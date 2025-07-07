Писториус поедет в США обсудить военную помощь Украине, - СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус в середине июля посетит США, где проведет переговоры с американским коллегой Питом Гегсетом по военной помощи Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Об этом сообщил представитель немецкого Минобороны в ответе Общественному, передает Цензор.НЕТ.

На фоне неопределенности с американской военной помощью Берлин инициирует продолжение программы "Срочная помощь в ПВО", которая собрала около одного миллиарда евро. Новая инициатива будет носить название "Длительная помощь в ПВО".

Кроме того, Германия поддерживает создание совместных оборонных предприятий с Украиной. В частности, речь идет об инвестициях в производство в Украине вооружения дальнего действия, чтобы задействовать имеющиеся украинские производственные мощности.

По словам представителя, в министерстве работает специальная рабочая группа по вопросам Украины, которая координирует оперативное предоставление военной помощи. Дальнейшие проекты поддержки планируются на несколько лет вперед, в соответствии с бюджетом, который еще должен утвердить парламент на 2025 год.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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