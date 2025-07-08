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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ

США продовжать надавати допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що не несе відповідальність за зупинку поставок зброї Києву, сигналізуючи про готовність США до продовження військової допомоги Україні.

Про це пише WSJ, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела видання, знайомі з розмовою лідерів, сказали, що Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти, проте не наказував заморожувати поставки зброї Україні.

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Дзвінок відбувся невдовзі після того, як Трамп публічно визнав, що він "дуже розчарований" і "не досяг жодного прогресу" у мирній угоді щодо України під час розмови у четвер з диктатором Володимиром Путіним.

"Трамп запевнив Зеленського, що США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть виділити. Але, за словами речника Пентагону, відправлення залишається призупиненим", - розповіли співрозмовники.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

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Автор: 

допомога (8537) США (23715) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+4
Трампу немає жодної довіри. Він до обіду забуде що він казав зранку!
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08.07.2025 09:49 Відповісти
+2
Трампіський закон тільки збільшує розходи бюджету сша, а не зменшує їх.
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08.07.2025 09:33 Відповісти
+1
Так а скільки ж вони зможуть?
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08.07.2025 09:25 Відповісти
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Трамп подає сигнали - підморгує Зелі?
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08.07.2025 09:24 Відповісти
хоче вжарить його.
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08.07.2025 09:26 Відповісти
Якось так
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08.07.2025 09:28 Відповісти
Трампу немає жодної довіри. Він до обіду забуде що він казав зранку!
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08.07.2025 09:49 Відповісти
Так - але загальний потік його думок почав мінятися - вже не так кревно молиться на путлєра
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08.07.2025 09:53 Відповісти
зе!гундос профі в цій справі. не одну сауну пройшов з багатенькими замовниками.
коломойський не дасть збрехати!
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08.07.2025 09:30 Відповісти
Хлопчик по визову? - шо тоді з нього взяти? - молоде - зелене
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08.07.2025 09:34 Відповісти
Так а скільки ж вони зможуть?
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08.07.2025 09:25 Відповісти
3,14здіти до безкраю.
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08.07.2025 09:48 Відповісти
Та вже виходить не можуть
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08.07.2025 10:27 Відповісти
я, остаточно заплутався!
хто з них найдосвідченіший та найгеніальніший?
чия потужна перемога?
хто, зробив більше для україни?
треба подивитися бидло марафон та полистати положитєльних блогеров.
підкажіть, хто знає?
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08.07.2025 09:28 Відповісти
О це - питаннячка!!! Я аж розгубився!
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08.07.2025 09:32 Відповісти
Замість "стільки, скільки буде потрібно" - "стільки, скільки зможемо". Хоча насправді у такій незначній кількості США можуть скільки завгодно довго допомогати. Але ж Донні своїм чудовим законом дуже сильно напряже фінанси США....
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08.07.2025 09:29 Відповісти
нєнє.
не фінанси.
американських ніщебродів дармоїдів, що сидять на допомогах та страховках.
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08.07.2025 09:31 Відповісти
Трампіський закон тільки збільшує розходи бюджету сша, а не зменшує їх.
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08.07.2025 09:33 Відповісти
рудий донні починає розуміти, шо ***** то світове зло, чи як?
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08.07.2025 09:29 Відповісти
я вас умаляю....
доні флюгер громадської думки.
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08.07.2025 09:32 Відповісти
флюгер то таке
озброєння надасть?
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08.07.2025 09:34 Відповісти
Так спитайте в нього.
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08.07.2025 09:48 Відповісти
рудий донні починає розуміти???
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08.07.2025 09:33 Відповісти
чи як?
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08.07.2025 09:35 Відповісти
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08.07.2025 09:37 Відповісти
геніально
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08.07.2025 09:39 Відповісти
Так вони ще пІЗІвчора не змогли,,
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08.07.2025 09:30 Відповісти
Ого, ну це вже інфа сотка((
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08.07.2025 09:36 Відповісти
Попри особисту неприязнь до завгоспа ерма і його підопічного зе,Тр.заявив,що "США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть".
Означає,що у міжнародних відносинах першу роль грають особисті відносини.
Подібно,як на роботі-особисті відносини,на вулиці-особисті відносини(як себе поводиш) і т.д.
А що хотів зе,якщо павутиною його працівники розповсюдили ролик від ші,як він лупцює Тр.в його Овальному кабінеті.Притому,що в реалі все було навпаки: це зе чуть не відлупцювали за його некоректну поведінку в Овальному кабінеті.
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08.07.2025 09:40 Відповісти
А скільки зможуть? 1, 2, 3 рази пообіцяти?
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08.07.2025 09:41 Відповісти
А я казав, що ТАСО дасть назад.
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08.07.2025 09:48 Відповісти
Знову це ....не все так однозначно.... Невже США не в змозі перевищити економіку ху...лостану. якщо ні тоді введіть такі санкції щоб економіка ху...лостану загинула
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08.07.2025 09:52 Відповісти
Ну, а что можно сказать, если одно яичко прищемили плоскогубцами.
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08.07.2025 10:06 Відповісти
"...доручив провести перевірку запасів *********** Пентагону після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти" - а які ********** Пентагон витратив на ці удари?
Ракети ППО/ПРО, снаряди 155 мм, реактивні снаряди GMLRS, міни, гаубиці M777, бронетранспортери М113?
Апатичний лицемір.
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08.07.2025 10:15 Відповісти
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08.07.2025 10:15 Відповісти
З Трампом також, як і з Зеленським. *****, що він каже. Головне, що він робить.
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08.07.2025 10:17 Відповісти
Не треба ганьбити Трампушку, Амермці і так дякувати.
Потрібно глянути на себе і на голосування 2019, та що тепер влада робить і всю "обісраність" туди направляти.
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08.07.2025 10:18 Відповісти
скільки зможуть ? Поки якийсь ідьйот не заблокує, або скажуть що самим бракує зброї..
або Трамп взагалі включить дурня і скаже що таке на казав,адже його висунули на шнобелівську премію миру і зброю або обмежить або не дасть..
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08.07.2025 10:18 Відповісти
не ля-лякати потрібно, а робити. Можна навіть і не озвучувати це. Просто давайте зброю. А то ще "валодінька" на Донні образиться ))
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08.07.2025 10:20 Відповісти
У продовж двох тижнів?
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08.07.2025 10:46 Відповісти
перша економіка світу
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08.07.2025 10:49 Відповісти
Я щось не розумію: для вас це новина, шо сша трампа не буде давати нам допомогу?
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08.07.2025 10:51 Відповісти
При Байдені вони увесь час казали, що допомагатимуть, скільки буде потрібно. Тепер уже скільки зможуть. А далі що, скільки захочуть? Чи скільки не жалко?
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08.07.2025 11:28 Відповісти
 
 