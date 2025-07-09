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Новини Трамп про війну в Україні Patriot для України
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Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що "відбувається в Україні", але підтвердив, що Київ попросив у Вашингтона ще одну систему ППО Patriot.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з африканськими лідерами, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Білий дім розглядає це питання, але лідер США наголосив: система "дуже дорога".

"Україна попросила у нас Patriot. Ми збираємося розглянути це питання. Але це дуже дорого. Вони роблять це [запит на Patriot], щоб запобігти смертям. Їх сильно атакують. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми розглянемо це", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

Він також прокоментував масовану атаку РФ по Україні у ніч на 9 липня.

"Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я незадоволений тим, що відбувається в Україні. Це війна, якої не повинно було бути... Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я незадоволений Путіним і "дуже серйозно" розглядаю санкції проти РФ, - Трамп

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.

Читайте також: США хочуть значно збільшити арсенал ракет до Patriot, - Bloomberg

Автор: 

США (23728) Трамп Дональд (6402) Patriot (351) війна в Україні (5162)


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Топ коментарі
+13
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09.07.2025 20:49 Відповісти
+12
"Україна попросила у нас Patriot. Я розгляну це питання. Але це дуже дорого. Я незадоволений тим, що відбувається в Україні", - каже Трамп"

эти все слова как-то связаны между собой?
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09.07.2025 20:48 Відповісти
+7
Не вперше, до речі. Під час ковіду Порошенко теж поставляв лікарням допомогу і у нього її заборонили приймати. От і прали одноразові захисні костюми... І я прав.
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09.07.2025 20:54 Відповісти
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"Україна попросила у нас Patriot. Я розгляну це питання. Але це дуже дорого. Я незадоволений тим, що відбувається в Україні", - каже Трамп"

эти все слова как-то связаны между собой?
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09.07.2025 20:48 Відповісти
Все там зв'язано якщо врахувати шо трампуша кацапський холуй.
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09.07.2025 20:54 Відповісти
якась **** розповіла трампу про чернишова і конкурс на керівника БЕБ.
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09.07.2025 20:54 Відповісти
Так-так.
Саме тому трампуша смокче у кацапів. Тому шо в Україні ко-ко-корупция. А трампуша, він же корупцію на дух не переносить...
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09.07.2025 21:03 Відповісти
до чого ви сюди кацапів приплітаєте? чернишов наш віце-прем'єр, і відкритий конкурс на керівника БЕБ теж наш. І у політикумі США є достатьо персонажів, які користуючись корупційними пройобами нашої влади, можуть впливати на трампа.
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09.07.2025 21:09 Відповісти
Це ви його приплітаєте.
Останнє що вплинуло на рішення Трампа про припинення допомоги це ситуація з корупцією, чернишов, Порошенко чи ще хтось з місцевої політики...
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09.07.2025 21:16 Відповісти
ви маніпулятивно уникнули відповіді на питання - до чого ви сюди кацапів приплітаєте?
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09.07.2025 21:21 Відповісти
І як я їх "приплів"? А ну розкажіть? Всі дописи видно.
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09.07.2025 21:25 Відповісти
навожу вам різкість - https://censor.net/ua/comments/locate/3562433/84f97ec2-49ea-42a8-9507-fd8307e28dcc
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09.07.2025 21:31 Відповісти
Ні, не пов'язані. Но їх лохам, лохам сша, заходить, як і нашим, вітчизняним лохам, шо обрали Zе та Слуг *****.
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09.07.2025 21:05 Відповісти
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09.07.2025 20:49 Відповісти
Не вперше, до речі. Під час ковіду Порошенко теж поставляв лікарням допомогу і у нього її заборонили приймати. От і прали одноразові захисні костюми... І я прав.
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09.07.2025 20:54 Відповісти
але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп
====================================
Ми теж незадоволені від того що відбувається.
І кацапів мусимо теж без задоволення убивати.
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09.07.2025 21:03 Відповісти
Цей театр словесного УУУУХ РОЗЛЮЧЕНОГО тиску на Владіміра справді перейде в дії? Чи це поки Нетаньяху вибиває премію миру для нього?
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09.07.2025 20:49 Відповісти
А на якого саме Ьлядіміра?
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09.07.2025 20:56 Відповісти
на твого рашистського
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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09.07.2025 21:20 Відповісти
Николай Декапольцев , ei , 🐖🐕 , na
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09.07.2025 21:26 Відповісти
Отже ти й є чоловік? Добряче в Австрії влаштувався, подалі від такої жінки, розумію.
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09.07.2025 21:28 Відповісти
вілрізняй владіміра від володимира.
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09.07.2025 21:22 Відповісти
Звідки я знаю, кого мала на увазі курка під американським прапорцем, після сварки Зеленського в оральному кабінеті. Здається, Трамп тоді був невдоволений їм також.
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09.07.2025 21:27 Відповісти
Трамп розглядає щедру пропозицію в наданні 10 ракет "Patriot". Аж на півтора залпи вистачить.
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09.07.2025 20:49 Відповісти
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09.07.2025 20:51 Відповісти
На два с половиной одной пусковой установки, шо все меняет).
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09.07.2025 21:03 Відповісти
УВАГА!!! Трамп прокинувся у Вашингтоні!!! Всі по норам! Зараз буде говорить о недовольстве
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09.07.2025 20:50 Відповісти
от хто діду розповів про чернишова?
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09.07.2025 20:51 Відповісти
Дядя Донні вже здав назад? А я думав він тільки через два тижні скаже що пожартував про збільшення допомоги Україні. Дивно, не став чекати сакральні ,,два тижні,,
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09.07.2025 20:52 Відповісти
сім пятниць на тиждень, рано скаже що пожартував
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09.07.2025 20:54 Відповісти
7 п'ятниць на тиждень - то якраз про постійність..
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09.07.2025 21:01 Відповісти
у США ,на війскових складах зберігаються дуже дешеві системи (зрк.) котрими можна винищувати дрони .як китайці свого часу винищували горобців...Давай їх
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09.07.2025 20:55 Відповісти
"Всім давать - паламаєцца кравать". Свої робити треба. І не лише оборонні системи, але й атакуючі, ударні. Знищувати ворога та звільняти територію, а не відстрілюватися без кінця.
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09.07.2025 20:59 Відповісти
не будеш давать. нахера Твоя кровать?
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Нічого воно не дасть. Коли воно каже "подивимося", це означає "ні".
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09.07.2025 20:56 Відповісти
ще один доказ, що те що говорить трамп і те як діє - це два не пов'язані між собою процеси .

