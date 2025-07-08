Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине оружием столько, сколько смогут, - WSJ
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не несет ответственность за остановку поставок оружия Киеву, сигнализируя о готовности США к продолжению военной помощи Украине.
Об этом пишет WSJ, информирует Цензор.НЕТ.
Источники издания, знакомые с разговором лидеров, сказали, что Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты, однако не приказывал замораживать поставки оружия Украине.
Звонок состоялся вскоре после того, как Трамп публично признал, что он "очень разочарован" и "не достиг никакого прогресса" в мирном соглашении по Украине во время разговора в четверг с диктатором Владимиром Путиным.
"Трамп заверил Зеленского, что США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка остается приостановленной", - рассказали собеседники.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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коломойський не дасть збрехати!
Доречі треба повернути те що дали
хто з них найдосвідченіший та найгеніальніший?
чия потужна перемога?
хто, зробив більше для україни?
треба подивитися бидло марафон та полистати положитєльних блогеров.
підкажіть, хто знає?
не фінанси.
американських ніщебродів дармоїдів, що сидять на допомогах та страховках.
доні флюгер громадської думки.
озброєння надасть?
Означає,що у міжнародних відносинах першу роль грають особисті відносини.
Подібно,як на роботі-особисті відносини,на вулиці-особисті відносини(як себе поводиш) і т.д.
А що хотів зе,якщо павутиною його працівники розповсюдили ролик від ші,як він лупцює Тр.в його Овальному кабінеті.Притому,що в реалі все було навпаки: це зе чуть не відлупцювали за його некоректну поведінку в Овальному кабінеті.
Ракети ППО/ПРО, снаряди 155 мм, реактивні снаряди GMLRS, міни, гаубиці M777, бронетранспортери М113?
Апатичний лицемір.
Потрібно глянути на себе і на голосування 2019, та що тепер влада робить і всю "обісраність" туди направляти.
або Трамп взагалі включить дурня і скаже що таке на казав,адже його висунули на шнобелівську премію миру і зброю або обмежить або не дасть..