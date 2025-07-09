Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що "відбувається в Україні", але підтвердив, що Київ попросив у Вашингтона ще одну систему ППО Patriot.
Про це він сказав журналістам під час зустрічі з африканськими лідерами, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Білий дім розглядає це питання, але лідер США наголосив: система "дуже дорога".
"Україна попросила у нас Patriot. Ми збираємося розглянути це питання. Але це дуже дорого. Вони роблять це [запит на Patriot], щоб запобігти смертям. Їх сильно атакують. Вони зазнають сильного удару. Дуже сильного. Отже, ми розглянемо це", - сказав він.
Він також прокоментував масовану атаку РФ по Україні у ніч на 9 липня.
"Я намагаюся дати людям зрозуміти, що я незадоволений тим, що відбувається в Україні. Це війна, якої не повинно було бути... Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", - додав він.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.
За даними ЗМІ, Трамп пообіцяв Зеленському надіслати Україні 10 ракет для Patriot.
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эти все слова как-то связаны между собой?
Саме тому трампуша смокче у кацапів. Тому шо в Україні ко-ко-корупция. А трампуша, він же корупцію на дух не переносить...
Останнє що вплинуло на рішення Трампа про припинення допомоги це ситуація з корупцією, чернишов, Порошенко чи ще хтось з місцевої політики...
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Ми теж незадоволені від того що відбувається.
І кацапів мусимо теж без задоволення убивати.
Навіть глибокошанований Портніков купився, що ображений на путіна трамп буде рішучіше, за Байдена. Ага-ага. Такий рішучий, що аж на 10 ракет вистачило .
p.s. Я не стверджував, що Портніков нерозвинутий, це ти нафантазувало собі, як і про "іншу кількість ракет"
Ось його прогноз на дії Трампа за минулу осінь. О(нуль) попадань, все діаметрально протилежне...
https://youtu.be/5gowQ7Dsxq8?si=kDDSFeSceGKeRAG- Відео
Піднімай з того світу кравчука і віддай його під суд!
Ідіот! Та цього не вистачить на один день!
Він іздівається?
А ті, обіцянки, які припинили постачання зброї України? Здається, їх також було вдосталь.