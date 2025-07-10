Німеччина готова придбати додаткові системи Patriot у США для України, - Мерц
Уряд Німеччини готовий придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатах та надати їх Україні.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ.
"Німеччина готова закупити додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні", - сказав Мерц.
Канцлер країни повідомив, що минулого тижня він обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив про постачання систем Patriot в Україну.
Політик визнав, що Сполучені Штати, хоча і потребують деяких систем Patriot для власних потреб, "але вони також мають їх дуже багато".
Однак Мерц зазначив, що рішення про можливу поставку ще не ухвалено.
Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.
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коли ви вже зрозумієте що все це проходить через руки дєрьмака та Оманської Гниди
кацапня навіть масові удари стратегами зупинила, а навіщо, якщо 400-500 шахідів те ж саме роблять, і щодня.
Тут потрібно прискорене і кардинальне рішення. А під час війни воно має бути ще швидшим. Але у нас же по-старому, спочатку вкрасти, потім на залишок звітність написати
"ловкость рук и никакого мошенства"