Трамп впервые с момента возвращения к власти отправит оружие Украине, - Reuters
Президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.
"Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины", - говорится в материале.
Один из источников издания рассказал, что стоимость нового пакета военной помощи может составлять около $300 млн.
Также отмечается, что в пакет могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности, но решение по конкретному оборудованию в Белом доме еще не принято.
Как отмечает Reuters, до сих пор администрация Трампа поставляла Украине только оружие, разрешенное во время президентства Джо Байдена, который был давним сторонником Киева.
В агентстве напоминают, что президентские полномочия по сокращению запасов позволяют главе Белого дома использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.
В Пентагоне и Белом доме не ответили на запрос Reuters о комментарии.
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Дякуємо, пане Президент !
Все буде Україна !
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ще питання є ?
"агент Краснов" помер одразу після обрання трампа Президентом США.
шантажувати його чи публікувати якісь докази проти - безглуздо.
Трамп скаже що це брехня і всі повторять те ж саме.
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Да мы его как Линкольна или Рузвельта будем встречать
Пусть только остановит войну в Украине
Хочет апдодисментов - так мы его утопим в овациях
Главное - чтобы косяком оружие шло
А то мочим в чате президента США с утра до вечера
А потом удивляемся- почему он ничего не дает?
Потому и не дает
Але купа довбограїв тут вже стука лобами по паркету.
чи це просто черговий ******* від рудого клоуна