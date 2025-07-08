Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ

Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що не несе відповідальність за зупинку поставок зброї Києву, сигналізуючи про готовність США до продовження військової допомоги Україні.

Про це пише WSJ, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела видання, знайомі з розмовою лідерів, сказали, що Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти, проте не наказував заморожувати поставки зброї Україні.

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Дзвінок відбувся невдовзі після того, як Трамп публічно визнав, що він "дуже розчарований" і "не досяг жодного прогресу" у мирній угоді щодо України під час розмови у четвер з диктатором Володимиром Путіним.

"Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити. Але, за словами речника Пентагону, відправлення залишається призупиненим", - розповіли співрозмовники.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

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