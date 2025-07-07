Пісторіус поїде до США обговорити військову допомогу Україні, - ЗМІ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середині липня відвідає США, де проведе переговори з американським колегою Пітом Гегсетом щодо військової допомоги Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник німецького Міноборони у відповіді Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

На тлі невизначеності з американською військовою допомогою Берлін ініціює продовження програми "Термінова допомога в ППО", яка зібрала близько одного мільярда євро. Нова ініціатива носитиме назву "Тривала допомога в ППО".

Окрім того, Німеччина підтримує створення спільних оборонних підприємств із Україною. Зокрема, йдеться про інвестиції у виробництво в Україні озброєння дальньої дії, щоб задіяти наявні українські виробничі потужності.

За словами речника, у міністерстві працює спеціальна робоча група з питань України, яка координує оперативне надання військової допомоги. Подальші проєкти підтримки плануються на кілька років уперед, відповідно до бюджету, який ще має затвердити парламент на 2025 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios