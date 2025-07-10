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Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України, - Зеленський

Patriot - Зеленський розповів які країни готові оплатити для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина готова купити для України дві системи ППО Patriot. Також є домовленості з Норвегією.

Про це він сказав під час пресконференції в Римі, інформує Цензор.НЕТ.

"З президентом [США Дональдом] Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем і, відповідно, ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, маємо вже домовленості про дві системи", - розповів він.

За його словами, до фінансування долучаться й інші партнери, коли Україна отримає чітку відповідь від виробника й оцінку можливостей від США щодо дат постачання.

"Я впевнений, що ми все це зробимо. Ми розуміємо вартість систем. Проте саме така на сьогодні схема фінансування американської ППО. До речі, пакет набагато більший, ніж ці системи", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, 4 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц мав телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом, під час якої попросив американського президента продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів Patriot.

Окрім цього, Мерц зазначив, що Німеччина готова купити Patriot в США та відправити до України.

Автор: 

Німеччина (7563) Зеленський Володимир (24688) Норвегія (800) Patriot (354)


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Топ коментарі
+2
***, ну як же файно пристоїлось зе!падло.
зброю буржуї дають. гроші буржуї дають.
по всьому світу катається за рахунок українців.
баблом запаковався на сто років наперед.
пересічні перелякано ховаються по укриттям та від тцк.
живи кайфуй.....
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10.07.2025 21:01 Відповісти
+1
Казали шо в США є 60 Петріотів - вже зліплених
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10.07.2025 21:03 Відповісти
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Трамп шо каже - рішиться на продаж - вже дозрів? і ракет відсипле?
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10.07.2025 20:59 Відповісти
аби тільки Рудий чуб їх продав, а не почав нові танці навколо *****
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10.07.2025 20:59 Відповісти
При цьому пускові то добре, а от шо та як із ракетами-перехоплювачами, чи встигне Ратеон їх виготовляти
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10.07.2025 21:03 Відповісти
Купити для України ППО Патріот можна, але ж черга у виробника років на п'ять.
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10.07.2025 21:00 Відповісти
Казали шо в США є 60 Петріотів - вже зліплених
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10.07.2025 21:03 Відповісти
Більшість старі, не Рак-3, але тільки вони беруть балістику
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10.07.2025 21:04 Відповісти
А підшаманити їх - нє?
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10.07.2025 21:07 Відповісти
Варіант, але то час та гроші, а треба вже та й з фінансами коломийки
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10.07.2025 21:09 Відповісти
Байден не спішив надавати ППО Патріот для України, а Трамп і продавати не хоче.
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10.07.2025 21:09 Відповісти
Опять нанюхався та почав все розбовкувати, як той дебіл з плаката "Болтун-находка для шпиона".
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10.07.2025 21:01 Відповісти
***, ну як же файно пристоїлось зе!падло.
зброю буржуї дають. гроші буржуї дають.
по всьому світу катається за рахунок українців.
баблом запаковався на сто років наперед.
пересічні перелякано ховаються по укриттям та від тцк.
живи кайфуй.....
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10.07.2025 21:01 Відповісти
Зєля, краще відкопай наші ракети з-під асфальту.
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10.07.2025 21:02 Відповісти
А сам не міг би підкинути грошей зі своїх офшорів, зароблених на ***********?
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10.07.2025 21:02 Відповісти
Вчора лисий ревів шо "Ліга сміху" повертається
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10.07.2025 21:05 Відповісти
Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України, - Зеленський
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10.07.2025 21:08 Відповісти
сьогодні один дєрьмак з братвою здатні з десяток купити без напрягу для кишень кожного. но ето совсєм другоє!
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10.07.2025 21:12 Відповісти
Добре!
А Вова за що готовий заплатити, щоб покращити оборону України?
Зеленський як актриса з німецьких фільмів для дорослих, готовий і т.д
Нема грошей?
На кешбек для молодого 🐏🐑 є.
На блаблафон для старшого 🐏🐑 є.
На 💩- серіали і 💩 - шоу також є.
Пісня гурту Пирятин "Нема грошей" тобі з менеджерами в поміч Вова.
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10.07.2025 21:13 Відповісти
з іншого боку коли когось на імя дональд будуть насилувать, можно закупити гелю та лубриканту для нього
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10.07.2025 21:21 Відповісти
 
 