Навіть глибокошанований Портніков купився, що ображений на путіна трамп буде рішучіше, за Байдена. Ага-ага. Такий рішучий, що аж на 10 ракет вистачило .
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09.07.2025 20:59 Відповісти
З чого ти взяло що 10? Довірливість ознака нерозвинутості.
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09.07.2025 21:06 Відповісти
А ти звідки взяло, що не 10 ? Я ************ від Axios/Politico та інші. Але звісно Sergii Ustim володіє більш достовірними джерелами.

p.s. Я не стверджував, що Портніков нерозвинутий, це ти нафантазувало собі, як і про "іншу кількість ракет"
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09.07.2025 21:57 Відповісти
портніков балабол.
Ось його прогноз на дії Трампа за минулу осінь. О(нуль) попадань, все діаметрально протилежне...

https://youtu.be/5gowQ7Dsxq8?si=kDDSFeSceGKeRAG- Відео
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09.07.2025 21:11 Відповісти
не бачив цього відео, там Портніков дійсно щось перегнув.
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09.07.2025 21:50 Відповісти
Сім мішків вовни і всі неповні - може буде Петріот і ракети
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09.07.2025 21:03 Відповісти
Не довго музика іграла...
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09.07.2025 21:05 Відповісти
І ху....тень кожен день,хоть хтось би додав глузду умозведенням старої недолугої людини... .
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09.07.2025 21:09 Відповісти
Дивні люди тут цілодобово стирчать, коли їм казали що допомогу припинили, скавчали як дурні. Тепер кажуть що допомогу поновили, скавчать ще голосніше. Так чого вам треба? Х.Е.З...
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09.07.2025 21:10 Відповісти
Давно пишу, що не потрібно в США слізно випрошувати і вмовляти їхніх придурків з покидьками, а подавати до Міжнародного суду позов на трильйонні збитки спричинені недотриманням гарантами їхніх зобов'язань по Будапештському меморандуму. Гівно не морозиво і облизувати його можуть тільки ідіоти.
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09.07.2025 21:10 Відповісти
Подавати в міжнародний суд що? Меморандум, пам'ятку? Це договір чи пам'ятка?
Піднімай з того світу кравчука і віддай його під суд!
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Трамп ты за Мир во всём Мире????останови ЗЛО!!!!!!
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09.07.2025 21:12 Відповісти
"Дам вам 10 ракет, щоб відчепились"
Ідіот! Та цього не вистачить на один день!
Він іздівається?
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09.07.2025 21:13 Відповісти
Вони дорогі їх замало. Скільки дала Європа? 20 штук?
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09.07.2025 21:15 Відповісти
Справжній цар планети. Я незадоволений.
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09.07.2025 21:14 Відповісти
Пів року, Трамп з МАГОЮ, блокуваЛИ передачу допомоги ОВТ для України, за Президента Байдена, а тепер, пів року блокує, та виділяє по краплині що уже КОНГРЕСОМ затверджене, аби прутіна задовольнити, за свого сидіння у БД!!??!
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09.07.2025 21:16 Відповісти
У діда біполярка якась
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Схоже що не якась а вже "вгніздилася".
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09.07.2025 21:44 Відповісти
Скоріше за все Трампу не сподобалась поява Зеленнсько на балконі з Папою в Римі. Він до таких речей безумно ревнивий, до повної втрати опанування собою.
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09.07.2025 21:22 Відповісти
Тобто розгляне,але не дасть.За Доні нам не дали нічого,ні одного євро ні одного патрона.Все що надходить це від Байдена.
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09.07.2025 21:23 Відповісти
Vidernite u etava dalbaioba shtepsel .
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09.07.2025 21:28 Відповісти
Ти диви! Я теж не задоволений тим, що відбувається! Я - Трамп? 😲 Якщо серйозно, то все просто - якщо людина не задоволена станом справ, то може змінити свій підхід до їх вирішення і зайти з іншого боку?
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09.07.2025 21:31 Відповісти
хто порахував його обіцянки військової допомоги, які не дали жодного результату?
А ті, обіцянки, які припинили постачання зброї України? Здається, їх також було вдосталь.
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09.07.2025 21:33 Відповісти
От нетрадеційний...
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09.07.2025 21:36 Відповісти
 
 