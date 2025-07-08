Трамп заверил Зеленского, что США будут помогать Украине оружием столько, сколько смогут, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что не несет ответственность за остановку поставок оружия Киеву, сигнализируя о готовности США к продолжению военной помощи Украине.

Об этом пишет WSJ, информирует Цензор.НЕТ.

Источники издания, знакомые с разговором лидеров, сказали, что Трамп заявил Зеленскому, что поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США атаковали иранские ядерные объекты, однако не приказывал замораживать поставки оружия Украине.

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Звонок состоялся вскоре после того, как Трамп публично признал, что он "очень разочарован" и "не достиг никакого прогресса" в мирном соглашении по Украине во время разговора в четверг с диктатором Владимиром Путиным.

"Трамп заверил Зеленского, что США пришлют столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка остается приостановленной", - рассказали собеседники.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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