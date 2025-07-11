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НАТО заплатить за зброю для України, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що Україна отримає зброю за кошти НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це Трамп заявив в ефірі телеканалу NBC.

"Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх", — зазначив він.

Американське видання CNN звернулося до Північноатлантичного альянсу за офіційним підтвердженням цієї інформації.

Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить "важливу заяву" щодо Росії, не надавши додаткових деталей:

"Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії".

Нагадаємо,  Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.

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Автор: 

НАТО (6661) зброя (7607) США (23770) Трамп Дональд (6425)


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Топ коментарі
+37
Чомусь дії трампона мені нагадують муху, яка, з усієї дурі, б'ється головою об скло, хоча поруч відкрита кватирка. І коли вже немає сил рухати крилами, та муха доповзає до відкритої кватирки і вилазить назовні.
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11.07.2025 07:02 Відповісти
+16
Нехай хоч так, якщо не бреше...
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11.07.2025 07:01 Відповісти
+16
Гроші на 300 ракет "Нептун" були закладені ще в бюджет 2019 року, але потім Україна захворіла на зелений сифіліс! Ракетні програми згорнули, почали "велике крадівництво" і досі Найпотужніший лише ротом своїм "потужно відповідає" на обстріли українських міст!!! А взагалі то Вова- маладєс...
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11.07.2025 07:44 Відповісти
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Нехай хоч так, якщо не бреше...
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11.07.2025 07:01 Відповісти
Чомусь дії трампона мені нагадують муху, яка, з усієї дурі, б'ється головою об скло, хоча поруч відкрита кватирка. І коли вже немає сил рухати крилами, та муха доповзає до відкритої кватирки і вилазить назовні.
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11.07.2025 07:02 Відповісти
у пана Трампа нема золотого запасу
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11.07.2025 07:10 Відповісти
зато у нього є карти
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11.07.2025 07:54 Відповісти
Правда , без козирів ((
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11.07.2025 22:40 Відповісти
він грає міченими картами
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11.07.2025 23:14 Відповісти
Коли козирів немає - до дупи крап ((
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11.07.2025 23:25 Відповісти
На 300 млн а хотів на 3 лярди
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11.07.2025 07:15 Відповісти
Трампампам
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11.07.2025 07:27 Відповісти
Один з моїх улюблених фільмів - "Casino Royale" з Деніелом Крейгом, і там є така сцена в казино, коли Бонд не мав грошей підвищити ставку, і йому запропонував гроші колега з ЦРУ. Бонд пообіцяв повернути їх після того як виграє. Колега з ЦРУ (Джефрі Райт) ображено перепитує:
- Do we look like we need the money?
Я думаю ******** Бонд відповів би йому:
- You look a lot like that.
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11.07.2025 07:30 Відповісти
Трампіздко! А у тебе реально не вистачає розуму зрозуміти, що відбувається. А от часу, щоб передивитись усю франшизу у тебе багато, бо війна буде довгою завдяки неадекватності американського президента, який так само не розуміє, що відбувається у світі. Бажаю вам обом частіше дивитись казки та не звертати увагу на реальність, йому у білому домі, тобі у дурдомі.
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11.07.2025 08:27 Відповісти
нічого не зрозуміло та й хрін з ним.
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11.07.2025 09:50 Відповісти
"нічого не зрозуміло"

но очень интересно
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11.07.2025 10:27 Відповісти
можна скористатися translate.google.com , тоді англійські фрази стануть зрозумілими
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11.07.2025 14:42 Відповісти
Хорошо. Напрягает только, что Трамп не хочет ничего оплачивать. Для чего тогда нужно было соглашение о полезных ископаемых? Из-за нерешительности США, недавно оккупировали крупнейшее в Европе месторождение лития
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11.07.2025 07:30 Відповісти
Ну Трамп у всьому винен,і в тому що Українські " керовники" гроші на фортифікаціях *******,і в тому що верхівка ЗСУ мільонерами поставали,і в бракованих мінах,і в непризначені керівника БЕБ,і в тотальній корупції в Україні,от поганець який.
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11.07.2025 09:07 Відповісти
Любые фортификации можно разрушить артой и КАБами. Даже с учетом нашей коррупции, США могли бы остановить наступление рашистов, передав достаточное количество оружия. например f-16 с топ радарами и ракетами.
Дают самый минимум чтобы союзники не сильно возмущались
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11.07.2025 13:48 Відповісти
"Трамп не хочет ничего оплачивать"

