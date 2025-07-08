Зеленський та Трамп обговорювали передачу систем Patriot для України, а не лише ракет, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський під час розмови з лідером США Дональдом Трампом 4 липня обговорював не лише передачу ракет, а й можливість постачання Україні й систем ППО Patriot.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив поінформований співрозмовник.

Раніше видання Axios з посиланням на джерела написало, що Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту України.

За словами співрозмовника Суспільного, деталі цієї можливої допомоги планують обговорити під час зустрічей команд України та США, які можуть відбутися найближчим часом.

Також розглядається участь у перемовинах спеціального представника Трампа Кіта Келлога. Посадовці можуть зустрітися в Конференції з відновлення України у Римі.

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4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Розмова проходила на тлі незадоволення Трампа Путіним та зупинки поставок зброї Україні від США.

7 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак.

Одразу після заяви Трампа, Пентагон повідомив, що вже відправляє зброю Україні.