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Новини Patriot для України
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США намагатимуться переконати союзників по НАТО передати Patriot для України, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Сполучені Штати сподіваються, що зможуть переконати деяких союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot для відбиття російських повітряних атак.

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українцям потрібно більше Patriot, які, за його словами, є на озброєнні у деяких країн Європи.

"Але ніхто не хоче їх віддавати. Тож я сподіваюся, що це зміниться. Якщо Україна дійсно є пріоритетом, як про це заявляють багато країн Європи, то вони повинні бути готові поділитися батареями, які зараз їм не потрібні. Сподіваємося, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати Україні ці батареї Patriot", - наголосив Рубіо.

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Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, державний секретер США назвав Іспанію та Німеччину.

"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. Є й інші батареї Patriot, і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і незабаром мають отримати їх. Було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти поставку і натомість надіслати її в Україну", - додав він.

Рубіо додав, що у Трампа шукають "креативні способи" надати Україні необхідні оборонні засоби.

Читайте також: Розгляну питання передачі Patriot для України, але я незадоволений тим, що відбувається, - Трамп

Автор: 

НАТО (6655) США (23737) Patriot (354) Рубіо Марко (240)


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Топ коментарі
+6
Перевів стрілки - і я знаю де є - в Греції - так вони вже 2 р посилають всіх нах - кажуть шо на них турки косо дивляться і шо ти їм зробиш?
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10.07.2025 18:32 Відповісти
+5
А власними рижим п.дорам жаль поділитися?
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10.07.2025 18:30 Відповісти
+5
а ракетами до них хто поділиться?
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10.07.2025 18:33 Відповісти
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А власними рижим п.дорам жаль поділитися?
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10.07.2025 18:30 Відповісти
вбий хйла краще
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10.07.2025 19:15 Відповісти
Перевів стрілки - і я знаю де є - в Греції - так вони вже 2 р посилають всіх нах - кажуть шо на них турки косо дивляться і шо ти їм зробиш?
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10.07.2025 18:32 Відповісти
а ракетами до них хто поділиться?
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10.07.2025 18:33 Відповісти
"

Серед країн, які могли б поділитись з Україною своїми Patriot, державний секретер США назвав Іспанію та Німеччину.

"Я не виокремлюю їх, але просто кажу, що це дві, про які я знаю. "

Німеччина передала Україні вже, якщо не помиляюсь, 3 батареї. А США - 1 чи взагалі 0...але намагаються переконати....при тому Німеччина пропонує США навіть купити в США батарею для України.
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10.07.2025 18:34 Відповісти
Ну так і літаки США не передавали, а европейці. Тому що срані ковбої такі срані. П.С. Посол Бродський скаже, що Ізраїль вже передав сто пятьсот Патріотів.
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10.07.2025 18:36 Відповісти
Не переконаєте---вони 4рік бояться розсердити пуйла
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10.07.2025 18:40 Відповісти
Щось, цей Рубіо, знаючи кількість батарей ЗРК ППО «Патріот», в США-станом на 2023 рік у США було 60 батарей Patriot (з планом розширення до 80), тисне на Європейських колег, щоб вони, передали свої ЗРК ППО для захисту Українців від обстрілів московитів!
Дивна позиція Трампа, але не США!!
https://defence-ua.com/news/jak_tak_scho_u_ssha_nemaje_patriot_a_ot_des_u_jevropi_majut_buti_u_chomu_logika_vashingtona-18888.html
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10.07.2025 18:40 Відповісти
Себе краще переконайте хоч в чому- небудь в контексті кацапського неонацизму. Дятли.
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10.07.2025 18:43 Відповісти
Зрозуміло. Намагатимуться не передати.
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10.07.2025 18:45 Відповісти
Голе, босе, США вже клянчать зброю у бідних європейців. А де трильйони баксів пентагонівських?
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10.07.2025 18:54 Відповісти
Бгг, віддати зараз таку штуку - це буде крутіше за будапештський меморандум, навряд чи європейці такі дурні.
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10.07.2025 19:05 Відповісти
Ой в США є з 3-ма посадами окрім ДЕРЖСЕКРЕТАР такий кубінець обіцяльщик ?
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10.07.2025 19:11 Відповісти
Тобто Рубіо визнав, що штати є голі і босі, і ніякого потенціалу військового, раптом шо, у них немає.
І не дивно, бо припинення Гонки озброєння привело лише до ожиріння не тільки тіла, а і мозку.
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10.07.2025 19:18 Відповісти
 
 