Трамп объявит о новом плане вооружения Украины, - Axios
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на анонимные осведомленные источники.
"Два источника сказали Axios, что у них есть основания полагать, что этот план будет включать дальнобойные ракеты, которые могут достигать целей в глубине территории России, включая Москву. Правда, ни у того, ни у другого не было информации о каком-то окончательном решении", - говорится в материале.
"Путин очень разозлил Трампа. Его завтрашнее заявление будет очень напористым", - цитирует издание сенатора-республиканца Линдси Грэма.
По имеющейся у Axios информации, о новом плане будет объявлено на встрече Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
При этом поставки американского оружия Украине будут оплачивать европейские союзники. Такой механизм предложил в июне на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский, а на прошлой неделе о нем напоминал Дональд Трамп.
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а поки що - Axios не трамп.
та і трамп не трамп - не педальте до сроку.
попитка невдала....
калоші
Сьогодні почуємо , що нам повідає Президент Трамп
"ну от бачите, валіодя гарний хлопець він закликає іран не уранить,
а я ж вам казав, шо він гарний"!
або зовсім не вийде і нічого не скажить - це ж доня....
https://streamable.com/5kcg8y
Піар під вибри