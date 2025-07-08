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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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США мають лише 25% ракет Patriot , тому призупинили постачання зброї Україні, - The Guardian

сша,україна

Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів Patriot від необхідного мінімуму для реалізації своїх військових планів. Через це в червні було прийнято рішення тимчасово призупинити постачання цих систем, зокрема й за кордон.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, заступник міністра оборони США Стівен Файнберг санкціонував заморожування поставок після перевірки даних глобальної системи відстеження боєприпасів Пентагону, яка показала критичне скорочення запасів. У деяких випадках запаси не дотягували до мінімально необхідного рівня ще з 2022 року - початку масштабної військової допомоги Україні.

Додаткове виснаження запасів пов'язане із розгортанням перехоплювачів у Близькому Сході - для захисту Ізраїлю та боротьби з хуситами, а також із недавнім застосуванням Patriot під час бомбардування іранських об’єктів, коли США випустили щонайменше 30 таких ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot, - Axios

Хоча президент Дональд Трамп заявив, що "надішле ще зброї Україні", достеменно невідомо, чи до цього переліку входять Patriot. Представники Білого дому й Пентагону підтвердили часткове відновлення постачання за його дорученням, але перелік систем не оприлюднюється.

Наразі США надають допомогу Україні за двома основними каналами: через скорочення власних запасів Міноборони та через програму USAI - замовлення зброї у приватних виробників. Обидва механізми опинилися під загрозою, адже Пентагон наразі надає пріоритет поповненню власного арсеналу.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні зброєю стільки, скільки зможуть, - WSJ

Автор: 

США (23715) Patriot (348) війна в Україні (5140)


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Топ коментарі
+6
А ще на Мексику і Гренландію.
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08.07.2025 14:08 Відповісти
+5
для реалізації своїх військових планів

Таки нападуть на Канаду?
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08.07.2025 14:02 Відповісти
+4
Але трохи раніше писали наступне :

"Наші запаси не нижчі, ніж були за всі 3,5 роки війни в Україні", - сказав Сміт, який є членом Комітету з питань збройних сил Палати представників, додавши, що його співробітники "бачили цифри", і там не було жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні.
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08.07.2025 14:13 Відповісти
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для реалізації своїх військових планів

Таки нападуть на Канаду?
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08.07.2025 14:02 Відповісти
А ще на Мексику і Гренландію.
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08.07.2025 14:08 Відповісти
Навпаки - Канада готується до нападу. Інфа 100%. З кремля.
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08.07.2025 14:11 Відповісти
А шо ше десь є в світі таке геноцидне знищення народу - шо ви так дали задню?
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08.07.2025 14:02 Відповісти
В Україні - то не геноцид.
"На Украінє хароший парєнь владімір ізавсех сіл хочєт закончіть вайну каторую затєял байден а какаято Украіна мешаєт Трумпу Вєлікому і Ужасному палучіть прємію Нобеля шоб бить нє хуже Абами".

А ось в Ізраїлі ...
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08.07.2025 14:15 Відповісти
Дохазяйнувалися.
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08.07.2025 14:03 Відповісти
Брехня, они сейчас сказки расскажут...
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08.07.2025 14:04 Відповісти
The Guardian злили державну таємницю?
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08.07.2025 14:05 Відповісти
В точку
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08.07.2025 14:46 Відповісти
В точку
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08.07.2025 14:47 Відповісти
Вірити чи ні, сам не знаю. "За що купив, за те й продаю"
"Трамп пообіцяв президенту України негайно відправити 10 ракет для Patriot, а також сприяти пошуку додаткових каналів поставки, - Axios"
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08.07.2025 14:06 Відповісти
10 ракет? потужно
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08.07.2025 14:10 Відповісти
10 ракет для Patriot , це взагалі не про що!! Одну атаку рашистів і то не відбити. Це як ті срані 50 джавелінів. Хай Трамп їх собі в дупу засуне. Це руде чмо навіть заблокований їм у Польщі пакет Байдена повністю не розблокувало. Там було більше ракет. (
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08.07.2025 14:12 Відповісти
"На тєбє рубль і нівчьом сібє ніатказивай".
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08.07.2025 14:16 Відповісти
не дают защиту, значит принуждение к капитуляции
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08.07.2025 14:10 Відповісти
А тобі , АЗИКАТИЙ БОТ , хтось рота і закриє
денис #609633

