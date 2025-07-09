Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot, - WSJ

Лидер США Дональд Трамп может согласовать передачу Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам двух американских чиновников, такое обещание Трамп озвучил после недавнего обещания усилить оборону Киева от российских атак.

В то же время, администрация пока не раскрывает, какое именно дополнительное вооружение планируется передать Украине в ответ на отказ Путина прекратить войну.

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Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп обсуждали передачу систем Patriot для Украины, а не только ракет.