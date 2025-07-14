Трамп оголосить про новий план озброєння України, - Axios
Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на анонімні обізнані джерела.
"Два джерела сказали Axios, що у них є підстави вважати, що цей план включатиме далекобійні ракети, які можуть досягати цілей у глибині території Росії, включно з Москвою. Щоправда, ні в того, ні в іншого не було інформації про якесь остаточне рішення", - йдеться в матеріалі.
"Путін дуже розлютив Трампа. Його завтрашня заява буде дуже напористою", - цитує видання сенатора-республіканця Ліндсі Грема.
За наявною в Axios інформацією, про новий план буде оголошено на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
При цьому постачання американської зброї Україні оплачуватимуть європейські союзники. Такий механізм запропонував у червні на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський, а минулого тижня про нього нагадував Дональд Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а поки що - Axios не трамп.
та і трамп не трамп - не педальте до сроку.
попитка невдала....
калоші
Сьогодні почуємо , що нам повідає Президент Трамп
"ну от бачите, валіодя гарний хлопець він закликає іран не уранить,
а я ж вам казав, шо він гарний"!
або зовсім не вийде і нічого не скажить - це ж доня....