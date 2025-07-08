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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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США имеют только 25% ракет Patriot, поэтому приостановили поставки оружия Украине, - The Guardian

сша,украина

Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot от необходимого минимума для реализации своих военных планов. Поэтому в июне было принято решение временно приостановить поставки этих систем, в том числе и за границу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг санкционировал замораживание поставок после проверки данных глобальной системы отслеживания боеприпасов Пентагона, которая показала критическое сокращение запасов. В некоторых случаях запасы не дотягивали до минимально необходимого уровня еще с 2022 года - начала масштабной военной помощи Украине.

Дополнительное истощение запасов связано с развертыванием перехватчиков на Ближнем Востоке - для защиты Израиля и борьбы с хуситами, а также с недавним применением Patriot во время бомбардировки иранских объектов, когда США выпустили не менее 30 таких ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot, - Axios

Хотя президент Дональд Трамп заявил, что "пришлет еще оружия Украине", доподлинно неизвестно, входят ли в этот перечень Patriot. Представители Белого дома и Пентагона подтвердили частичное возобновление поставок по его поручению, но перечень систем не обнародуется.

Сейчас США оказывают помощь Украине по двум основным каналам: через сокращение собственных запасов Минобороны и через программу USAI - заказ оружия у частных производителей. Оба механизма оказались под угрозой, ведь Пентагон сейчас предоставляет приоритет пополнению собственного арсенала.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине оружием столько, сколько смогут, - WSJ

Автор: 

США (27421) Patriot (311) война в Украине (5102)


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Топ комментарии
+7
The Guardian злили державну таємницю?
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08.07.2025 14:05 Ответить
+7
А ще на Мексику і Гренландію.
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08.07.2025 14:08 Ответить
+6
для реалізації своїх військових планів

Таки нападуть на Канаду?
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08.07.2025 14:02 Ответить
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для реалізації своїх військових планів

Таки нападуть на Канаду?
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08.07.2025 14:02 Ответить
А ще на Мексику і Гренландію.
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08.07.2025 14:08 Ответить
Навпаки - Канада готується до нападу. Інфа 100%. З кремля.
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08.07.2025 14:11 Ответить
А шо ше десь є в світі таке геноцидне знищення народу - шо ви так дали задню?
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08.07.2025 14:02 Ответить
В Україні - то не геноцид.
"На Украінє хароший парєнь владімір ізавсех сіл хочєт закончіть вайну каторую затєял байден а какаято Украіна мешаєт Трумпу Вєлікому і Ужасному палучіть прємію Нобеля шоб бить нє хуже Абами".

А ось в Ізраїлі ...
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08.07.2025 14:15 Ответить
Дохазяйнувалися.
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08.07.2025 14:03 Ответить
Брехня, они сейчас сказки расскажут...
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08.07.2025 14:04 Ответить
The Guardian злили державну таємницю?
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08.07.2025 14:05 Ответить
В точку
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08.07.2025 14:46 Ответить
В точку
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08.07.2025 14:47 Ответить
Вірити чи ні, сам не знаю. "За що купив, за те й продаю"
"Трамп пообіцяв президенту України негайно відправити 10 ракет для Patriot, а також сприяти пошуку додаткових каналів поставки, - Axios"
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08.07.2025 14:06 Ответить
10 ракет? потужно
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08.07.2025 14:10 Ответить
10 ракет для Patriot , це взагалі не про що!! Одну атаку рашистів і то не відбити. Це як ті срані 50 джавелінів. Хай Трамп їх собі в дупу засуне. Це руде чмо навіть заблокований їм у Польщі пакет Байдена повністю не розблокувало. Там було більше ракет. (
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08.07.2025 14:12 Ответить
"На тєбє рубль і нівчьом сібє ніатказивай".
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08.07.2025 14:16 Ответить
не дают защиту, значит принуждение к капитуляции
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08.07.2025 14:10 Ответить
не треба дуже розраховувати на слова трампа, щодо надання Україні
додаткової домоги.
це настільки авантюрний персонаж, що поки не буде дій,
підтвержуючих його слова, то можна тільки прислухуватися.
будуть дії? - буде довіра, а поки що так собі...
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08.07.2025 14:13 Ответить
Навіть діям треба довіряти з обережністю
Бо будь якої миті дії можуть змінитися на протилежні.
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08.07.2025 14:18 Ответить
діти більш передбачені
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08.07.2025 14:22 Ответить
А ще діти, на відміну від старих маразматиків, мають інстинктивний потяг до пізнання світу і нових знань (поки "******* школа" не знищує цей потяг вщент).
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08.07.2025 14:43 Ответить
Але трохи раніше писали наступне :

