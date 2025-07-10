Трамп впервые с момента возвращения к власти отправит оружие Украине, - Reuters

Президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

"Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины", - говорится в материале.

Один из источников издания рассказал, что стоимость нового пакета военной помощи может составлять около $300 млн.

Также отмечается, что в пакет могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности, но решение по конкретному оборудованию в Белом доме еще не принято.

Читайте: После разговоров с Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине, - Зеленский

Как отмечает Reuters, до сих пор администрация Трампа поставляла Украине только оружие, разрешенное во время президентства Джо Байдена, который был давним сторонником Киева.

В агентстве напоминают, что президентские полномочия по сокращению запасов позволяют главе Белого дома использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

В Пентагоне и Белом доме не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио о приостановке поставок оружия Украине: Это была стандартная пауза для оценки запасов США