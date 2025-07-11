НАТО заплатить за зброю для України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду з НАТО про постачання США зброї в Україну через альянс, і що НАТО оплатить цю зброю "на сто відсотків".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це Трамп заявив в ефірі телеканалу NBC.
"Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на сто відсотків. Ми відправимо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілить їх", — зазначив він.
Американське видання CNN звернулося до Північноатлантичного альянсу за офіційним підтвердженням цієї інформації.
Також Трамп повідомив, що найближчого понеділка оприлюднить "важливу заяву" щодо Росії, не надавши додаткових деталей:
"Я розчарований Росією… у понеділок зроблю важливу заяву щодо Росії".
Нагадаємо, Трамп вирішив уперше скористатися правом екстреної передачі зброї союзникам (Presidential Drawdown Authority), щоб відправити зброю Україні.
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- Do we look like we need the money?
Я думаю ******** Бонд відповів би йому:
- You look a lot like that.
но очень интересно
Дают самый минимум чтобы союзники не сильно возмущались
откуда такой вывод? оплачивает нато, т.е. все, и штаты в том числе
Вся эта схема с завуалированной передачей через НАТО, только подчеркивает это.
Но хоть отношение к РФ начало меняться
А по итогу просто ПРОДАЛ нам оружие , за которое заплатит НАТО!
Барыга .
ми тільки чули від Трампа одні заяви і більш нічого.То він війну зупиняє, то він з )(уйлом хоче домовитись ,то він санкції вводить...почекайте два тижні.
Спочатку Нептуном взагалі нічого потопити не могли, хотя намагалися атакувати досить прості цілі - десантні кораблі рашистів. Тільки після виклику спеців КБ Луч ті перебрали ракети і дошаманили їх.
Спочатку здалось "нато дорого заплатить за передачу зброї Україні" , а потім згадав, що краснов же не може таке ляпнути, і тоді до мозку дійшла правильна версія новини)
пусть кaлолиция охочих открывaет гaмaньци и плaтит, рaз они хотят чтобы Укрaинa их еще 2 годa зaщищaлa.