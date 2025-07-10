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Новости помощь Украине от США
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Трамп впервые с момента возвращения к власти отправит оружие Украине, - Reuters

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил впервые воспользоваться правом экстренной передачи оружия союзникам (Presidential Drawdown Authority), чтобы отправить оружие Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

"Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины", - говорится в материале.

Один из источников издания рассказал, что стоимость нового пакета военной помощи может составлять около $300 млн.

Также отмечается, что в пакет могут войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности, но решение по конкретному оборудованию в Белом доме еще не принято.

Читайте: После разговоров с Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи Украине, - Зеленский

Как отмечает Reuters, до сих пор администрация Трампа поставляла Украине только оружие, разрешенное во время президентства Джо Байдена, который был давним сторонником Киева.

В агентстве напоминают, что президентские полномочия по сокращению запасов позволяют главе Белого дома использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

В Пентагоне и Белом доме не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио о приостановке поставок оружия Украине: Это была стандартная пауза для оценки запасов США

Автор: 

помощь (7964) Трамп Дональд (5935)


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Топ комментарии
+2
Гарна новина. Дакую пане президент!
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10.07.2025 23:50 Ответить
+2
Дякуємо, Америка !
Дякуємо, пане Президент !

Все буде Україна !

.
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10.07.2025 23:54 Ответить
+1
Текст - джерела з посиланням на джерела можуть надати...
Заголовок - надішле...
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10.07.2025 23:53 Ответить
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Гарна новина. Дакую пане президент!
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10.07.2025 23:50 Ответить
Лоба не розбий.
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10.07.2025 23:59 Ответить
Не скигли
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11.07.2025 00:11 Ответить
дочекаємося завтра
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11.07.2025 00:28 Ответить
Текст - джерела з посиланням на джерела можуть надати...
Заголовок - надішле...
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10.07.2025 23:53 Ответить
Дякуємо, Америка !
Дякуємо, пане Президент !

Все буде Україна !

.
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10.07.2025 23:54 Ответить
Давай по черзі. Коли Трамп перестав бути агентом Красновим?💩
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10.07.2025 23:59 Ответить
відучора.

ще питання є ?
"агент Краснов" помер одразу після обрання трампа Президентом США.
шантажувати його чи публікувати якісь докази проти - безглуздо.
Трамп скаже що це брехня і всі повторять те ж саме.

.
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11.07.2025 00:05 Ответить
Тут один, "президент", каже що він найкращий і найдосвіченіший, але ж усі знають, що він тупорилий шут і просто бутафорія
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11.07.2025 00:08 Ответить
такий він і є, але він є і буде президентом, поки не прийде його час йти геть

.
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11.07.2025 00:27 Ответить
коли рейтинг став 39, а підтримка американцями, прихильників від респів лдо демів стала одинаковою вищою 50 відсотків
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11.07.2025 00:17 Ответить
а в Україні у вовки з його другою половинкою Ларьочником-Мародером - ПРодюсером спектаклю ЗЕ-Президент - рейтинг 60
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11.07.2025 00:18 Ответить
Правильно
Да мы его как Линкольна или Рузвельта будем встречать
Пусть только остановит войну в Украине
Хочет апдодисментов - так мы его утопим в овациях
Главное - чтобы косяком оружие шло
А то мочим в чате президента США с утра до вечера
А потом удивляемся- почему он ничего не дает?
Потому и не дает
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11.07.2025 00:23 Ответить
може становити. можуть увійти. рішення щодо конкретного обладнання в Білому домі ще не ухвалено. У Пентагоні та Білому домі не відповіли на запит Reuters про коментар.
Але купа довбограїв тут вже стука лобами по паркету.
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11.07.2025 00:02 Ответить
Стоимость одного пакета, приходящего при "спящем Байдене" каждые две недели.
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11.07.2025 00:05 Ответить
тут потрібно розібратись то він надішле Байденівську допомогу яку сам заборонив передавати чи це новий пакет допомоги.
чи це просто черговий ******* від рудого клоуна
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11.07.2025 00:15 Ответить
 
 