откуда такой вывод? оплачивает нато, т.е. все, и штаты в том числе
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11.07.2025 10:29 Відповісти
Трамп пока еще далеко не ушел от предвыборного МАГА лозунга "Больше никаких новых денег для Украины".
Вся эта схема с завуалированной передачей через НАТО, только подчеркивает это.
Но хоть отношение к РФ начало меняться
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11.07.2025 13:08 Відповісти
Да он за цент , зайца в поле загоняет …
А по итогу просто ПРОДАЛ нам оружие , за которое заплатит НАТО!
Барыга .
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11.07.2025 12:07 Відповісти
надто добре,щоб було правдою...
ми тільки чули від Трампа одні заяви і більш нічого.То він війну зупиняє, то він з )(уйлом хоче домовитись ,то він санкції вводить...почекайте два тижні.
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11.07.2025 07:31 Відповісти
До сьогодні Трамп виглядав як старий маразматик і звіздобол і всі його висери закінчувались нічим. А зараз у Трампа є шанс виправитись. А вірить йому треба тільки тоді, коли американська зброя перетне кордон Порльщі і України.
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11.07.2025 07:38 Відповісти
Важлива заява Трампа - "Через два тижні подивимося що буде далі".
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11.07.2025 07:41 Відповісти
Гроші на 300 ракет "Нептун" були закладені ще в бюджет 2019 року, але потім Україна захворіла на зелений сифіліс! Ракетні програми згорнули, почали "велике крадівництво" і досі Найпотужніший лише ротом своїм "потужно відповідає" на обстріли українських міст!!! А взагалі то Вова- маладєс...
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11.07.2025 07:44 Відповісти
Аби обісрати =( Навіщо нам стільки морських Нептунів здалося? Тим більше що вони виявилися сирими і їх активно переробляли, тому що перші серії не попадали нікуди. Не так давно зробили сухопутній "Довгий" Нептун, і вже почали їх випускати серійно. По деяким данним за 24 рік ми десь сотню їх зробили, що звичайно мало. Но ми ніколи і не зможемо випускати ракети як рашисти, це і фінансово неможливо, і заводів в нас стільки немає...
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11.07.2025 13:34 Відповісти
Треба менше платити поліцаям, тоді і на ракети лишиться.
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11.07.2025 14:34 Відповісти
значить по твоємо красти мільярдами є можливість - а зробити ракети нема можливості.ПНХ.
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11.07.2025 14:43 Відповісти
Я вже писав, тобі аби обісрати. Напиши просто "ненавиджу зелених" да і все, нафіга всякий брєд про ракети ще дописувати!
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11.07.2025 15:11 Відповісти
" По деяким данним" .... кацапенятко прокололося на деталях ....... Прикинь , кацапенятко , " сирий " Нептун потопив твою "суху " мацкву разом з тріскою біблейською від ***** , яка мала ту мацкву захистити від любих проблем . Вочевидь , навіть "сирого " Нептуна вистачило б щоб пустити на дно всі чорноморські корита параші 24.02.2022 , якби їх на той момент було 300 шт .
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11.07.2025 22:49 Відповісти
Це що за потік "сознанія" з якимось дитячим садком вперемішку?! Розберися в темі, тоді щось гавкай.
Спочатку Нептуном взагалі нічого потопити не могли, хотя намагалися атакувати досить прості цілі - десантні кораблі рашистів. Тільки після виклику спеців КБ Луч ті перебрали ракети і дошаманили їх.
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12.07.2025 01:42 Відповісти
Кацапенятко , загубися на болотах , задрот
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12.07.2025 02:00 Відповісти
Цей дєлєц такі маладєц! Гроші дасть Ната, а саме озброєння випадково не те, що з Байденовських часів? У цього ж кадра одні 'сдєлкі'.
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11.07.2025 08:17 Відповісти
Барига є барига. Буде продавати вже раніше подароване Байденом.
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11.07.2025 08:28 Відповісти
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11.07.2025 08:44 Відповісти
Чудова новина! Трамп прозрів?
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11.07.2025 08:45 Відповісти
