УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10366 відвідувачів онлайн
Новини Трамп призупинив допомогу Україні
2 516 27

Трамп зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту, - сенатор-республіканець Скотт

Тім Скотт про Трампа та його політику

Сенатор-республіканець, член Комітету у закордонних справах Тім Скотт відкинув звинувачення про "м'яку політику" Трампа щодо російського диктатора Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Hill.

"Єдине слово, яке спадає мені на думку, це нісенітниця. Президент Трамп зробив те, що він завжди робив, а саме зосередився на пошуку рішень та шляхів припинення конфлікту... Ми щойно чули, як він сказав, що Путін вбиває тисячі людей без потреби", – сказав республіканець.

На запитання про те, чи вдалий момент обрали США для призупинення військової допомоги Україні, Скотт висловив упевненість у тому, що Трамп "повністю контролює ситуацію". За його словами, президенту США можна довіряти у вирішенні великих конфліктів по всьому світу.

Сенатор очікує, що постачання озброєння до України незабаром буде відновлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Автор: 

Україна (5998) Трамп Дональд (6379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
По їхніх плода́х ви пізнаєте їх. (Матфея 7:16). Слова (особливо Трампа) нічого не значать. Слова - це пил, що сдуває вітер. А от те, що робить Трамп - має значення. І плоди його роботи ми бачимо кожного дня. Жодного разу в попередній історії, у Московії ще не було настільки потужного адвоката та союзника, як Трамп та США.
показати весь коментар
07.07.2025 11:13 Відповісти
+5
Ще один дебіл трампівський.
показати весь коментар
07.07.2025 11:12 Відповісти
+4
Тупорила макака.
Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
показати весь коментар
07.07.2025 11:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чорне лайно риже лайно вигороджує. Шефа!
показати весь коментар
07.07.2025 11:11 Відповісти
Ще один дебіл трампівський.
показати весь коментар
07.07.2025 11:12 Відповісти
Тупорила макака.
Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
показати весь коментар
07.07.2025 11:12 Відповісти
зосереджінність у рудого донні якась чудово прекрасна...
схожа на "24 години"...
показати весь коментар
07.07.2025 11:13 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 11:45 Відповісти
По їхніх плода́х ви пізнаєте їх. (Матфея 7:16). Слова (особливо Трампа) нічого не значать. Слова - це пил, що сдуває вітер. А от те, що робить Трамп - має значення. І плоди його роботи ми бачимо кожного дня. Жодного разу в попередній історії, у Московії ще не було настільки потужного адвоката та союзника, як Трамп та США.
показати весь коментар
07.07.2025 11:13 Відповісти
Думу думає - норм
показати весь коментар
07.07.2025 11:14 Відповісти
коктейль зі старчого маразму, нарцисизму та деменції нормальної думи на вихлопі не дасть
показати весь коментар
07.07.2025 11:22 Відповісти
Конфлікту? Тобто рабства в Америці не було? Був звичайненький конфлікт між різними расами.
показати весь коментар
07.07.2025 11:17 Відповісти
Этот маразматик двух проблем в голове не удержит и разве что на гольфе сосредотачивается..
показати весь коментар
07.07.2025 11:19 Відповісти
Зарити путіна нижче бункера.Хай спитає що робити у Ізраіля ,вони підкажуть...
показати весь коментар
07.07.2025 11:19 Відповісти
***** поклав за 12 років 1.2 млн скота і це конфлікт?
то що ж тоді війна ?
показати весь коментар
07.07.2025 11:22 Відповісти
Тобто, я так розумію, Трамп пішов грати в гольф! Там краще думається...
показати весь коментар
07.07.2025 11:24 Відповісти
ну так, вихідні ж...

показати весь коментар
07.07.2025 11:40 Відповісти
НОВИЙ АНЕКДОТ:
- Ві такі чули фантастичну новину?
- Яку саме?
- Один республіканець, тобто поц,сказав шо Трамп такі зосередився.
- Дійсно, це фантастична новина, от шоб старий деменціозний шахрай та ще і зосередився.
показати весь коментар
07.07.2025 11:28 Відповісти
Підпис під фото у статті:

"Від'&біться від трумпа, він поїхав грати у гольф."
показати весь коментар
07.07.2025 11:29 Відповісти
Так поверніть Украіні ядерну зброю та носіі середньоі дальності і уТрампе щезне ще одна віна за його посереднецтва.
показати весь коментар
07.07.2025 11:44 Відповісти
той випадок коли хочется гарне містечько біля трапівскої дупи
показати весь коментар
07.07.2025 11:46 Відповісти
Хай наскільки глибоко цей афроамериканець засуне язика у дупу трампа, це ніяк не змінить факту:

- трамп - це расист, і він ніколи не звертатиме уваги на компліменти цього сенатора ;

- трамп - лузер, в усіх сферах власного життя. Єдине, де він досяг успіху - це шоу . Продавати гівно і себе під виглядом цукерки - тут у трампа є хист.
показати весь коментар
07.07.2025 11:53 Відповісти
Трамп зосередився

Це неможливо із психічним та розумовим станом Трумпа!
показати весь коментар
07.07.2025 11:57 Відповісти
Тут чітко видно що Тампон шукає методи як допомогти ***** а не припинити війну. Якби Тампон не допомагав ***** і не блокував Україні поставки зброї то скоріш за все рашисти до сих пір билися б лобом об Мар'їнку і Бахмут. До того ж ***** продовжує лізти далі тому що Тампон і деякі європейські підери його запевнили в тому що захоплене рашистами вони потім легалізують в обмін на припинення війні. Ніодин дурак не буде лізти в чужий дім знаючи що вкрадене він не зможе продати.
показати весь коментар
07.07.2025 12:02 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 12:02 Відповісти
Який сенс питати у дуполиза, чи подобається йому дупа на смак?
Що ще міг сказати сенатор-дуполиз?

Наймудріший Трамп все бачить, все знає, все контролює, все подумує....
показати весь коментар
07.07.2025 12:15 Відповісти
Мда?!
А зі сторони виглядає як рукоблудство...
показати весь коментар
07.07.2025 12:58 Відповісти
Скільки буде Трамп зосереджуватись?Знову дві неділі?Не думаючи хай вдує пуйлу по самі помідори,щоб ненароджені відчували поколінь сім
показати весь коментар
07.07.2025 13:02 Відповісти
Як би трампон не намагався скомпроментувати своїм ручним набу і закриттям поставок зброї нашого президента все це як бачимо в коментарях б'є бумерангом по самому рижому доні. Бо українці наймудріша нація.
показати весь коментар
07.07.2025 13:18 Відповісти
 
 