Германия готова приобрести дополнительные системы Patriot у США для Украины, - Мерц

Правительство Германии готово приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot в Соединенных Штатах и предоставить их Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине", - сказал Мерц.

Канцлер страны сообщил, что на прошлой неделе он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил о поставках систем Patriot в Украину.

Политик признал, что Соединенные Штаты, хотя и нуждаются в некоторых системах Patriot для собственных нужд, "но они также имеют их очень много".

Однако Мерц отметил, что решение о возможной поставке еще не принято.

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Ранее сообщалось, что Германия проводит активные переговоры с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне растущих ракетных атак со стороны России.