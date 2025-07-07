Трамп сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта, - сенатор-республиканец Скотт
Сенатор-республиканец, член Комитета по иностранным делам Тим Скотт отверг обвинения о "мягкой политике" Трампа в отношении российского диктатора Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Единственное слово, которое приходит мне в голову, это чушь. Президент Трамп сделал то, что он всегда делал, а именно сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта... Мы только что слышали, как он сказал, что Путин убивает тысячи людей без необходимости", - сказал республиканец.
На вопрос о том, удачный ли момент выбрали США для приостановления военной помощи Украине, Скотт выразил уверенность в том, что Трамп "полностью контролирует ситуацию". По его словам, президенту США можно доверять в решении крупных конфликтов по всему миру.
Сенатор ожидает, что поставки вооружения в Украину вскоре будут возобновлены.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
схожа на "24 години"...
то що ж тоді війна ?
- Ві такі чули фантастичну новину?
- Яку саме?
- Один республіканець, тобто поц,сказав шо Трамп такі зосередився.
- Дійсно, це фантастична новина, от шоб старий деменціозний шахрай та ще і зосередився.
"Від'&біться від трумпа, він поїхав грати у гольф."
- трамп - це расист, і він ніколи не звертатиме уваги на компліменти цього сенатора ;
- трамп - лузер, в усіх сферах власного життя. Єдине, де він досяг успіху - це шоу . Продавати гівно і себе під виглядом цукерки - тут у трампа є хист.
Це неможливо із психічним та розумовим станом Трумпа!
Що ще міг сказати сенатор-дуполиз?
Наймудріший Трамп все бачить, все знає, все контролює, все подумує....
А зі сторони виглядає як рукоблудство...