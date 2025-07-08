США имеют только 25% ракет Patriot, поэтому приостановили поставки оружия Украине, - The Guardian

Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot от необходимого минимума для реализации своих военных планов. Поэтому в июне было принято решение временно приостановить поставки этих систем, в том числе и за границу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, заместитель министра обороны США Стивен Файнберг санкционировал замораживание поставок после проверки данных глобальной системы отслеживания боеприпасов Пентагона, которая показала критическое сокращение запасов. В некоторых случаях запасы не дотягивали до минимально необходимого уровня еще с 2022 года - начала масштабной военной помощи Украине.

Дополнительное истощение запасов связано с развертыванием перехватчиков на Ближнем Востоке - для защиты Израиля и борьбы с хуситами, а также с недавним применением Patriot во время бомбардировки иранских объектов, когда США выпустили не менее 30 таких ракет.

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Хотя президент Дональд Трамп заявил, что "пришлет еще оружия Украине", доподлинно неизвестно, входят ли в этот перечень Patriot. Представители Белого дома и Пентагона подтвердили частичное возобновление поставок по его поручению, но перечень систем не обнародуется.

Сейчас США оказывают помощь Украине по двум основным каналам: через сокращение собственных запасов Минобороны и через программу USAI - заказ оружия у частных производителей. Оба механизма оказались под угрозой, ведь Пентагон сейчас предоставляет приоритет пополнению собственного арсенала.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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