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Новости Patriot для Украины Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский и Трамп обсуждали передачу систем Patriot для Украины, а не только ракет, - СМИ

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент Владимир Зеленский во время разговора с лидером США Дональдом Трампом 4 июля обсуждал не только передачу ракет, но и возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил информированный собеседник.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники написало, что Трамп пообещал Зеленскому срочно предоставить 10 ракет-перехватчиков для защиты Украины.

По словам собеседника Суспільного, детали этой возможной помощи планируют обсудить во время встреч команд Украины и США, которые могут состояться в ближайшее время.

Также рассматривается участие в переговорах специального представителя Трампа Кита Келлога. Чиновники могут встретиться в Конференции по восстановлению Украины в Риме.

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4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Разговор проходил на фоне недовольства Трампа Путиным и остановки поставок оружия Украине от США.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь защититься от российских атак.

Сразу после заявления Трампа, Пентагон сообщил, что уже отправляет оружие Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (21160) США (27421) Трамп Дональд (5917) Patriot (311)


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Топ комментарии
+2
Зупинили контрактовані поставки від Байдена на сотні ракет, видали 10(десять) штук і ходи радій...
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08.07.2025 15:21 Ответить
+1
Ну як обговорили - краснов сказав що подумає 2-3 тижні
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08.07.2025 15:16 Ответить
+1
Законтрактовано було більше п'ятисот...
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08.07.2025 15:34 Ответить
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Ну як обговорили - краснов сказав що подумає 2-3 тижні
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08.07.2025 15:16 Ответить
нам незламним українцям без різниці , як краснов скаже так і буде.
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08.07.2025 15:19 Ответить
Швець повія та ще, хто заплате текст того він і несе зі свого поганого рота.
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08.07.2025 15:29 Ответить
Пішло від А.Мусаєва(при совку КГБіст,потім голова КНБ Казахстана,нині екс),а Ваше просто ляпу-ляпу.
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08.07.2025 15:35 Ответить
Трамп наобіцяв Зеленському "золоті гори", а надіслав "золотий дощ" 😂
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08.07.2025 15:18 Ответить
Зупинили контрактовані поставки від Байдена на сотні ракет, видали 10(десять) штук і ходи радій...
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08.07.2025 15:21 Ответить
сотень не було апріори, але дещо дійсно було, не 10...
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08.07.2025 15:24 Ответить
Законтрактовано було більше п'ятисот...
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08.07.2025 15:34 Ответить
Своє виготовляти що забороняє?Ходи і радій,що при владі агентура рахи.Ржаки ж залотілось в 19р,що не так?
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08.07.2025 15:25 Ответить
А шо вами переводчиками стрілок так багато насрано? І відмазують крашеного пі'дора як тата рідного...
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08.07.2025 15:33 Ответить
Потрібно більше брудом поливать і просити допомоги.В твоїй голові трахаються таракани,якщо для тебе це сумісні речі
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08.07.2025 15:52 Ответить
якась муйня: мерц попросив рудого донні продати батарею patriot німеччині для подальшої передачі Україні.
рудий відмовився та запропонував мерцу продати Україні батарею patriot, яка є у бундесі.
на виході нуль...
хєрово це все...
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08.07.2025 15:23 Ответить
вважаю це добре, що не розголошують, що саме, якбе, буде передано.
а чи буде передано чи ні дізнаємося з кількісті збитої кацапської балістики і шахедні - менше трiпотні, більше діла...
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08.07.2025 15:24 Ответить
А як же вечірній відосик і велике досягнення ЗЕ?Тиші не буде
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08.07.2025 15:26 Ответить
відоси - це святе!
просто змінити цифри і модифікації на "велику кількість озброєння" наприклад.
з такою формуліровкою тут взагалі хоч серіали пили,
а не якісь невнятні гундоси...
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08.07.2025 15:35 Ответить
Ecio Tramp mog bi dat i giperzvukovyje raketi Dark Eagle dalnost ix 2700 km. Kacapi" nezbyvajemije kinzalami "a im obratno takije ktoryje realno nezbyvajemi
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08.07.2025 15:26 Ответить
Поговорили, поговорили і все.
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08.07.2025 15:28 Ответить
А, так питання 10 ракет ще тільки буде обговорюватись?... Потужна допомога, мля...
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08.07.2025 15:38 Ответить
Це вже ж було - балакали за Петріоти і ракети до них
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08.07.2025 15:46 Ответить
"...обговорював не лише передачу ракет, а й можливість постачання Україні й систем ППО Patriot" - дуже актуально, коли не вистачає ракет для тих установок, що вже тут
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08.07.2025 15:57 Ответить
 
 