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Новини Заяви Трампа
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Трамп оголосить про новий план озброєння України, - Axios

трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на анонімні обізнані джерела.

"Два джерела сказали Axios, що у них є підстави вважати, що цей план включатиме далекобійні ракети, які можуть досягати цілей у глибині території Росії, включно з Москвою. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення", - йдеться в матеріалі.

"Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява буде дуже напористою", - цитує видання сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

За наявною в Axios інформацією, про новий план буде оголошено на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

При цьому постачання американської зброї Україні оплачуватимуть європейські союзники. Такий механізм запропонував у червні на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський, а минулого тижня про нього нагадував Дональд Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО обговорюють, як прискорити постачання американської зброї Україні, - NYT

Автор: 

зброя (7608) Трамп Дональд (6428)


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Топ коментарі
+5
добре слово і Томагавки зроблять своє діло
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14.07.2025 06:45 Відповісти
+2
Дай то Боже...
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14.07.2025 06:46 Відповісти
+2
переб'єшся
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14.07.2025 06:48 Відповісти
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добре слово і Томагавки зроблять своє діло
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14.07.2025 06:45 Відповісти
почалися гаданія на трамповій популістично-авантюрній мінливості.
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14.07.2025 06:45 Відповісти
Дай то Боже...
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14.07.2025 06:46 Відповісти
пуйло ,здавайся !
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14.07.2025 06:47 Відповісти
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14.07.2025 06:48 Відповісти
переб'єшся
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14.07.2025 06:48 Відповісти
Слова та справи речи різні. Трохи зачекаємо у все самі побачимо.
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14.07.2025 06:49 Відповісти
правильно Трамп , переплюнь Бидона
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14.07.2025 06:50 Відповісти
In trump we still trust
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14.07.2025 06:52 Відповісти
ага
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14.07.2025 06:54 Відповісти
РФ будує бункери і ангари на своїх авіабазах після заяви Трампа
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14.07.2025 06:53 Відповісти
ну от коли оголосить, а тим паче зробить, от тоді i буде розмова.
а поки що - Axios не трамп.
та і трамп не трамп - не педальте до сроку.
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14.07.2025 06:57 Відповісти
не сци буде не боляче , трах бах і ви у Кабзона
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14.07.2025 06:59 Відповісти
уррі, вам захтілось вумним себе виставити?
попитка невдала....
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14.07.2025 07:04 Відповісти
Є дуже простий спосіб закінчити кацапську агресію-заявити про входження України в НАТО,й ху#ло якщо він не самогубець-обісреться й війна закінчиться, але...
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14.07.2025 06:58 Відповісти
Європа, сподіваюсь, вже зрозуміла що США це "ненадійний партнер", мяко кажучи, а імітація демократії в США закінчилась. Потрібно негайно створювати якусь європейську коаліцію виробників зброї і новий військовий союз без США.
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14.07.2025 06:58 Відповісти
Чек на калоші , то ще не є
калоші
Сьогодні почуємо , що нам повідає Президент Трамп
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14.07.2025 07:02 Відповісти
Ну все, дурники знову в контрнаступ побіжуть спотикаясь. Каву в Ялті ще пити, не перепити.....
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14.07.2025 07:04 Відповісти
Дай Бог. Бо Трамп може як оголосити, так і запросто передумати.
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14.07.2025 07:09 Відповісти
ні разу не вдивлюся, якщо доня завтра вийде і скаже,
"ну от бачите, валіодя гарний хлопець він закликає іран не уранить,
а я ж вам казав, шо він гарний"!
або зовсім не вийде і нічого не скажить - це ж доня....
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14.07.2025 07:15 Відповісти
 
 