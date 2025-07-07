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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Трамп сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта, - сенатор-республиканец Скотт

Тим Скотт о Трампе и его политике

Сенатор-республиканец, член Комитета по иностранным делам Тим Скотт отверг обвинения о "мягкой политике" Трампа в отношении российского диктатора Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Единственное слово, которое приходит мне в голову, это чушь. Президент Трамп сделал то, что он всегда делал, а именно сосредоточился на поиске решений и путей прекращения конфликта... Мы только что слышали, как он сказал, что Путин убивает тысячи людей без необходимости", - сказал республиканец.

На вопрос о том, удачный ли момент выбрали США для приостановления военной помощи Украине, Скотт выразил уверенность в том, что Трамп "полностью контролирует ситуацию". По его словам, президенту США можно доверять в решении крупных конфликтов по всему миру.

Сенатор ожидает, что поставки вооружения в Украину вскоре будут возобновлены.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Автор: 

Украина (45049) Трамп Дональд (5910)


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Топ комментарии
+6
По їхніх плода́х ви пізнаєте їх. (Матфея 7:16). Слова (особливо Трампа) нічого не значать. Слова - це пил, що сдуває вітер. А от те, що робить Трамп - має значення. І плоди його роботи ми бачимо кожного дня. Жодного разу в попередній історії, у Московії ще не було настільки потужного адвоката та союзника, як Трамп та США.
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07.07.2025 11:13 Ответить
+5
Ще один дебіл трампівський.
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07.07.2025 11:12 Ответить
+4
Тупорила макака.
Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
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07.07.2025 11:12 Ответить
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Чорне лайно риже лайно вигороджує. Шефа!
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07.07.2025 11:11 Ответить
не їсть, не п'є і в гольф не грає, думу думає
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07.07.2025 14:08 Ответить
Ще один дебіл трампівський.
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07.07.2025 11:12 Ответить
Тупорила макака.
Просто звичайна тупорила розмовляюча макака яку навчили на чорне казати біле...
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07.07.2025 11:12 Ответить
зосереджінність у рудого донні якась чудово прекрасна...
схожа на "24 години"...
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07.07.2025 11:13 Ответить
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07.07.2025 11:45 Ответить
По їхніх плода́х ви пізнаєте їх. (Матфея 7:16). Слова (особливо Трампа) нічого не значать. Слова - це пил, що сдуває вітер. А от те, що робить Трамп - має значення. І плоди його роботи ми бачимо кожного дня. Жодного разу в попередній історії, у Московії ще не було настільки потужного адвоката та союзника, як Трамп та США.
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07.07.2025 11:13 Ответить
Думу думає - норм
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07.07.2025 11:14 Ответить
коктейль зі старчого маразму, нарцисизму та деменції нормальної думи на вихлопі не дасть
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07.07.2025 11:22 Ответить
Конфлікту? Тобто рабства в Америці не було? Був звичайненький конфлікт між різними расами.
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07.07.2025 11:17 Ответить
Этот маразматик двух проблем в голове не удержит и разве что на гольфе сосредотачивается..
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07.07.2025 11:19 Ответить
Зарити путіна нижче бункера.Хай спитає що робити у Ізраіля ,вони підкажуть...
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07.07.2025 11:19 Ответить
***** поклав за 12 років 1.2 млн скота і це конфлікт?
то що ж тоді війна ?
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07.07.2025 11:22 Ответить
Тобто, я так розумію, Трамп пішов грати в гольф! Там краще думається...
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07.07.2025 11:24 Ответить
ну так, вихідні ж...

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07.07.2025 11:40 Ответить
НОВИЙ АНЕКДОТ:
- Ві такі чули фантастичну новину?
- Яку саме?
- Один республіканець, тобто поц,сказав шо Трамп такі зосередився.
- Дійсно, це фантастична новина, от шоб старий деменціозний шахрай та ще і зосередився.
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07.07.2025 11:28 Ответить
Підпис під фото у статті:

"Від'&біться від трумпа, він поїхав грати у гольф."
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07.07.2025 11:29 Ответить
Так поверніть Украіні ядерну зброю та носіі середньоі дальності і уТрампе щезне ще одна віна за його посереднецтва.
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07.07.2025 11:44 Ответить
той випадок коли хочется гарне містечько біля трапівскої дупи
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07.07.2025 11:46 Ответить
Хай наскільки глибоко цей афроамериканець засуне язика у дупу трампа, це ніяк не змінить факту:

- трамп - це расист, і він ніколи не звертатиме уваги на компліменти цього сенатора ;

- трамп - лузер, в усіх сферах власного життя. Єдине, де він досяг успіху - це шоу . Продавати гівно і себе під виглядом цукерки - тут у трампа є хист.
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07.07.2025 11:53 Ответить
Трамп зосередився

Це неможливо із психічним та розумовим станом Трумпа!
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07.07.2025 11:57 Ответить
Тут чітко видно що Тампон шукає методи як допомогти ***** а не припинити війну. Якби Тампон не допомагав ***** і не блокував Україні поставки зброї то скоріш за все рашисти до сих пір билися б лобом об Мар'їнку і Бахмут. До того ж ***** продовжує лізти далі тому що Тампон і деякі європейські підери його запевнили в тому що захоплене рашистами вони потім легалізують в обмін на припинення війні. Ніодин дурак не буде лізти в чужий дім знаючи що вкрадене він не зможе продати.
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07.07.2025 12:02 Ответить
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07.07.2025 12:02 Ответить
Який сенс питати у дуполиза, чи подобається йому дупа на смак?
Що ще міг сказати сенатор-дуполиз?

Наймудріший Трамп все бачить, все знає, все контролює, все подумує....
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07.07.2025 12:15 Ответить
Мда?!
А зі сторони виглядає як рукоблудство...
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07.07.2025 12:58 Ответить
Скільки буде Трамп зосереджуватись?Знову дві неділі?Не думаючи хай вдує пуйлу по самі помідори,щоб ненароджені відчували поколінь сім
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07.07.2025 13:02 Ответить
Як би трампон не намагався скомпроментувати своїм ручним набу і закриттям поставок зброї нашого президента все це як бачимо в коментарях б'є бумерангом по самому рижому доні. Бо українці наймудріша нація.
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07.07.2025 13:18 Ответить
 
 