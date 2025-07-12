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Новини Patriot для України
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Німеччина веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у США систем Patriot для передачі їх Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Patriot для України

Німеччина веде переговори щодо придбання у США систем протиповітряної оборони Patriot для передачі їх Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу ZDF повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Фройдінг сказав, що ведеться "тісне узгодження з партнерами" з питання про те, як "доставити в країну нові системи протиповітряної оборони середнього і дальнього радіуса дії".

За його словами, на всіх рівнях "вже кілька тижнів ведуться переговори" про можливу поставку в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччина має придбати у США.

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Автор: 

Німеччина (7565) перемовини (3029) Patriot (357)


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Був в нас один "блукаючий" Петріот - валив кацапські літаки - профукали
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12.07.2025 12:00 Відповісти
а фіцо з оркбаном ведуть тісні переговори в пошуках можливості заблокувати придбання систем.
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12.07.2025 12:03 Відповісти
Всі розуміють, що кращий захист від шахедів та ракет - це знищення виробництв цієї всієї х*йні. Але всі сцуься посваритися з кацапами, тому борються з наслідками, а не причинами.
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12.07.2025 12:09 Відповісти
Ну тоді треба просити томагавки. Але від слова "томагавк" у бідонівської шобли мало параліч не наставав. Шо вже казати про тампона з його ***************....
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12.07.2025 12:13 Відповісти
Рішучість, до отримання «халявних» гешефтів, шестиразовим банкротом трампом, та «дивна», не рішучість, у його діях щодо надання ЗРК «Патріотів», для захисту Українців, упродовж свого сидіння в БД !!
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12.07.2025 12:12 Відповісти
 
 