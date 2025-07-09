Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, - WSJ
Лидер США Дональд Трамп может согласовать передачу Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам двух американских чиновников, такое обещание Трамп озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.
В то же время, администрация пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ Путина прекратить войну.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп обсуждали передачу систем Patriot для Украины, а не только ракет.
Топ комментарии
+13 Zahar Kindrat
показать весь комментарий09.07.2025 06:57 Ответить Ссылка
+4 Green Bill #603485
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+3 Кот Бегемот
показать весь комментарий09.07.2025 07:23 Ответить Ссылка
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а може не захоче.
йди вгадай.
50 на 50
встане з лівої, або встане з правої ноги. Що можу сказати точно - з середньої в нього не вийде.
таку ***** на адріївському спуску кожний малюкне...