УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9074 відвідувача онлайн
Новини допомога Україні від США Трамп про війну в Україні
2 277 38

Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російсько-українська війна була б "дуже короткою", але українці у перші дні повномасштабного вторгнення отримали найкраще американське озброєння. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам на засіданні уряду у Білому домі.

За його словами, українці змогли вистояти в перші дні повномасштабної війни завдяки своїй хоробрості та американській зброї — зокрема протитанковим комплексам Javelin, які колись надав Трамп.

"Ми дали їм протитанкові підсилювачі, які підбивали танки. Ми дали їм найновіші та найкращі ракети. Вони змогли збити багато чого. Знаєте, мабуть, це була б дуже коротка війна. Це була б війна, яка тривала б 3-4 дні, але вони мали перевагу в неймовірному обладнанні", - заявив лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп схвалив надання Україні оборонної зброї: Путін поводиться погано

Трамп нагадав, що 44-й президент США Барак Обама відмовився постачати українцям зброю: "Я дав їм "Javelin". Пам'ятаєте, вони казали, що Трамп дав "Javelin", а Обама дав їм простирадла? Правильно. Вони зателефонували Обамі в той час. Барак Хусейн Обама впорався жахливо".

Він також сказав, що США вклали в допомогу Україні 300 млрд доларів, а Європа –– понад 100 млрд доларів. Трамп у цьому контексті знову звинуватив свого попередника Джо Байдена.

"Ми повинні були дати їм стільки ж, або ми повинні були дати фактично менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас... І я скажу, що українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим те, що ми дали всі ці гроші, чи ні, вони були дуже хоробрими, тому що хтось повинен був керувати цією зброєю. І багато людей, яких я знаю, не змогли б цим керувати, бо їм не вистачило б мужності це зробити. Тож вони боролися дуже хоробро", - резюмував Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп

Автор: 

зброя (7595) США (23715) Трамп Дональд (6389) війна в Україні (5140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Ох і киздун. Хаймарси дали коли? Через рік після вторгнення? (я вже не помʼятаю точно) А нормальні ракети до них ще через пів року. І це все Байден давав, а не Трамп. А та сотня джавелінів, шо Трампон передав, то звичайно класно, але ж погоди не робило.
показати весь коментар
08.07.2025 22:58 Відповісти
+8
І такій лажі, мовляв, якби США не передали Україні зброю, то війна тривала б три-чотири дні - вірять в Америці... І вірять тому, ніби Трамп передав зброї по саму зав'язку.... бо насправвді тих Джавелінів, наданих Трампом, було аж 37 установок і 100 ракет для них...

Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
показати весь коментар
08.07.2025 23:07 Відповісти
+7
Ї...ний дятел
показати весь коментар
08.07.2025 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ї...ний дятел
показати весь коментар
08.07.2025 22:55 Відповісти
Знову осідлав свого коника
показати весь коментар
08.07.2025 22:55 Відповісти
Вона 3-4 дні тривала зі старою совковою зброєю, іглою збивали кашки які літали як у себе вдома.
показати весь коментар
08.07.2025 22:56 Відповісти
Ох і киздун. Хаймарси дали коли? Через рік після вторгнення? (я вже не помʼятаю точно) А нормальні ракети до них ще через пів року. І це все Байден давав, а не Трамп. А та сотня джавелінів, шо Трампон передав, то звичайно класно, але ж погоди не робило.
показати весь коментар
08.07.2025 22:58 Відповісти
Не "Передав", а "Продав".
І з умовою, що вони будуть зберігатись десь під польським кордоном.
Скільки там було цих пускових установок - щось біля сотні? На всю Україну?
показати весь коментар
08.07.2025 23:02 Відповісти
37 установк. А ракет до них - так, сотня.
показати весь коментар
08.07.2025 23:08 Відповісти
Дякую - вже підзабув трохи...
показати весь коментар
08.07.2025 23:19 Відповісти
Саме так. Тоді наші Стугни прислужилися набагато більше. Ті Стугни, які врятував Пашинський.
показати весь коментар
08.07.2025 23:20 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 23:00 Відповісти
він під коксом чи грибами?
показати весь коментар
08.07.2025 23:00 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 23:38 Відповісти
Снова хомяк в голове у императора круги нарезает, никак не угомонится... беда...
показати весь коментар
08.07.2025 23:00 Відповісти
Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступила первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
показати весь коментар
08.07.2025 23:02 Відповісти
Отримали. Від тебе,руда потвора?? Ти зараз забрав те, що ДО ТЕБЕ США надали Україні!!! Америка,невже один покидьок може зламати найпотужнішу демократію Світу???
показати весь коментар
08.07.2025 23:02 Відповісти
Вона триває вже 350 років , а тривати буде доти поки московія не зникне а ми не відродимо Київську Русь/Україну , бо підари зазіхнули на святе але свого не досягнуть ...
мене турбує що ніяке манкуртне падло не пояснює це Америці , а це біда
показати весь коментар
08.07.2025 23:03 Відповісти
А з ядерною зброєю взашгалі б не тривала.. Але, дякуючи гідрантам територіальної цілістності України вже 11 рік триває.. і в цьом заслуга також США
показати весь коментар
08.07.2025 23:05 Відповісти
Tolko Javelini byli nacale,mozet neskolko stingerov i eti ne amerikansi dali.Potom da Himars pojavilis i Patriot sistemi ,te takze nemci mne kazetsia bolsinstve otdali iz svojix.Patriot i Himars oni ocen vaznuju rol igrajet i teper.
показати весь коментар
08.07.2025 23:07 Відповісти
І такій лажі, мовляв, якби США не передали Україні зброю, то війна тривала б три-чотири дні - вірять в Америці... І вірять тому, ніби Трамп передав зброї по саму зав'язку.... бо насправвді тих Джавелінів, наданих Трампом, було аж 37 установок і 100 ракет для них...

