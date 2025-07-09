США хотят значительно увеличить арсенал ракет к Patriot, - Bloomberg
Армия США планирует потратить более 1,3 млрд долларов на ракеты к системам ПВО Patriot в течение финансового года, начинающегося 1 октября.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Так, документы, сопровождающие бюджетный запрос на 2026 финансовый год, свидетельствуют, что группа чиновников, формирующая рекомендательные требования к вооружению, увеличила план закупки Patriot с 3376 до 13 773 единиц.
Хотя комиссия формирует требования, это не означает, что они автоматически превращаются в конкретные бюджетные цифры или контракты. В данное время разрабатываются законопроекты о финансировании для Пентагона, которые могли бы учесть эти прогнозы.
Bloomberg отмечает, что новая цифра свидетельствует о росте спроса на ракеты Patriot.
Самая новая модель - Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement или PAC-3 MSE, производства Lockheed Martin Corp. - предназначена перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель для ракеты поставляет компания L3Harris Technologies Inc.
Согласно бюджетным документам армии, до 2024 финансового года было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 в 2024 году и 214 в этом году.
Армия запросила 945,9 млн долларов на приобретение 224 ракет в 2026 году - 549,6 млн из базового бюджета и 396,3 млн на поддержку операции "Атлантическая решимость", которая призвана усиливать оборону НАТО в Европе.
На прошлой неделе Дональд Трамп подписал законопроект о налогах и расходах, выделив миллиарды на оборону и добавив 366 млн долларов на приобретение еще 96 ракет-перехватчиков, говорится в документах.
По словам представителя армии Стива Уоренна, производство в течение многих лет стабильно финансировали, однако "наращивание производства является сложной задачей".
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виробляти з маючи на увазі Україну.
це один з наслідків кацапо-української війни.
петріоти доказали свою спроможнісь зокрема по балістиці.
рудий донні не бажає розповісти, куди він подів ці мільярди доларів США і чому зброя для України не виготовляється та не надається за кошти, виділені ще попередньою адміністрацією Білого дому?
ну десь там...
тіко великі сумніви, шо кошти з бюджету США, які призначені для безпосередньої оплати американським виробникам озброєнь, якимось чином могли потрапити до цього прохіндея
у штатівському мінфіні лохів немає апріорі
хибна версія