Dast Tramp Patriot sistemi,eto uze xoroso, potom mozet budet govorit sto vot Obama nedal ne odnogo Patriot,a on dal 3 ili 5 sistemi Patriot.Ecio i vediot sankciji takije sto kacapam export zakryvajetsia V Kitaj i drugije strani,tolko sevenaja koreja budet zakupat s kacapov
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11.07.2025 09:27 Відповісти
Щось новеньке - щоб НАТО оплачувала зброю з свого бюджету
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11.07.2025 09:46 Відповісти
А що не так ? Зброю НАТО повинна параша оплачувати ? То я не проти
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11.07.2025 22:51 Відповісти
Мене від слова "угода" вже нудить.
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11.07.2025 09:55 Відповісти
А кацапи думали що америкосовський ВПК буде простоювати типу їм гроші не дуже потрібні
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11.07.2025 10:02 Відповісти
американский ВПК, я думаю, уже лет на 50 вперед в шоколаде....
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11.07.2025 10:32 Відповісти
Добряче руда мавпа образилася на *****. Подивимось чим все закінчиться. Хоча насправді самий важливий момент був на самміті НАТО, коли домовились шо допомогу Україні можна списувати як росходи на НАТО. Оце була справжня точка біфуркації.
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11.07.2025 10:26 Відповісти
Не здивуюсь якщо нато то заплатить але в кредит для України. А кредит буде видаватись под якийсь ресурс вигідний країнам нато. Все як завжди-це зараз так модно.
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11.07.2025 10:32 Відповісти
А вы предлагаете просто все и оптом и без сопротивления отдать Рашке-они точно не будут спрашивать разрешения забирать твою хату,землю или трахать твою жену и доч илили нет))) А потом еще и мобилизуют тебя-дурака и пошлют в первыом ряду на минное поле на атаку на Латвию или Польшу а что-бы ты быстрее бежал-сзади будет чеченский заградотряд с пулеметами. Ты вобще историю рашки знаешь? они всегда так делали и будут делать. Они весь Даунбасс послали на бойню таким образом Всех мужиков Дацунбасса утилизировали-даже тех кто их встречал с флагами. Есть статистка у Илларионова. Даунбассев в состваве войск РФ сдохло в 5 раз больше чем россиян на 100 тыс мобилизованных. Их россгенералы бросали как говно на первый край
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11.07.2025 21:12 Відповісти
поставив лайк авансом. дай Боже щоб не даремно.
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11.07.2025 10:54 Відповісти
Цікаво, як Путя буде спати на вихідних?
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11.07.2025 15:28 Відповісти
Украине нужно, чтобы больше военной промышленности в Украине строилось по программе восстановления Украины (усиления Украины) прямо сейчас. И нужно сразу строить глубоко под землей и желательно сверху укреплять все хорошими слоями укреплений разных и железобетоном и сталью и т.д. И просмотреть все варианты, которые могут поглотить кинетическую энергию и забуксовать бетонобойные снаряды и т.п. И восстановление должно из Украины сделать мощного защитника этого фланга. И если другие страны Европы опасаются через чур быстрого становления Украины с сильным влиянием, то с этими странами нужно мощнее кооперации делать и опасения развеять. Мы вместе одно целое и на наше общее благо действуем. Больше коопераций надо во всех сферах делать.
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11.07.2025 17:40 Відповісти
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11.07.2025 21:07 Відповісти
НАТО заплатить за зброю для України - трамп

Спочатку здалось "нато дорого заплатить за передачу зброї Україні" , а потім згадав, що краснов же не може таке ляпнути, і тоді до мозку дійшла правильна версія новини)
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11.07.2025 17:50 Відповісти
Кількість населення України почало влаштовувати юденів..
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11.07.2025 20:05 Відповісти
Так Венгрия и Словакия ЗАБЛОКИРУЮТ все эти решения НАТО!)))
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11.07.2025 21:06 Відповісти
****..ся
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11.07.2025 22:52 Відповісти
в коем-то веке ржaвaя обоссaннaя собaкa скaзaл по существу.

пусть кaлолиция охочих открывaет гaмaньци и плaтит, рaз они хотят чтобы Укрaинa их еще 2 годa зaщищaлa.
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12.07.2025 07:58 Відповісти
 
 