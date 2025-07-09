РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9781 посетитель онлайн
Новости Ракеты к Patriot
1 142 10

США хотят значительно увеличить арсенал ракет к Patriot, - Bloomberg

США нарастят производство ракет до Patriot

Армия США планирует потратить более 1,3 млрд долларов на ракеты к системам ПВО Patriot в течение финансового года, начинающегося 1 октября.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, документы, сопровождающие бюджетный запрос на 2026 финансовый год, свидетельствуют, что группа чиновников, формирующая рекомендательные требования к вооружению, увеличила план закупки Patriot с 3376 до 13 773 единиц.

Хотя комиссия формирует требования, это не означает, что они автоматически превращаются в конкретные бюджетные цифры или контракты. В данное время разрабатываются законопроекты о финансировании для Пентагона, которые могли бы учесть эти прогнозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot, - Axios

Bloomberg отмечает, что новая цифра свидетельствует о росте спроса на ракеты Patriot.

Самая новая модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement или PAC-3 MSE, производства Lockheed Martin Corp. - предназначена перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель для ракеты поставляет компания L3Harris Technologies Inc.

Согласно бюджетным документам армии, до 2024 финансового года было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 в 2024 году и 214 в этом году.

Читайте также: США имеют лишь 25% ракет Patriot , поэтому приостановили поставки оружия Украине, - The Guardian

Армия запросила 945,9 млн долларов на приобретение 224 ракет в 2026 году - 549,6 млн из базового бюджета и 396,3 млн на поддержку операции "Атлантическая решимость", которая призвана усиливать оборону НАТО в Европе.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал законопроект о налогах и расходах, выделив миллиарды на оборону и добавив 366 млн долларов на приобретение еще 96 ракет-перехватчиков, говорится в документах.

По словам представителя армии Стива Уоренна, производство в течение многих лет стабильно финансировали, однако "наращивание производства является сложной задачей".

Читайте: Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, - WSJ

Автор: 

ПВО (2930) США (27434) Patriot (315)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саме час виробляти та продавати
показать весь комментарий
09.07.2025 16:28 Ответить
Трамп казав шо їм самим потрібні ракети - то чого не виробляли?
показать весь комментарий
09.07.2025 16:30 Ответить
доїхало нарешті.
виробляти з маючи на увазі Україну.
це один з наслідків кацапо-української війни.
петріоти доказали свою спроможнісь зокрема по балістиці.
показать весь комментарий
09.07.2025 16:33 Ответить
а де поділися понад 10 млрд.$, які виділені ще адміністрацією Байдена для виробництва у США озброєнь виключно для України, у т.ч. ракет до Patriot?
рудий донні не бажає розповісти, куди він подів ці мільярди доларів США і чому зброя для України не виготовляється та не надається за кошти, виділені ще попередньою адміністрацією Білого дому?
показать весь комментарий
09.07.2025 16:35 Ответить
захисники рудого слоняри, поясніть please
показать весь комментарий
09.07.2025 16:36 Ответить
бачили де родина чернишова?
ну десь там...
показать весь комментарий
09.07.2025 16:37 Ответить
шо цей хандон та його родина мають до коштів, виділених Конгресом та наданих адміністрацією Біілого дому? у чому зв'язок?
показать весь комментарий
09.07.2025 16:39 Ответить
перевірте його кишені, може і там щось із зниклого знайдеться...
показать весь комментарий
09.07.2025 16:46 Ответить
мудро
тіко великі сумніви, шо кошти з бюджету США, які призначені для безпосередньої оплати американським виробникам озброєнь, якимось чином могли потрапити до цього прохіндея
у штатівському мінфіні лохів немає апріорі
хибна версія
показать весь комментарий
09.07.2025 16:51 Ответить
Якщо в рік лише по 600 MSE та по 300 GEM-T ракет виробляти то за цім амбітним планом може і Україні не залишитись. Сподіваюсь там вже запланували кратне разширення випуску ракет.
показать весь комментарий
09.07.2025 16:53 Ответить
 
 