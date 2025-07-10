Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готова купити для України дві системи ППО Patriot. Також є домовленості з Норвегією.

Про це він сказав під час пресконференції в Римі, інформує Цензор.НЕТ.

"З президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем і, відповідно, ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, маємо вже домовленості про дві системи", - розповів він.

За його словами, до фінансування долучаться й інші партнери, коли Україна отримає чітку відповідь від виробника й оцінку можливостей від США щодо дат постачання.

"Я впевнений, що ми все це зробимо. Ми розуміємо вартість систем. Проте саме така на сьогодні схема фінансування американської ППО. До речі, пакет набагато більший, ніж ці системи", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, 4 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, під час якої попросив американського президента продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів Patriot.

Окрім цього, Мерц зазначив, що Німеччина готова купити Patriot в США та відправити до України.