Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ
Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що не несе відповідальність за зупинку поставок зброї Києву, сигналізуючи про готовність США до продовження військової допомоги Україні.
Про це пише WSJ, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела видання, знайомі з розмовою лідерів, сказали, що Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти, проте не наказував заморожувати поставки зброї Україні.
Дзвінок відбувся невдовзі після того, як Трамп публічно визнав, що він "дуже розчарований" і "не досяг жодного прогресу" у мирній угоді щодо України під час розмови у четвер з диктатором Володимиром Путіним.
"Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити. Але, за словами речника Пентагону, відправлення залишається призупиненим", - розповіли співрозмовники.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
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коломойський не дасть збрехати!
хто з них найдосвідченіший та найгеніальніший?
чия потужна перемога?
хто, зробив більше для україни?
треба подивитися бидло марафон та полистати положитєльних блогеров.
підкажіть, хто знає?
не фінанси.
американських ніщебродів дармоїдів, що сидять на допомогах та страховках.
доні флюгер громадської думки.
озброєння надасть?
Означає,що у міжнародних відносинах першу роль грають особисті відносини.
Подібно,як на роботі-особисті відносини,на вулиці-особисті відносини(як себе поводиш) і т.д.
А що хотів зе,якщо павутиною його працівники розповсюдили ролик від ші,як він лупцює Тр.в його Овальному кабінеті.Притому,що в реалі все було навпаки: це зе чуть не відлупцювали за його некоректну поведінку в Овальному кабінеті.
Ракети ППО/ПРО, снаряди 155 мм, реактивні снаряди GMLRS, міни, гаубиці M777, бронетранспортери М113?
Апатичний лицемір.
Потрібно глянути на себе і на голосування 2019, та що тепер влада робить і всю "обісраність" туди направляти.
або Трамп взагалі включить дурня і скаже що таке на казав,адже його висунули на шнобелівську премію миру і зброю або обмежить або не дасть..