Трамп зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту, - сенатор-республіканець Скотт

Сенатор-республіканець, член Комітету у закордонних справах Тім Скотт відкинув звинувачення про "м'яку політику" Трампа щодо російського диктатора Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Єдине слово, яке спадає мені на думку, це нісенітниця. Президент Трамп зробив те, що він завжди робив, а саме зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту... Ми щойно чули, як він сказав, що Путін вбиває тисячі людей без потреби", – сказав республіканець.

На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп "повністю контролює ситуацію". За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.

Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.