Зеленський та Трамп обговорювали передачу систем Patriot для України, а не лише ракет, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський під час розмови з лідером США Дональдом Трампом 4 липня обговорював не лише передачу ракет, а й можливість постачання Україні й систем ППО Patriot.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив поінформований співрозмовник.
Раніше видання Axios з посиланням на джерела написало, що Трамп пообіцяв Зеленському терміново надати 10 ракет-перехоплювачів для захисту України.
За словами співрозмовника Суспільного, деталі цієї можливої допомоги планують обговорити під час зустрічей команд України та США, які можуть відбутися найближчим часом.
Також розглядається участь у перемовинах спеціального представника Трампа Кіта Келлога. Посадовці можуть зустрітися в Конференції з відновлення України у Римі.
4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову. Розмова проходила на тлі незадоволення Трампа Путіним та зупинки поставок зброї Україні від США.
7 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї, щоб допомогти захиститися від російських атак.
Одразу після заяви Трампа, Пентагон повідомив, що вже відправляє зброю Україні.
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а от щодо 500 ракет є таке:
Lockheed Martin відзвітувався, що за весь 2024 рік виробив https://defence-ua.com/news/ogolosheno_skilki_raket_do_patriot_dlja_perehoplennja_balistiki_bude_zrobleno_u_2025_rotsi_ta_chomu_tse_zadacha_hoditi_strojem-18377.html рекордну кількість зенітних ракет MSE для Patriot - 500 одиниць та пообіцяв у 2025 році виробити 600 одиниць. Ще до https://defence-ua.com/news/skilki_raket_gem_t_dlja_patriot_vigotovljajut_zaraz_ta_skilki_majut_cherez_dva_roki-14997.html 240 ракет GEM-T на рік, які необхідні для боротьби з аеродинамічними цілями та мають обмежені можливості боротьби із балістичними загрозами, виробляє Raytheon.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_ukrajina_nedootrimala_patriot_ta_jaka_sche_bilsha_problema_za_defitsit_zrk-18489.html
невідомо коли буде..
без Штатів біда, і це гірка правда
рудий відмовився та запропонував мерцу продати Україні батарею patriot, яка є у бундесі.
на виході нуль...
хєрово це все...
а чи буде передано чи ні дізнаємося з кількісті збитої кацапської балістики і шахедні - менше трiпотні, більше діла...
просто змінити цифри і модифікації на "велику кількість озброєння" наприклад.
з такою формуліровкою тут взагалі хоч серіали пили,
а не якісь невнятні гундоси...
Трамп даватиме Україні більше зброї. Після фіаско переговорного тренду з Росією Трамп змушений буде змінювати свої підходи до війни, і відмовчатися не вийде. Тому Трамп нарешті заговорив про відновлення постачання зброї. Звісно, коли йдеться про Трампа, то краще дочекатися конкретики, а потім вже робити остаточні висновки, але спеціальна заява Пентагону про відправку в Україну додаткового озброєння свідчить, що Трамп свій внутрішній Рубікон таки перейшов.
Зважитися Трампу змінити свою позицію допомогли: 1) сприятлива для України громадянська думка у США; 2) Лоббі класичних республіканців, які завжди наполягали про розмовах з Росією з позиції сили; 3) необхідність продемонструвати світові, що Трамп може застосовувати силові аргументи не лише проти Ірану. Не останню роль зіграли і журналісти, які мучили Трампа незручними питаннями про його любов до Путіна.
Остаточного розуміння що буде зі ставленням Трампа до російсько-української війни ще немає. Але думаю, що акцент робитиметься на чергову спробу дипломатії під осінь, коли завершиться літня наступальна кампанія Росії, а США продемонструють на ділі, що не залишать Україну наодинці із Путіним.
У вcіх цих політичних гойдалках щодо надання України військової допомоги з боку США, найбільше схиляюсь до редакційної статті The Economist, в якій, зокрема, йдеться про наступне:
💬 "Було б нерозумно вважати, що Трамп після скасування паузи у постачанні озброєння прийняв бік України. Це, у кращому разі, повернення до колишнього статусу, коли американська військова підтримка припинялася повільно, а не раптово.
Зброя, що надходить на Україну, була поставлена адміністрацією Байдена, і її потік мав скоротитися до кінця 2028 року.
Трамп не взяв на себе жодних нових зобов'язань щодо постачання зброї. Десятки мільярдів доларів допомоги Україні, яка була санкціонована Конгресом минулого року, так і залишилися не виділеними.
Немає грошей на Україну та у «великому красивому» законопроекті, який нещодавно підписав Трамп. Навіть ті невеликі суми, які виділяються у звичайному бюджеті Пентагону, будуть ще більше скорочені до 2026 року.
Найкраще, що можна сказати про Трампа, це те, що хоча він все ще мріє про велику угоду з путіним, він починає розуміти, що російський президент грає з ним. Він не хоче витрачати більше грошей на те, щоб допомогти Україні перемогти, але й не хоче, щоб вона впала при ньому. Ймовірно, Трамп розуміє, що поразка України стане геополітичним ударом для Америки, важчою за розпад Афганістану після виведення американських військ."
❗️Так це чи ні, дізнаємось вже найближчим часом, але я б застеріг вас від того, щоб покладатись на "прозріння" Трампа та його безкорисну любов до України.
Хоча треба визнати, що путін - клінічний ідіот. Він пропустив той момент, коли можна було отримати максимум від своєї авантюри у той момент, коли Трамп був практично готовий "злити" Україну та познімати всі санкції з москви.
Хтось вдало порівняв кремлівського карлика з мандрівником з анекдоту, коли той у пустелі попросив красуню потримати верблюдицю. Так йому застить очі ненависть до України, що окрім цієї верблюдиці він вже нічого бачити не здатен. Хворе та мерзенне створіння.