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Новости
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Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, - WSJ

Patriot для Украины

Лидер США Дональд Трамп может согласовать передачу Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам двух американских чиновников, такое обещание Трамп озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.

В то же время, администрация пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ Путина прекратить войну.

Также читайте: Война в Украине продолжалась бы 3-4 дня, если бы США не передали Киеву лучшее оружие, - Трамп

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп обсуждали передачу систем Patriot для Украины, а не только ракет.

Автор: 

США (27434) Patriot (315)


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Топ комментарии
+13
А може й не передати...
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09.07.2025 06:57 Ответить
+4
Если бы Байден был Президентом, этого бы никогда не случилось. Передали бы 10...
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09.07.2025 07:00 Ответить
+3
Слухати висери Трампидла - себе не поважати. Рудий блазень хворіє старечою деменцією, і не відповідає за словесну діарею. Він справжній хозяїн свого слова : захотів дав слово, захотів - забрав. Так що Україна повинна розраховувати на Европу,на її допомогу а не цього рудого дебіла
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09.07.2025 07:23 Ответить
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А може й не передати...
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09.07.2025 06:57 Ответить
"Через два тижіні. А потім подивимося..."
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09.07.2025 07:10 Ответить
А потім. "Я цього не говорив, я забув, я блискуче пройшов якийсь тест". Трамп
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09.07.2025 07:59 Ответить
Если бы Байден был Президентом, этого бы никогда не случилось. Передали бы 10...
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09.07.2025 07:00 Ответить
і дві ракети до неї...
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09.07.2025 07:02 Ответить
Ну нє, будуть ще два запасні колеса і клей для ремонту.
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09.07.2025 07:11 Ответить
От клей нахрена якщо латок не буде. Мабуть щоб нюхать.
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09.07.2025 08:00 Ответить
Латки не дають, щоб не було експансії.
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09.07.2025 08:43 Ответить
може зможе,
а може не захоче.
йди вгадай.
50 на 50
встане з лівої, або встане з правої ноги. Що можу сказати точно - з середньої в нього не вийде.
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09.07.2025 07:02 Ответить
Слухати висери Трампидла - себе не поважати. Рудий блазень хворіє старечою деменцією, і не відповідає за словесну діарею. Він справжній хозяїн свого слова : захотів дав слово, захотів - забрав. Так що Україна повинна розраховувати на Европу,на її допомогу а не цього рудого дебіла
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09.07.2025 07:23 Ответить
Ключове слово "може"... Як в нас кажуть - дурень думкою багатіє. А таких, виявляється, більшість.
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09.07.2025 07:28 Ответить
Наверное, на ромашке гадает: дать- не дать.
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09.07.2025 07:31 Ответить
Ішака вкотре просять прибрати єлдака,ішак вибрав знову єлдака замість України.Продовжуйте жерти лайно віл найвеличнішого і обсирати Америку.Безнадійні амеби.
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09.07.2025 07:34 Ответить
надійшлить йому портет - він і буба за задньому фоні.
таку ***** на адріївському спуску кожний малюкне...
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09.07.2025 07:37 Ответить
Трамп дійсно хвора людина, його поведінка нагадує дитину років 3-4....дитині щось не подобається, вона кричить-все уходжу з дому, бере найбільш вподобану іграшку, декілька цукерок, поже якусь кофту і йде до дверейі..ну по-перше вона не вміє відмикати перешкоду, а по-друге всі в іншої кімнаті. Дитинам стерить, спочатку дуже голосно, потім все проходить, їде до дорослих і все-ніхтотнікуди не іде. Трам такаж дитина, тепер вона в стадіїї їде до кімнати миритися...але все одно він в деменції.
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09.07.2025 07:40 Ответить
Обіцянка від трампа це цяцянка🖕. Мудило
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09.07.2025 08:19 Ответить
 
 