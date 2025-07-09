Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot, - WSJ
Лідер США Дональд Трамп може погодити передачу Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
За словами двох американських посадовців, таку обіцянку Трамп озвучив після нещодавньої обіцянки посилити оборону Києва від російських атак.
Водночас, адміністрація наразі не розкриває, яке саме додаткове озброєння планується передати Україні у відповідь на відмову Путіна припинити війну.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський та Трамп обговорювали передачу систем Patriot для України, а не лише ракет.
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а може не захоче.
йди вгадай.
50 на 50
встане з лівої, або встане з правої ноги. Що можу сказати точно - з середньої в нього не вийде.