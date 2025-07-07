Трамп сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта, - сенатор-республиканец Скотт

Сенатор-республиканец, член Комитета по иностранным делам Тим Скотт отверг обвинения о "мягкой политике" Трампа в отношении российского диктатора Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Единственное слово, которое приходит мне в голову, это чушь. Президент Трамп сделал то, что он всегда делал, а именно сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта... Мы только что слышали, как он сказал, что Путин убивает тысячи людей без необходимости", - сказал республиканец.

На вопрос о том, удачный ли момент выбрали США для приостановления военной помощи Украине, Скотт выразил уверенность в том, что Трамп "полностью контролирует ситуацию". По его словам, президенту США можно доверять в решении крупных конфликтов по всему миру.

Сенатор ожидает, что поставки вооружения в Украину вскоре будут возобновлены.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.