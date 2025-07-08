США мають лише 25% ракет Patriot , тому призупинили постачання зброї Україні, - The Guardian

Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot від необхідного мінімуму для реалізації своїх військових планів. Через це в червні було прийнято рішення тимчасово призупинити постачання цих систем, зокрема й за кордон.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, заступник міністра оборони США Стівен Файнберг санкціонував заморожування поставок після перевірки даних глобальної системи відстеження боєприпасів Пентагону, яка показала критичне скорочення запасів. У деяких випадках запаси не дотягували до мінімально необхідного рівня ще з 2022 року - початку масштабної військової допомоги Україні.

Додаткове виснаження запасів пов'язане із розгортанням перехоплювачів у Близькому Сході - для захисту Ізраїлю та боротьби з хуситами, а також із недавнім застосуванням Patriot під час бомбардування іранських об’єктів, коли США випустили щонайменше 30 таких ракет.

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Хоча президент Дональд Трамп заявив, що "надішле ще зброї Україні", достеменно невідомо, чи до цього переліку входять Patriot. Представники Білого дому й Пентагону підтвердили часткове відновлення постачання за його дорученням, але перелік систем не оприлюднюється.

Наразі США надають допомогу Україні за двома основними каналами: через скорочення власних запасів Міноборони та через програму USAI - замовлення зброї у приватних виробників. Обидва механізми опинилися під загрозою, адже Пентагон наразі надає пріоритет поповненню власного арсеналу.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

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