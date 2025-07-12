У НАТО обговорюють, як прискорити постачання американської зброї Україні, - NYT
Країни НАТО розробили новий спосіб надання Україні критично важливого американського озброєння для її боротьби проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times.
Один із варіантів - створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. Через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни.
"Головна мета - не чекати, поки зброю виготовлять, а використовувати вже готові запаси: з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу", - ідеться в статті.
Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей ЗРК Patriot замість трьох, відправлених ЗСУ.
Видання зазначає, що США побоюються, що вилучення Patriot з інших напрямків послабить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході. Одночасно в Європі посилюються тривоги щодо Росії. Глава французької армії генерал Тьєррі Бюркар заявив, що Путін вважає Францію своїм головним противником у Європі.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".
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ви б ще лук зі стрілами фото доклали