Всю іншу зброю Україні від США надвалось адміністрацією Байдена!
показати весь коментар
08.07.2025 23:07 Відповісти
Ти ба, а в нас розказували тоді про сотні танків спалених джавелінами.
показати весь коментар
08.07.2025 23:11 Відповісти
Ні, заради правди, перед самим повномасштабним вторгненням Борис Джонсон і Джо Байден затарабанили в Бориспіль по літаку техніки (Байден, здається, навіть два); і там були і, відповідно, NLAWи та Javelin в достатньо великій кілкості; та й наші вкрали в арабів Стугни - і ними нищили танки. Але Трамп дав лише 37 установок, це також правда...
показати весь коментар
08.07.2025 23:28 Відповісти
В нього в голові якийсь вінегрет!!! Його слухати неможливо, як був довбограєм так і залишився!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 23:10 Відповісти
Іржавий клоун, бляха… нема кому розказати йому як воно відбувалося оті перші часи і коли в дійсності почала хоч якось поступати західна зброя
показати весь коментар
08.07.2025 23:13 Відповісти
Ага, только колонны под Киевом почему-то ***.или с рпг совковых и пионами отбивали направление Вышгорода!! И джавелины хваленые как в фильме брат2 с гранатой 50/50! Те кому нужно поймут....
Что америкосики, что европейцы немного не понимают что есть Украина и ее народ. Это вы там за 3-4 дня лапки бы подняли при том что со своим супер оружием! А в Украине люди самые лучшие и всегда во в е времена были лучшими воинами....вы нам не ровня, как и кацапы! Нам бы политиков украинцев и была бы уже Велика Українська Імперія від Сяну до Дону, або і більше!
показати весь коментар
08.07.2025 23:14 Відповісти
От тільки силою нав'язана Зе-шоблу зброя, в очікуванні нападу Кацапії, була складена на полігонах в Західній частині України. Часто під відкритим небом. Тільки одиниці передані у війська.
показати весь коментар
08.07.2025 23:15 Відповісти
Що він хоче? Щоб і "наш" єврей подав прохання на нобеля для нього? То бібіка, то літачок, то прнмія миру - старе шо мале
показати весь коментар
08.07.2025 23:16 Відповісти
Зєлєнскій, як відомий сраколиз Трампа, після цього "спічу" має надати Трампу титул "Рятівник України" і дизайнерський костюм-вишиванку з діркою на сраці для поцілунків... Холуй коломойського легко став холуйом *****, потім Трампа. Не здивуюсь якщо цей жидобільшовик стане холуйом Сі. Ця тварюка не має власного мозку зате має гнучкий хребет...
показати весь коментар
08.07.2025 23:31 Відповісти
Как же без этого.
показати весь коментар
08.07.2025 23:32 Відповісти
Хаймарси та ракети до них 30-річної давнини.
Гаубиці ще старіші.
Хамві теж не самі свіжі.
Броня часів в'єтнамскої війни.
Бредлі - реальна круть.
Абрамси далеко не самі свіжі.
Петріоти старенькі.
І все це надійшло вже після того, як бліцкріг кацапів було відбито.

Я щось пропустив?
показати весь коментар
08.07.2025 23:33 Відповісти
І для прикладу навчена американцями армія в Афганістані покидала зброю і розбіглася як стадо курей від талібів.
показати весь коментар
08.07.2025 23:36 Відповісти
Пропустил:
БТР "Страйкер" 400+ ед.
БТР М 1117 400+ ед.
MRAP разных типов 1000+ ед.
танк Т-72 45 ед.
вертолет Ми-17 и Ми-8 21 ед.
из 5000+ хамви далеко не все "старенькие"
гаубицы М 777(187) и М109 А6 (18) М119 (72) все из 21 века
из 1200+ ед. БТР М113 нет ни одного "времен вьетнама"...
Список далеко не полный
показати весь коментар
08.07.2025 23:57 Відповісти
Ага. Ти ж раніше казав що українське болото зупинило рашистів. А тепер 100 джавелінів які виплакали сша зупинили армію рашистів. Але ж всі пам'ятають що Україна тоді вистояла завдяки Борису Джонсону який самий перший почав допомагати Україні зброєю і будити західних і американських імпотентів, які хлопали вже нас по плечу і призивали змиритися і упокоїтися
показати весь коментар
08.07.2025 23:42 Відповісти
Придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум.
показати весь коментар
08.07.2025 23:46 Відповісти
Рідкісний пістун!!! Хто дійсно допоміг Україні без зайвих вагань - так це Борис Джонсонюк!!!
показати весь коментар
08.07.2025 23:48 Відповісти
Таке саме хворе як і наше...
показати весь коментар
08.07.2025 23:50 Відповісти
Тобто Байден - молодець?
показати весь коментар
08.07.2025 23:51 Відповісти
Не звинувачуйте іпанутого діда. Звинувачуйте мільйони іпанутих янкі.
показати весь коментар
08.07.2025 23:51 Відповісти
клован..
показати весь коментар
08.07.2025 23:54 Відповісти
 
 