні, потім два тижні на перевірку, потім два тижні на остаточне попередження потім два тижні на обговорення потім два на підписання.... І може відкласти вступ документу в силу - як було з Тарифами
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08.07.2025 20:41 Ответить
А потім йому зателефонує *****, пообіцяє пам'ятник зі щирого золота, розповість, який він геніальний, пообіцяє перейменувати червону площу на площу трампа і нагородить зіркою героя росії. І знов почнеться: "путін дуже розумний політик", "у нас з ним багато спільного", "у сша та росії чсудові перспективи".
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08.07.2025 20:50 Ответить
Цей Трамп добрий, а от той, другий, біполярний Трамп дуже поганий.
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08.07.2025 21:38 Ответить
 
 