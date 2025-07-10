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Новини Допомога Україні від Німеччини Patriot для України
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Німеччина готова придбати додаткові системи Patriot у США для України, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Уряд Німеччини готовий придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у Сполучених Штатах та надати їх Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина готова закупити додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні", - сказав Мерц.

Канцлер країни повідомив, що минулого тижня він обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив про постачання систем Patriot в Україну.

Політик визнав, що Сполучені Штати, хоча і потребують деяких систем Patriot для власних потреб, "але вони також мають їх дуже багато".

Однак Мерц зазначив, що рішення про можливу поставку ще не ухвалено.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.

Автор: 

Німеччина (7563) США (23737) Patriot (354) Мерц Фрідріх (181)


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Топ коментарі
+2
не словом . а ділом !
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10.07.2025 16:00 Відповісти
+1
Schneller, Fridrisch, schneller!
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10.07.2025 16:01 Відповісти
+1
Немає слів щоб виразити подяку Німеччині! Обожнюємо , о , десь так .
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10.07.2025 16:04 Відповісти
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не словом . а ділом !
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10.07.2025 16:00 Відповісти
Оголошення " Міняю 10 тисяч трімпів на одного Мерца."
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10.07.2025 16:10 Відповісти
Schneller, Fridrisch, schneller!
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10.07.2025 16:01 Відповісти
👏 давайте, бо прифронтовим регіонам капець як складно..
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10.07.2025 16:02 Відповісти
хто ж їм дасть )

коли ви вже зрозумієте що все це проходить через руки дєрьмака та Оманської Гниди
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10.07.2025 16:07 Відповісти
Зараз нова біда - це шахеди.
кацапня навіть масові удари стратегами зупинила, а навіщо, якщо 400-500 шахідів те ж саме роблять, і щодня.

Тут потрібно прискорене і кардинальне рішення. А під час війни воно має бути ще швидшим. Але у нас же по-старому, спочатку вкрасти, потім на залишок звітність написати
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10.07.2025 16:02 Відповісти
та є вже кардинальне рішення - зельоні відосики ..коли вже зрозумієте що навіть шахеди оуївають від них
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10.07.2025 16:04 Відповісти
тільки США не продасть ..вуаля ! )))

"ловкость рук и никакого мошенства"
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10.07.2025 16:03 Відповісти
рудого обороний комплекс США нагне
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10.07.2025 16:13 Відповісти
Немає слів щоб виразити подяку Німеччині! Обожнюємо , о , десь так .
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10.07.2025 16:04 Відповісти
Мерц - справжній німець, це не пластилінова фрау Меркель і Шольц, котрі боялися прогнівати фюрера кацапів *****. Німецька економіка - перша в Европі і друга в світі, так треба відповідати своїй силі, як це робить Мерц.
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10.07.2025 16:13 Відповісти
звіздун твій Мерц , де Таурси
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10.07.2025 16:15 Відповісти
пластилінова? Я думав вона гумова....
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10.07.2025 16:16 Відповісти
Але рижа пакля буде хитрувати і мудрувати,що то в них недостатню петріотів і ракети треба доробити,а потімподумає і скаже через два три тижні про своє рішення.і так до осені а потім до нового року...
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10.07.2025 16:15 Відповісти
 
 