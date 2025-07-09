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Новини Ракети до Patriot
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США хочуть значно збільшити арсенал ракет до Patriot, - Bloomberg

США наростять виробництво ракет до Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 млрд доларів на ракети до систем ППО Patriot протягом фінансового року, що починається 1 жовтня.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, документи, що супроводжують бюджетний запит на 2026 фінансовий рік, свідчать, що група чиновників, що формує рекомендаційні вимоги до озброєння, збільшила план закупівлі Patriot з 3376 до 13 773 одиниць.

Хоча комісія формує вимоги, це не означає, що вони автоматично перетворюються на конкретні бюджетні цифри або контракти. Наразі розробляють законопроєкти про фінансування для Пентагону, які могли б врахувати ці прогнози.

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Bloomberg зазначає, що нова цифра свідчить про зростання попиту на ракети Patriot.

Найновіша модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement або PAC-3 MSE, виробництва Lockheed Martin Corp. - перехоплювати безпілотники, крилаті ракети і тактичні балістичні ракети. Твердопаливний ракетний двигун для ракети постачає компанія L3Harris Technologies Inc.

Згідно з бюджетними документами армії, до 2024 фінансового року було закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

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Армія запросила 945,9 млн доларів на придбання 224 ракет у 2026 році - 549,6 млн з базового бюджету та 396,3 млн на підтримку операції "Атлантична рішучість", що покликана посилювати оборону НАТО в Європі.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав законопроєкт про податки та витрати, виділивши мільярди на оборону та додавши 366 млн доларів на придбання ще 96 ракет-перехоплювачів, йдеться в документах.

За словами представника армії Стіва Уоренна, виробництво протягом багатьох років стабільно фінансували, проте "нарощування виробництва є складним завданням".

Читайте: Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, - WSJ

Автор: 

ППО (3371) США (23728) Patriot (351)


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саме час виробляти та продавати
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09.07.2025 16:28 Відповісти
Трамп казав шо їм самим потрібні ракети - то чого не виробляли?
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09.07.2025 16:30 Відповісти
доїхало нарешті.
виробляти з маючи на увазі Україну.
це один з наслідків кацапо-української війни.
петріоти доказали свою спроможнісь зокрема по балістиці.
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09.07.2025 16:33 Відповісти
а де поділися понад 10 млрд.$, які виділені ще адміністрацією Байдена для виробництва у США озброєнь виключно для України, у т.ч. ракет до Patriot?
рудий донні не бажає розповісти, куди він подів ці мільярди доларів США і чому зброя для України не виготовляється та не надається за кошти, виділені ще попередньою адміністрацією Білого дому?
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09.07.2025 16:35 Відповісти
захисники рудого слоняри, поясніть please
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09.07.2025 16:36 Відповісти
бачили де родина чернишова?
ну десь там...
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09.07.2025 16:37 Відповісти
шо цей хандон та його родина мають до коштів, виділених Конгресом та наданих адміністрацією Біілого дому? у чому зв'язок?
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09.07.2025 16:39 Відповісти
перевірте його кишені, може і там щось із зниклого знайдеться...
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09.07.2025 16:46 Відповісти
мудро
тіко великі сумніви, шо кошти з бюджету США, які призначені для безпосередньої оплати американським виробникам озброєнь, якимось чином могли потрапити до цього прохіндея
у штатівському мінфіні лохів немає апріорі
хибна версія
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09.07.2025 16:51 Відповісти
Якщо в рік лише по 600 MSE та по 300 GEM-T ракет виробляти то за цім амбітним планом може і Україні не залишитись. Сподіваюсь там вже запланували кратне разширення випуску ракет.
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09.07.2025 16:53 Відповісти
Шось цифрі мій "мєткій глаз" так ріжуть шокапєц.
спочатку 1.3 млрд для збільшення з 3000 до 13000 (ракета=1.3млн). Потім 945млн за 224 ракети (ракета вже по 4+ ляма). потім 366млн за 96 ракет (вже по 3,5млн). СКІЛЬКИ ЖЕ ОДНА РАКЕТА ВСЕТАКИ КОШТУЄ???
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09.07.2025 18:00 Відповісти
У Пентагона мільярдний бюджет, а немає нічого, ні снарядів, ні ракет, патрони хоч є? Гдє дєньги, Зін?
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09.07.2025 18:22 Відповісти
 
 