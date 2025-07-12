Німеччина веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у США систем Patriot для передачі їх Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Німеччина веде переговори щодо придбання у США систем протиповітряної оборони Patriot для передачі їх Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу ZDF повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Фройдінг сказав, що ведеться "тісне узгодження з партнерами" з питання про те, як "доставити в країну нові системи протиповітряної оборони середнього і дальнього радіуса дії".

За його словами, на всіх рівнях "вже кілька тижнів ведуться переговори" про можливу поставку в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччина має придбати у США.

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