Реєстрація: 01.07.2025
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08.07.2025 14:48 Відповісти
а ты кто? мудель- сидишь по заграницам и пусть война продолжается, получаешь бабло и яца чешешь,
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08.07.2025 15:01 Відповісти
тварь , едь в страну и защищай в окопе, а не перди из за границы
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08.07.2025 15:03 Відповісти
не треба дуже розраховувати на слова трампа, щодо надання Україні
додаткової домоги.
це настільки авантюрний персонаж, що поки не буде дій,
підтвержуючих його слова, то можна тільки прислухуватися.
будуть дії? - буде довіра, а поки що так собі...
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08.07.2025 14:13 Відповісти
Навіть діям треба довіряти з обережністю
Бо будь якої миті дії можуть змінитися на протилежні.
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08.07.2025 14:18 Відповісти
діти більш передбачені
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08.07.2025 14:22 Відповісти
А ще діти, на відміну від старих маразматиків, мають інстинктивний потяг до пізнання світу і нових знань (поки "******* школа" не знищує цей потяг вщент).
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08.07.2025 14:43 Відповісти
Але трохи раніше писали наступне :

"Наші запаси не нижчі, ніж були за всі 3,5 роки війни в Україні", - сказав Сміт, який є членом Комітету з питань збройних сил Палати представників, додавши, що його співробітники "бачили цифри", і там не було жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні.
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08.07.2025 14:13 Відповісти
І жодної претензії до влади України ППО завжди несуть бойове чергування, тому повинен бути мінімум ракет. Свідки адміністративних кордонів та блогери-політруки мабуть вважають, що нам на шару будуть десятиріччями давати ракети вартістю 4 мільярди євро кожна. Партнери можуть скоро сказати: збивайте повітряні цілі воєнкомами-мільйонерами
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08.07.2025 14:15 Відповісти
Це ОПівська ботва,вона відразу агриться на новини про домомогу Америки і Європи.Їм завжди мало,і всі козли навкруги.Те,що зливає ішак країну їх не цікавить зовсім
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08.07.2025 14:23 Відповісти
Це піз......ж, бо ще 3 роки тому вони повідомляли про великий спрос на ці установки і що підприємства почали новий цикл з випуску більше ракет і більш ******** !!!! А пройшло вже три роки, за три роки з їхньої промисловості, скільки можно зробити???????
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08.07.2025 14:27 Відповісти
Так на США кожного дня дрони летять і промисловість не встигає відновлювати запаси.
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08.07.2025 14:36 Відповісти
іскандери небо закрили. від мопедів немиа порятунку
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08.07.2025 14:42 Відповісти
А Трампу що дрони, що іскандери без різниці, аби тільки ракети до Patriot не давати.
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08.07.2025 14:50 Відповісти
Британська The Guardian в ролі безуглої?
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08.07.2025 14:30 Відповісти
спілкування з ****** заразно. Трамбон бреше як *****, поводиться як ***** і хоче бути як *****. Залишилось тільки вихнати що "MAGA", це теж саме що підняи рашу с колін
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08.07.2025 14:41 Відповісти
Тобто не виробляли цих ракет? ЗНОВУ БАЙДЕН ВИНОВАТ ?
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08.07.2025 14:44 Відповісти
Поэтому надо давать не петриоты, а тамогавки.
Бороться надо не с последствиями, а с причиной.
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08.07.2025 14:45 Відповісти
Додаткове виснаження запасів пов'язане із розгортанням перехоплювачів у Близькому Сході - для захисту Ізраїлю та боротьби з хуситами, а також із недавнім застосуванням Patriot під час бомбардування іранських об'єктів, коли США випустили щонайменше 30 таких ракет.

Як-як під час бомбардування іранських об'єктів США випустили 30 ракет ППО?
І як вони збираються бути готовими до війни, якщо в них так просто виснажаються запаси? В Китаю ракет прям сильно більше.
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08.07.2025 14:46 Відповісти
Щось якась ця США виглядає як мильна бульбашка: ми потужні, ми могутні, ми най-най-най, а як до діла, то ракет нема, то грошей...
Понторізи!
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08.07.2025 15:07 Відповісти
 
 