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Новости помощь Украине от США США возобновили поставки помощи Украине
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Рубио о приостановке поставок оружия Украине: Это была стандартная пауза для оценки запасов США

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что кратковременная пауза в поставках военной помощи для Украины касалась пересмотра конкретного типа американского вооружения.

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рубио, речь идет, преимущественно, об оборонительном оружии, часть из которого была использована недавно на Ближнем Востоке.

"Это не было приостановление помощи, как это подали. Это - стандартная пауза для оценки наших запасов. Надо быть уверенными, что у нас достаточно оружия для выполнения всех глобальных обязательств", - отметил он.

Госсекретарь США добавил, что в целом помощь Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США возобновили поставки артснарядов и ракет GMLRS Украине после перерыва, - Reuters

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена поставлять Украине больше оборонительного оружия.

По данным СМИ, Трамп пообещал Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Некоторые американские СМИ написали, что глава Пентагона Пит Гегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине и не сообщал Белый дом об этом.

Также читайте: Трамп заявил, что до сих пор не знает, кто приказал приостановить поставки оружия Украине

Автор: 

оружие (10319) помощь (7964) США (27442) Рубио Марко (235)


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Топ комментарии
+10
Настільки стандартна, шо до того ніколи не траплялась
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10.07.2025 15:47 Ответить
+5
Брехло нікчемне. Як ці дитячі відмазки трампонів остогидли за півроку. Просто відраза до лицемірних негідників.
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10.07.2025 15:47 Ответить
+4
Он воно що! Ну тоді не страшно. Тоді дякуєм. *****, дякуєм. ще раз, *****, дякуєм.
А скільки українських життів за цю паузу знищено, рептилоїде?
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10.07.2025 15:49 Ответить
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наче той вуж на сковорідці..
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10.07.2025 15:46 Ответить
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10.07.2025 15:46 Ответить
Настільки стандартна, шо до того ніколи не траплялась
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10.07.2025 15:47 Ответить
брехун кубинський
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10.07.2025 15:47 Ответить
Брехло нікчемне. Як ці дитячі відмазки трампонів остогидли за півроку. Просто відраза до лицемірних негідників.
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10.07.2025 15:47 Ответить
Шо ти гилиш? а без зупинки шо не можна було порахувати - прямо в цей час сотні Ф -16 летіли до України
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10.07.2025 15:48 Ответить
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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10.07.2025 15:48 Ответить
Он воно що! Ну тоді не страшно. Тоді дякуєм. *****, дякуєм. ще раз, *****, дякуєм.
А скільки українських життів за цю паузу знищено, рептилоїде?
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10.07.2025 15:49 Ответить
"...по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда."
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10.07.2025 15:54 Ответить
пі'дор ти, стандартний...
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10.07.2025 15:56 Ответить
Що, отак прямо сказав і навіть не почервонів?
Прахвесійно бреше аспид, що тут скажеш...
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10.07.2025 16:01 Ответить
Рубио, страна с лучшей в мире военной логистикой не нуждается ни в каких паузах.
Но раз уж тебе так надо что-то сосчитать, лови правильный инструмент для этого.
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10.07.2025 16:02 Ответить
Та не смішить моі капці! Пауза для оцінки запасів?Треба було зробити ревізію? Мабуть ходили по складах з блокнотиками та все перераховували власноруч? Серьезно?
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10.07.2025 16:10 Ответить
Я правильно розумію, найрозвинутіша країна світу (економіка, освіта, наука, it) , не в змозі порахувати скільки в неї техніки без фізичної зупинки поставок? Інспектори з папірцями їздять по всьому світові і особисто занотовують кожну одиницю зьрої ?

Потужно, стандартно
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10.07.2025 16:13 Ответить
Бугалтерія
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10.07.2025 16:15 Ответить
Бреше ****** сальса.
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10.07.2025 16:16 Ответить
Двісті рублів завжди двісті рублів
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10.07.2025 16:22 Ответить
Так я й не поняв, Трамп винен чи ні!?
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10.07.2025 16:40 Ответить
Жук , ще той.
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10.07.2025 16:42 Ответить
Трампу , мабуть це не сподобалося і він страшенно збентежений.
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10.07.2025 16:45 Ответить
США на пару місяців заблокували поставки зброї, це ганебно для нас. Але де наша зброя? Невже за шість з хвостиком років такий честнєйший президент і його честнєйша команда від простого даунбаського і криворізького наріду не спроможні були при шаленній підтримці США і країн НАТО налогодити випуск своєї зброї? Хто на цей раз заважав? А якби США відмовилися поставляти нам зброю, а навпаки підтримала росію, та почала поставляти їм ракети? Чи в нас є козирі? Корупція на найвищому рівні не зобов'язує демрократичні країни закачувати сюди гроші і зброю.
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10.07.2025 16:48 Ответить
 
 