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Новини Допомога Україні
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У НАТО обговорюють, як прискорити постачання американської зброї Україні, - NYT

Трамп планує залучити Європу до закупівлі американської зброї для України

Країни НАТО розробили новий спосіб надання Україні критично важливого американського озброєння для її боротьби проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише видання The New York Times.

Один із варіантів - створення в Європі спеціальних рахунків під управлінням генерала Алексуса Гринкевича, головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі. Через них можна буде оплачувати зброю і боєприпаси, які потім направлять в Україну через треті країни.

"Головна мета - не чекати, поки зброю виготовлять, а використовувати вже готові запаси: з арсеналів США, інших країн або з ринку, як це робить Чехія, скуповуючи 155-мм артилерійські снаряди по всьому світу", - ідеться в статті.

Важливо, що союзники також можуть віддавати Україні своє озброєння, отримуючи пріоритет на купівлю. Так Німеччина закупила у США вісім батарей ЗРК Patriot замість трьох, відправлених ЗСУ.

Видання зазначає, що США побоюються, що вилучення Patriot з інших напрямків послабить оборону союзників в Азії та на Близькому Сході. Одночасно в Європі посилюються тривоги щодо Росії. Глава французької армії генерал Тьєррі Бюркар заявив, що Путін вважає Францію своїм головним противником у Європі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працюємо з партнерами над новим постачанням та виробництвом зброї, є хороші домовленості, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6660) зброя (7606) США (23763) Трамп Дональд (6421)


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Топ коментарі
+3
не виключено що до 2030 року рішення назріє???
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12.07.2025 09:35 Відповісти
+3
а ще більш ілюстративне фото ніяк ? ))

ви б ще лук зі стрілами фото доклали
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12.07.2025 09:36 Відповісти
+2
Все просто - менше обговорювати та швидше везти.
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12.07.2025 09:44 Відповісти
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не виключено що до 2030 року рішення назріє???
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12.07.2025 09:35 Відповісти
Пустоголовому аби,що перднути.Ботва тупа визначтесь,коли допомога йде це теж погано?
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12.07.2025 10:10 Відповісти
а ще більш ілюстративне фото ніяк ? ))

ви б ще лук зі стрілами фото доклали
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12.07.2025 09:36 Відповісти
Наша мета - обдурити ворога.
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12.07.2025 10:24 Відповісти
Трамп надіється шо Європа оплатить і зброя піде в Україну
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12.07.2025 09:39 Відповісти
Все просто - менше обговорювати та швидше везти.
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12.07.2025 09:44 Відповісти
Спочатку ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ.
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12.07.2025 10:51 Відповісти
Треба їх на стажировку до кім чен ина відправити
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12.07.2025 10:01 Відповісти
По твоєму ЗСУ воює відосиками оманського?
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12.07.2025 10:11 Відповісти
тобто всі ці роки зброю особливо ніхто і не виготовляв... ну думали США дасть. коли Трумп краник перекрив - то все... коли відкрив, почалася імітація бурхливих прискорень
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12.07.2025 10:05 Відповісти
Два тижні вистачить?
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12.07.2025 10:08 Відповісти
НАТО висловлює Україні глибоке занепокоєння систематичними дроновими атаками на міста! Поки в Україні гинуть мирні, в НАТО занепокоюються!
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12.07.2025 10:24 Відповісти
 
 