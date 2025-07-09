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Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, - WSJ

Patriot для України

Лідер США Дональд Трамп може погодити передачу Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

За словами двох американських посадовців, таку обіцянку Трамп озвучив після нещодавньої обіцянки посилити оборону Києва від російських атак.

Водночас, адміністрація наразі не розкриває, яке саме додаткове озброєння планується передати Україні у відповідь на відмову Путіна припинити війну.

Також читайте: Війна в Україні тривала б 3-4 дні, якби США не передали Києву найкращу зброю, - Трамп

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський та Трамп обговорювали передачу систем Patriot для України, а не лише ракет.

Автор: 

США (23728) Patriot (351)


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А може й не передати...
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09.07.2025 06:57 Відповісти
Если бы Байден был Президентом, этого бы никогда не случилось. Передали бы 10...
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09.07.2025 07:00 Відповісти
і дві ракети до неї...
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09.07.2025 07:02 Відповісти
може зможе,
а може не захоче.
йди вгадай.
50 на 50
встане з лівої, або встане з правої ноги. Що можу сказати точно - з середньої в нього не вийде.
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09.07.2025 07:02 Відповісти
 
 