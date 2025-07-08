Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російсько-українська війна була б "дуже короткою", але українці у перші дні повномасштабного вторгнення отримали найкраще американське озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам на засіданні уряду у Білому домі.

За його словами, українці змогли вистояти в перші дні повномасштабної війни завдяки своїй хоробрості та американській зброї — зокрема протитанковим комплексам Javelin, які колись надав Трамп.

"Ми дали їм протитанкові підсилювачі, які підбивали танки. Ми дали їм найновіші та найкращі ракети. Вони змогли збити багато чого. Знаєте, мабуть, це була б дуже коротка війна. Це була б війна, яка тривала б 3-4 дні, але вони мали перевагу в неймовірному обладнанні", - заявив лідер США.

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Трамп нагадав, що 44-й президент США Барак Обама відмовився постачати українцям зброю: "Я дав їм "Javelin". Пам'ятаєте, вони казали, що Трамп дав "Javelin", а Обама дав їм простирадла? Правильно. Вони зателефонували Обамі в той час. Барак Хусейн Обама впорався жахливо".

Він також сказав, що США вклали в допомогу Україні 300 млрд доларів, а Європа –– понад 100 млрд доларів. Трамп у цьому контексті знову звинуватив свого попередника Джо Байдена.

"Ми повинні були дати їм стільки ж, або ми повинні були дати фактично менше, ніж Європа. Це впливає на Європу набагато більше, ніж на нас... І я скажу, що українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим те, що ми дали всі ці гроші, чи ні, вони були дуже хоробрими, тому що хтось повинен був керувати цією зброєю. І багато людей, яких я знаю, не змогли б цим керувати, бо їм не вистачило б мужності це зробити. Тож вони боролися дуже хоробро", - резюмував Трамп.

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