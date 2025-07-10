США намагатимуться переконати союзників по НАТО передати Patriot для України, - Рубіо

Сполучені Штати сподіваються, що зможуть переконати деяких союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot для відбиття російських повітряних атак.

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українцям потрібно більше Patriot, які, за його словами, є на озброєнні у деяких країн Європи.

"Але ніхто не хоче їх віддавати. Тож я сподіваюся, що це зміниться. Якщо Україна дійсно є пріоритетом, як про це заявляють багато країн Європи, то вони повинні бути готові поділитися батареями, які зараз їм не потрібні. Сподіваємося, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати Україні ці батареї Patriot", - наголосив Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова придбати додаткові системи Patriot у США для України, - Мерц

Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, державний секретер США назвав Іспанію та Німеччину.

"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. Є й інші батареї Patriot, і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і незабаром мають отримати їх. Було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти поставку і натомість надіслати її в Україну", - додав він.

Рубіо додав, що у Трампа шукають "креативні способи" надати Україні необхідні оборонні засоби.

Читайте також: Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп