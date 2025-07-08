Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп
Президент США Дональд Трамп переконаний, що російсько-українська війна була б "дуже короткою", але українці у перші дні повномасштабного вторгнення отримали найкраще американське озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам на засіданні уряду у Білому домі.
За його словами, українці змогли вистояти в перші дні повномасштабної війни завдяки своїй хоробрості та американській зброї — зокрема протитанковим комплексам Javelin, які колись надав Трамп.
"Ми дали їм протитанкові підсилювачі, які підбивали танки. Ми дали їм найновіші та найкращі ракети. Вони змогли збити багато чого. Знаєте, мабуть, це була б дуже коротка війна. Це була б війна, яка тривала б 3-4 дні, але вони мали перевагу в неймовірному обладнанні", - заявив лідер США.
Трамп нагадав, що 44-й президент США Барак Обама відмовився постачати українцям зброю: "Я дав їм "Javelin". Пам'ятаєте, вони казали, що Трамп дав "Javelin", а Обама дав їм простирадла? Правильно. Вони зателефонували Обамі в той час. Барак Хусейн Обама впорався жахливо".
Він також сказав, що США вклали в допомогу Україні 300 млрд доларів, а Європа –– понад 100 млрд доларів. Трамп у цьому контексті знову звинуватив свого попередника Джо Байдена.
"Ми повинні були дати їм стільки ж, або ми повинні були дати фактично менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас... І я скажу, що українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим те, що ми дали всі ці гроші, чи ні, вони були дуже хоробрими, тому що хтось повинен був керувати цією зброєю. І багато людей, яких я знаю, не змогли б цим керувати, бо їм не вистачило б мужності це зробити. Тож вони боролися дуже хоробро", - резюмував Трамп.
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І з умовою, що вони будуть зберігатись десь під польським кордоном.
Скільки там було цих пускових установок - щось біля сотні? На всю Україну?
Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступила первородство!
Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
мене турбує що ніяке манкуртне падло не пояснює це Америці , а це біда
Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
Что америкосики, что европейцы немного не понимают что есть Украина и ее народ. Это вы там за 3-4 дня лапки бы подняли при том что со своим супер оружием! А в Украине люди самые лучшие и всегда во в е времена были лучшими воинами....вы нам не ровня, как и кацапы! Нам бы политиков украинцев и была бы уже Велика Українська Імперія від Сяну до Дону, або і більше!
Гаубиці ще старіші.
Хамві теж не самі свіжі.
Броня часів в'єтнамскої війни.
Бредлі - реальна круть.
Абрамси далеко не самі свіжі.
Петріоти старенькі.
І все це надійшло вже після того, як бліцкріг кацапів було відбито.
Я щось пропустив?
БТР "Страйкер" 400+ ед.
БТР М 1117 400+ ед.
MRAP разных типов 1000+ ед.
танк Т-72 45 ед.
вертолет Ми-17 и Ми-8 21 ед.
из 5000+ хамви далеко не все "старенькие"
гаубицы М 777(187) и М109 А6 (18) М119 (72) все из 21 века
из 1200+ ед. БТР М113 нет ни одного "времен вьетнама"...
Список далеко не полный