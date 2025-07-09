США хочуть значно збільшити арсенал ракет до Patriot, - Bloomberg

Армія США планує витратити понад 1,3 млрд доларів на ракети до систем ППО Patriot протягом фінансового року, що починається 1 жовтня.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, документи, що супроводжують бюджетний запит на 2026 фінансовий рік, свідчать, що група чиновників, що формує рекомендаційні вимоги до озброєння, збільшила план закупівлі Patriot з 3376 до 13 773 одиниць.

Хоча комісія формує вимоги, це не означає, що вони автоматично перетворюються на конкретні бюджетні цифри або контракти. Наразі розробляють законопроєкти про фінансування для Пентагону, які могли б врахувати ці прогнози.

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Bloomberg зазначає, що нова цифра свідчить про зростання попиту на ракети Patriot.

Найновіша модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement або PAC-3 MSE, виробництва Lockheed Martin Corp. - перехоплювати безпілотники, крилаті ракети і тактичні балістичні ракети. Твердопаливний ракетний двигун для ракети постачає компанія L3Harris Technologies Inc.

Згідно з бюджетними документами армії, до 2024 фінансового року було закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

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Армія запросила 945,9 млн доларів на придбання 224 ракет у 2026 році - 549,6 млн з базового бюджету та 396,3 млн на підтримку операції "Атлантична рішучість", що покликана посилювати оборону НАТО в Європі.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав законопроєкт про податки та витрати, виділивши мільярди на оборону та додавши 366 млн доларів на придбання ще 96 ракет-перехоплювачів, йдеться в документах.

За словами представника армії Стіва Уоренна, виробництво протягом багатьох років стабільно фінансували, проте "нарощування виробництва є складним завданням".

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