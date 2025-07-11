НАТО заплатить за зброю для України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це Трамп заявив в ефірі телеканалу NBC.

"Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх", — зазначив він.

Американське видання CNN звернулося до Північноатлантичного альянсу за офіційним підтвердженням цієї інформації.

Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить "важливу заяву" щодо Росії, не надавши додаткових деталей:

"Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії".

Нагадаємо, Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

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