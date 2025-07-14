Трамп оголосить про новий план озброєння України, - Axios

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на анонімні обізнані джерела.

"Два джерела сказали Axios, що у них є підстави вважати, що цей план включатиме далекобійні ракети, які можуть досягати цілей у глибині території Росії, включно з Москвою. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення", - йдеться в матеріалі.

"Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява буде дуже напористою", - цитує видання сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

За наявною в Axios інформацією, про новий план буде оголошено на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

При цьому постачання американської зброї Україні оплачуватимуть європейські союзники. Такий механізм запропонував у червні на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський, а минулого тижня про нього нагадував Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО обговорюють, як прискорити постачання американської зброї Україні, - NYT