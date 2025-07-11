НАТО заплатит за оружие для Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом Трамп заявил в эфире телеканала NBC.
"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их", - отметил он.
Американское издание CNN обратилось к Североатлантическому альянсу за официальным подтверждением этой информации.
Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует "важное заявление" по России, не предоставив дополнительных деталей:
"Я разочарован Россией... в понедельник сделаю важное заявление по России".
Напомним, Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.
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- Do we look like we need the money?
Я думаю ******** Бонд відповів би йому:
- You look a lot like that.
но очень интересно
Дают самый минимум чтобы союзники не сильно возмущались
откуда такой вывод? оплачивает нато, т.е. все, и штаты в том числе
Вся эта схема с завуалированной передачей через НАТО, только подчеркивает это.
Но хоть отношение к РФ начало меняться
А по итогу просто ПРОДАЛ нам оружие , за которое заплатит НАТО!
Барыга .
ми тільки чули від Трампа одні заяви і більш нічого.То він війну зупиняє, то він з )(уйлом хоче домовитись ,то він санкції вводить...почекайте два тижні.
Спочатку Нептуном взагалі нічого потопити не могли, хотя намагалися атакувати досить прості цілі - десантні кораблі рашистів. Тільки після виклику спеців КБ Луч ті перебрали ракети і дошаманили їх.
Спочатку здалось "нато дорого заплатить за передачу зброї Україні" , а потім згадав, що краснов же не може таке ляпнути, і тоді до мозку дійшла правильна версія новини)
пусть кaлолиция охочих открывaет гaмaньци и плaтит, рaз они хотят чтобы Укрaинa их еще 2 годa зaщищaлa.