Німеччина готова придбати додаткові системи Patriot у США для України, - Мерц

Уряд Німеччини готовий придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатах та надати їх Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина готова закупити додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні", - сказав Мерц.

Канцлер країни повідомив, що минулого тижня він обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив про постачання систем Patriot в Україну.

Політик визнав, що Сполучені Штати, хоча і потребують деяких систем Patriot для власних потреб, "але вони також мають їх дуже багато".

Однак Мерц зазначив, що рішення про можливу поставку ще не ухвалено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп

Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.