"Наші запаси не нижчі, ніж були за всі 3,5 роки війни в Україні", - сказав Сміт, який є членом Комітету з питань збройних сил Палати представників, додавши, що його співробітники "бачили цифри", і там не було жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні.
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08.07.2025 14:13 Ответить
І жодної претензії до влади України ППО завжди несуть бойове чергування, тому повинен бути мінімум ракет. Свідки адміністративних кордонів та блогери-політруки мабуть вважають, що нам на шару будуть десятиріччями давати ракети вартістю 4 мільярди євро кожна. Партнери можуть скоро сказати: збивайте повітряні цілі воєнкомами-мільйонерами
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08.07.2025 14:15 Ответить
Це ОПівська ботва,вона відразу агриться на новини про домомогу Америки і Європи.Їм завжди мало,і всі козли навкруги.Те,що зливає ішак країну їх не цікавить зовсім
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08.07.2025 14:23 Ответить
Це піз......ж, бо ще 3 роки тому вони повідомляли про великий спрос на ці установки і що підприємства почали новий цикл з випуску більше ракет і більш ******** !!!! А пройшло вже три роки, за три роки з їхньої промисловості, скільки можно зробити???????
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08.07.2025 14:27 Ответить
Так на США кожного дня дрони летять і промисловість не встигає відновлювати запаси.
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08.07.2025 14:36 Ответить
іскандери небо закрили. від мопедів немиа порятунку
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08.07.2025 14:42 Ответить
А Трампу що дрони, що іскандери без різниці, аби тільки ракети до Patriot не давати.
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08.07.2025 14:50 Ответить
Британська The Guardian в ролі безуглої?
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08.07.2025 14:30 Ответить
спілкування з ****** заразно. Трамбон бреше як *****, поводиться як ***** і хоче бути як *****. Залишилось тільки вихнати що "MAGA", це теж саме що підняи рашу с колін
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08.07.2025 14:41 Ответить
Тобто не виробляли цих ракет? ЗНОВУ БАЙДЕН ВИНОВАТ ?
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08.07.2025 14:44 Ответить
Поэтому надо давать не петриоты, а тамогавки.
Бороться надо не с последствиями, а с причиной.
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08.07.2025 14:45 Ответить
Додаткове виснаження запасів пов'язане із розгортанням перехоплювачів у Близькому Сході - для захисту Ізраїлю та боротьби з хуситами, а також із недавнім застосуванням Patriot під час бомбардування іранських об'єктів, коли США випустили щонайменше 30 таких ракет.

Як-як під час бомбардування іранських об'єктів США випустили 30 ракет ППО?
І як вони збираються бути готовими до війни, якщо в них так просто виснажаються запаси? В Китаю ракет прям сильно більше.
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08.07.2025 14:46 Ответить
Щось якась ця США виглядає як мильна бульбашка: ми потужні, ми могутні, ми най-най-най, а як до діла, то ракет нема, то грошей...
Понторізи!
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08.07.2025 15:07 Ответить
Не треба читати таку несінитницю. Журнашлюжкакм дали завдання, вони відпрацьовують. Петріотами по Ірану-смішно.
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08.07.2025 15:55 Ответить
 
 