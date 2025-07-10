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Новости Помощь Украине от Германии Patriot для Украины
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Германия готова приобрести дополнительные системы Patriot у США для Украины, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Правительство Германии готово приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot в Соединенных Штатах и предоставить их Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия готова закупить дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине", - сказал Мерц.

Канцлер страны сообщил, что на прошлой неделе он обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил о поставках систем Patriot в Украину.

Политик признал, что Соединенные Штаты, хотя и нуждаются в некоторых системах Patriot для собственных нужд, "но они также имеют их очень много".

Однако Мерц отметил, что решение о возможной поставке еще не принято.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассмотрю вопрос передачи Patriot для Украины, но я недоволен тем, что происходит, - Трамп

Ранее сообщалось, что Германия проводит активные переговоры с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне растущих ракетных атак со стороны России.

Автор: 

Германия (7139) США (27442) Patriot (317) Фридрих Мерц (178)


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Топ комментарии
+2
не словом . а ділом !
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10.07.2025 16:00 Ответить
+1
Schneller, Fridrisch, schneller!
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10.07.2025 16:01 Ответить
+1
тільки США не продасть ..вуаля ! )))

"ловкость рук и никакого мошенства"
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10.07.2025 16:03 Ответить
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не словом . а ділом !
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10.07.2025 16:00 Ответить
Оголошення " Міняю 10 тисяч трімпів на одного Мерца."
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10.07.2025 16:10 Ответить
Schneller, Fridrisch, schneller!
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10.07.2025 16:01 Ответить
👏 давайте, бо прифронтовим регіонам капець як складно..
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10.07.2025 16:02 Ответить
хто ж їм дасть )

коли ви вже зрозумієте що все це проходить через руки дєрьмака та Оманської Гниди
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10.07.2025 16:07 Ответить
Не дзеркаль
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10.07.2025 16:26 Ответить
Зараз нова біда - це шахеди.
кацапня навіть масові удари стратегами зупинила, а навіщо, якщо 400-500 шахідів те ж саме роблять, і щодня.

Тут потрібно прискорене і кардинальне рішення. А під час війни воно має бути ще швидшим. Але у нас же по-старому, спочатку вкрасти, потім на залишок звітність написати
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10.07.2025 16:02 Ответить
та є вже кардинальне рішення - зельоні відосики ..коли вже зрозумієте що навіть шахеди оуївають від них
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10.07.2025 16:04 Ответить
тільки США не продасть ..вуаля ! )))

"ловкость рук и никакого мошенства"
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10.07.2025 16:03 Ответить
рудого обороний комплекс США нагне
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10.07.2025 16:13 Ответить
Немає слів щоб виразити подяку Німеччині! Обожнюємо , о , десь так .
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10.07.2025 16:04 Ответить
Мерц - справжній німець, це не пластилінова фрау Меркель і Шольц, котрі боялися прогнівати фюрера кацапів *****. Німецька економіка - перша в Европі і друга в світі, так треба відповідати своїй силі, як це робить Мерц.
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10.07.2025 16:13 Ответить
звіздун твій Мерц , де Таурси
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10.07.2025 16:15 Ответить
пластилінова? Я думав вона гумова....
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10.07.2025 16:16 Ответить
Да, Ангела Меркель действительно работала в Дрездене. В 1978-1989 годах она работала в Академии наук ГДР в Берлине, а до этого, по некоторым источникам, училась и работала в Дрездене. Более конкретно, она работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР.

Владимир Путин служил в восточногерманском городе Дрездене в качестве офицера КГБ. Он был прикомандирован к местному управлению контрразведки, известному как "Управление КГБ по городу Дрездену". Его служба проходила в период с 1985 по 1990 год.
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10.07.2025 16:20 Ответить
Насправді якось пофіг, де вона вчилась і працювала. Ми ж не будемо записувати в "інформатори кдб" все населення Дрездену тільки тому, шо там був *****.

А щодо *****, то він настільки крутий геополітик і дипломат, шо зміг розісратися навіть з нею .
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10.07.2025 16:26 Ответить
меркель КДБшна прокладка ..
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10.07.2025 16:21 Ответить
Але рижа пакля буде хитрувати і мудрувати,що то в них недостатню петріотів і ракети треба доробити,а потімподумає і скаже через два три тижні про своє рішення.і так до осені а потім до нового року...
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10.07.2025 16:15 Ответить
❗️Київ, уважніше! Росія планує завдати ракетних ударів по мостах через річку Дніпро в Києві - дані Оперативного інформу
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10.07.2025 16:19 Ответить
А як додаткові петріоти допоможуть проти 500 шахедів за ніч?
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10.07.2025 16:27 Ответить
А Боневтік Погтужно-Брехливий Гундосік хіба не може виділити 300 мільйонів на створення своєї системи ППО "Кільчень", яку почали створювати при Порошенко, але нарід у 2019 ройці дуже стомився від війни і вибрав асфальт від свого будинку і до цвинтаря, замість системи ППО.
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10.07.2025 16:37 Ответить
Мерц - Мужик!
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10.07.2025 16:59 Ответить
 
 