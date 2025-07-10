Рубио о приостановке поставок оружия Украине: Это была стандартная пауза для оценки запасов США

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что кратковременная пауза в поставках военной помощи для Украины касалась пересмотра конкретного типа американского вооружения.

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рубио, речь идет, преимущественно, об оборонительном оружии, часть из которого была использована недавно на Ближнем Востоке.

"Это не было приостановление помощи, как это подали. Это - стандартная пауза для оценки наших запасов. Надо быть уверенными, что у нас достаточно оружия для выполнения всех глобальных обязательств", - отметил он.

Госсекретарь США добавил, что в целом помощь Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США возобновили поставки артснарядов и ракет GMLRS Украине после перерыва, - Reuters

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

Также читайте: Трамп заявил, что до сих пор не знает, кто приказал приостановить поставки оружия Украине