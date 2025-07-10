Германия готова приобрести дополнительные системы Patriot у США для Украины, - Мерц
Правительство Германии готово приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot в Соединенных Штатах и предоставить их Украине.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ.
"Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине", - сказал Мерц.
Канцлер страны сообщил, что на прошлой неделе он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил о поставках систем Patriot в Украину.
Политик признал, что Соединенные Штаты, хотя и нуждаются в некоторых системах Patriot для собственных нужд, "но они также имеют их очень много".
Однако Мерц отметил, что решение о возможной поставке еще не принято.
Ранее сообщалось, что Германия проводит активные переговоры с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне растущих ракетных атак со стороны России.
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коли ви вже зрозумієте що все це проходить через руки дєрьмака та Оманської Гниди
кацапня навіть масові удари стратегами зупинила, а навіщо, якщо 400-500 шахідів те ж саме роблять, і щодня.
Тут потрібно прискорене і кардинальне рішення. А під час війни воно має бути ще швидшим. Але у нас же по-старому, спочатку вкрасти, потім на залишок звітність написати
"ловкость рук и никакого мошенства"
Владимир Путин служил в восточногерманском городе Дрездене в качестве офицера КГБ. Он был прикомандирован к местному управлению контрразведки, известному как "Управление КГБ по городу Дрездену". Его служба проходила в период с 1985 по 1990 год.
А щодо *****, то він настільки крутий геополітик і дипломат, шо зміг розісратися навіть з нею .