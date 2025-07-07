Трамп зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту, - сенатор-республіканець Скотт
Сенатор-республіканець, член Комітету у закордонних справах Тім Скотт відкинув звинувачення про "м'яку політику" Трампа щодо російського диктатора Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.
"Єдине слово, яке спадає мені на думку, це нісенітниця. Президент Трамп зробив те, що він завжди робив, а саме зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту... Ми щойно чули, як він сказав, що Путін вбиває тисячі людей без потреби", – сказав республіканець.
На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп "повністю контролює ситуацію". За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.
Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
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Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
схожа на "24 години"...
то що ж тоді війна ?
- Ві такі чули фантастичну новину?
- Яку саме?
- Один республіканець, тобто поц,сказав шо Трамп такі зосередився.
- Дійсно, це фантастична новина, от шоб старий деменціозний шахрай та ще і зосередився.
"Від'&біться від трумпа, він поїхав грати у гольф."
- трамп - це расист, і він ніколи не звертатиме уваги на компліменти цього сенатора ;
- трамп - лузер, в усіх сферах власного життя. Єдине, де він досяг успіху - це шоу . Продавати гівно і себе під виглядом цукерки - тут у трампа є хист.
Це неможливо із психічним та розумовим станом Трумпа!
Що ще міг сказати сенатор-дуполиз?
Наймудріший Трамп все бачить, все знає, все контролює, все подумує....
А зі сторони виглядає як рукоблудство...