НАТО заплатит за оружие для Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках США оружия в Украину через альянс, и что НАТО оплатит это оружие "на сто процентов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом Трамп заявил в эфире телеканала NBC.

"Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их", - отметил он.

Американское издание CNN обратилось к Североатлантическому альянсу за официальным подтверждением этой информации.

Также Трамп сообщил, что в ближайший понедельник обнародует "важное заявление" по России, не предоставив дополнительных деталей:

"Я разочарован Россией... в понедельник сделаю важное заявление по России".

Напомним, Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

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