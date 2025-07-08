Зеленский и Трамп обсуждали передачу систем Patriot для Украины, а не только ракет, - СМИ

Президент Владимир Зеленский во время разговора с лидером США Дональдом Трампом 4 июля обсуждал не только передачу ракет, но и возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил информированный собеседник.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники написало, что Трамп пообещал Зеленскому срочно предоставить 10 ракет-перехватчиков для защиты Украины.

По словам собеседника Суспільного, детали этой возможной помощи планируют обсудить во время встреч команд Украины и США, которые могут состояться в ближайшее время.

Также рассматривается участие в переговорах специального представителя Трампа Кита Келлога. Чиновники могут встретиться в Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия ведет интенсивные переговоры с США о поставках Patriot для Украины, - Bloomberg

4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Разговор проходил на фоне недовольства Трампа Путиным и остановки поставок оружия Украине от США.

7 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пришлют Украине больше оружия, чтобы помочь защититься от российских атак.

Сразу после заявления Трампа, Пентагон сообщил, что уже отправляет оружие Украине.