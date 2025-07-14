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Новости Заявления Трампа
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Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, - Axios

трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на анонимные осведомленные источники.

"Два источника сказали Axios, что у них есть основания полагать, что этот план будет включать дальнобойные ракеты, которые могут достигать целей в глубине территории России, включая Москву. Правда, ни у того, ни у другого не было информации о каком-то окончательном решении", - говорится в материале.

"Путин очень разозлил Трампа. Его завтрашнее заявление будет очень напористым", - цитирует издание сенатора-республиканца Линдси Грэма.

По имеющейся у Axios информации, о новом плане будет объявлено на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

При этом поставки американского оружия Украине будут оплачивать европейские союзники. Такой механизм предложил в июне на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский, а на прошлой неделе о нем напоминал Дональд Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В НАТО обсуждают, как ускорить поставки американского оружия Украине, - NYT

Автор: 

оружие (10326) Трамп Дональд (5954)


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Топ комментарии
+9
добре слово і Томагавки зроблять своє діло
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14.07.2025 06:45 Ответить
+5
Слова та справи речи різні. Трохи зачекаємо у все самі побачимо.
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14.07.2025 06:49 Ответить
+4
Дай то Боже...
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14.07.2025 06:46 Ответить
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добре слово і Томагавки зроблять своє діло
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14.07.2025 06:45 Ответить
почалися гаданія на трамповій популістично-авантюрній мінливості.
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14.07.2025 06:45 Ответить
Дай то Боже...
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14.07.2025 06:46 Ответить
пуйло ,здавайся !
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14.07.2025 06:47 Ответить
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14.07.2025 06:48 Ответить
переб'єшся
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14.07.2025 06:48 Ответить
Слова та справи речи різні. Трохи зачекаємо у все самі побачимо.
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14.07.2025 06:49 Ответить
правильно Трамп , переплюнь Бидона
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14.07.2025 06:50 Ответить
In trump we still trust
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14.07.2025 06:52 Ответить
ага
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14.07.2025 06:54 Ответить
РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після заяви Трампа
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14.07.2025 06:53 Ответить
ну от коли оголосить, а тим паче зробить, от тоді i буде розмова.
а поки що - Axios не трамп.
та і трамп не трамп - не педальте до сроку.
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14.07.2025 06:57 Ответить
не сци буде не боляче , трах бах і ви у Кабзона
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14.07.2025 06:59 Ответить
уррі, вам захтілось вумним себе виставити?
попитка невдала....
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14.07.2025 07:04 Ответить
Є дуже простий спосіб закінчити кацапську агресію-заявити про входження України в НАТО,й ху#ло якщо він не самогубець-обісреться й війна закінчиться, але...
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14.07.2025 06:58 Ответить
Європа, сподіваюсь, вже зрозуміла що США це "ненадійний партнер", мяко кажучи, а імітація демократії в США закінчилась. Потрібно негайно створювати якусь європейську коаліцію виробників зброї і новий військовий союз без США.
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14.07.2025 06:58 Ответить
Чек на калоші , то ще не є
калоші
Сьогодні почуємо , що нам повідає Президент Трамп
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14.07.2025 07:02 Ответить
Ну все, дурники знову в контрнаступ побіжуть спотикаясь. Каву в Ялті ще пити, не перепити.....
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14.07.2025 07:04 Ответить
Дай Бог. Бо Трамп може як оголосити, так і запросто передумати.
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14.07.2025 07:09 Ответить
ні разу не вдивлюся, якщо доня завтра вийде і скаже,
"ну от бачите, валіодя гарний хлопець він закликає іран не уранить,
а я ж вам казав, шо він гарний"!
або зовсім не вийде і нічого не скажить - це ж доня....
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14.07.2025 07:15 Ответить
А ось, що сказав трамп про зброю для України:

https://streamable.com/5kcg8y
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14.07.2025 07:29 Ответить
шо то я плохо не поняв
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14.07.2025 07:32 Ответить
О,Трам може що завгодно сказати,зробити протилежне,потім забути,і знову і знову.
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14.07.2025 07:38 Ответить
У Трампа в голові перезагрузка? - будем бачити
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14.07.2025 07:40 Ответить
«путін, як відомо, здатен здивувати: вдень говорить приємні речі, а ввечері вдається до бомбардувань. Це мене, відверто кажучи, непокоїть», - зазначив президент США.
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14.07.2025 07:41 Ответить
Скоро вибори в конгрес чи куди там у них. Залишивши нас без допомоги Трамп ризикує втратити місця у парламенті.
Піар під вибри
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14.07.2025 07:56 Ответить
Рік до виборів - та він зараз рулить якось без Конгресу
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14.07.2025 07:59 Ответить
Хоч так. Прекрасний потужний план величної допомоги
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14.07.2025 07:55 Ответить
Оголосить, якщо не забуде
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14.07.2025 08:01 Ответить
Вангую, шо знову буде казати «через два тижня»
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14.07.2025 08:13 Ответить
 
 