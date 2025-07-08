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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине оружием столько, сколько смогут, - WSJ

США продолжат оказывать помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не несет ответственность за остановку поставок оружия Киеву, сигнализируя о готовности США к продолжению военной помощи Украине.

Об этом пишет WSJ, информирует Цензор.НЕТ.

Источники издания, знакомые с разговором лидеров, сказали, что Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты, однако не приказывал замораживать поставки оружия Украине.

Читайте: Пока американцы радуются салютам, Путин использует тактику выжженной земли. Следует передать Украине средства ПВО и другое вооружение, - конгрессмен-республиканец Уилсон

Звонок состоялся вскоре после того, как Трамп публично признал, что он "очень разочарован" и "не достиг никакого прогресса" в мирном соглашении по Украине во время разговора в четверг с диктатором Владимиром Путиным.

"Трамп заверил Зеленского, что США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка остается приостановленной", - рассказали собеседники.

Читайте: Трамп сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта, - сенатор-республиканец Скотт

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Читайте также: Писториус поедет в США обсудить военную помощь Украине, - СМИ

Автор: 

помощь (7953) США (27421) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+5
Трампу немає жодної довіри. Він до обіду забуде що він казав зранку!
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08.07.2025 09:49 Ответить
+2
Трампіський закон тільки збільшує розходи бюджету сша, а не зменшує їх.
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08.07.2025 09:33 Ответить
+1
Так а скільки ж вони зможуть?
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08.07.2025 09:25 Ответить
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Трамп подає сигнали - підморгує Зелі?
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08.07.2025 09:24 Ответить
хоче вжарить його.
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08.07.2025 09:26 Ответить
Якось так
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08.07.2025 09:28 Ответить
Трампу немає жодної довіри. Він до обіду забуде що він казав зранку!
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08.07.2025 09:49 Ответить
Так - але загальний потік його думок почав мінятися - вже не так кревно молиться на путлєра
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08.07.2025 09:53 Ответить
зе!гундос профі в цій справі. не одну сауну пройшов з багатенькими замовниками.
коломойський не дасть збрехати!
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08.07.2025 09:30 Ответить
Хлопчик по визову? - шо тоді з нього взяти? - молоде - зелене
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08.07.2025 09:34 Ответить
Так а скільки ж вони зможуть?
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08.07.2025 09:25 Ответить
3,14здіти до безкраю.
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08.07.2025 09:48 Ответить
Та вже виходить не можуть
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08.07.2025 10:27 Ответить
Провели аудіт, не можемо.

Доречі треба повернути те що дали
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08.07.2025 11:52 Ответить
я, остаточно заплутався!
хто з них найдосвідченіший та найгеніальніший?
чия потужна перемога?
хто, зробив більше для україни?
треба подивитися бидло марафон та полистати положитєльних блогеров.
підкажіть, хто знає?
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08.07.2025 09:28 Ответить
О це - питаннячка!!! Я аж розгубився!
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08.07.2025 09:32 Ответить
Замість "стільки, скільки буде потрібно" - "стільки, скільки зможемо". Хоча насправді у такій незначній кількості США можуть скільки завгодно довго допомогати. Але ж Донні своїм чудовим законом дуже сильно напряже фінанси США....
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08.07.2025 09:29 Ответить
нєнє.
не фінанси.
американських ніщебродів дармоїдів, що сидять на допомогах та страховках.
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08.07.2025 09:31 Ответить
Трампіський закон тільки збільшує розходи бюджету сша, а не зменшує їх.
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08.07.2025 09:33 Ответить
рудий донні починає розуміти, шо ***** то світове зло, чи як?
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08.07.2025 09:29 Ответить
я вас умаляю....
доні флюгер громадської думки.
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08.07.2025 09:32 Ответить
флюгер то таке
озброєння надасть?
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08.07.2025 09:34 Ответить
Так спитайте в нього.
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08.07.2025 09:48 Ответить
рудий донні починає розуміти???
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08.07.2025 09:33 Ответить
чи як?
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08.07.2025 09:35 Ответить
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08.07.2025 09:37 Ответить
геніально
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08.07.2025 09:39 Ответить
Так вони ще пІЗІвчора не змогли,,
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08.07.2025 09:30 Ответить
Ого, ну це вже інфа сотка((
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08.07.2025 09:36 Ответить
Попри особисту неприязнь до завгоспа ерма і його підопічного зе,Тр.заявив,що "США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть".
Означає,що у міжнародних відносинах першу роль грають особисті відносини.
Подібно,як на роботі-особисті відносини,на вулиці-особисті відносини(як себе поводиш) і т.д.
А що хотів зе,якщо павутиною його працівники розповсюдили ролик від ші,як він лупцює Тр.в його Овальному кабінеті.Притому,що в реалі все було навпаки: це зе чуть не відлупцювали за його некоректну поведінку в Овальному кабінеті.
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08.07.2025 09:40 Ответить
А скільки зможуть? 1, 2, 3 рази пообіцяти?
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08.07.2025 09:41 Ответить
А я казав, що ТАСО дасть назад.
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08.07.2025 09:48 Ответить
Знову це ....не все так однозначно.... Невже США не в змозі перевищити економіку ху...лостану. якщо ні тоді введіть такі санкції щоб економіка ху...лостану загинула
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08.07.2025 09:52 Ответить
Ну, а что можно сказать, если одно яичко прищемили плоскогубцами.
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08.07.2025 10:06 Ответить
"...доручив провести перевірку запасів *********** Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти" - а які ********** Пентагон витратив на ці удари?
Ракети ППО/ПРО, снаряди 155 мм, реактивні снаряди GMLRS, міни, гаубиці M777, бронетранспортери М113?
Апатичний лицемір.
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08.07.2025 10:15 Ответить
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08.07.2025 10:15 Ответить
З Трампом також, як і з Зеленським. *****, що він каже. Головне, що він робить.
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08.07.2025 10:17 Ответить
Не треба ганьбити Трампушку, Амермці і так дякувати.
Потрібно глянути на себе і на голосування 2019, та що тепер влада робить і всю "обісраність" туди направляти.
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08.07.2025 10:18 Ответить
скільки зможуть ? Поки якийсь ідьйот не заблокує, або скажуть що самим бракує зброї..
або Трамп взагалі включить дурня і скаже що таке на казав,адже його висунули на шнобелівську премію миру і зброю або обмежить або не дасть..
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08.07.2025 10:18 Ответить
не ля-лякати потрібно, а робити. Можна навіть і не озвучувати це. Просто давайте зброю. А то ще "валодінька" на Донні образиться ))
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08.07.2025 10:20 Ответить
У продовж двох тижнів?
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08.07.2025 10:46 Ответить
перша економіка світу
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08.07.2025 10:49 Ответить
Я щось не розумію: для вас це новина, шо сша трампа не буде давати нам допомогу?
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08.07.2025 10:51 Ответить
При Байдені вони увесь час казали, що допомагатимуть, скільки буде потрібно. Тепер уже скільки зможуть. А далі що, скільки захочуть? Чи скільки не жалко?
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08.07.2025 11:28 Ответить
 
 