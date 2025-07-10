РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10776 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США
3 785 27

США возобновили поставки артснарядов и ракет GMLRS Украине после перерыва, - Reuters

Соединенные Штаты возобновили поставки некоторых вооружений Украине

США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

"Чиновники (США - Ред.), говорившие на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", - говорится в сообщении.

Читайте: 53% украинцев считают, что США продолжат поставки оружия, но объемы уменьшатся, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

помощь (7964) США (27442)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
З твітора - чим можна замінити нецензурні вирази:

- Надійний як американська допомога

- Послідовний як американська адміністрація

- Розумний як американський президент
показать весь комментарий
10.07.2025 03:52 Ответить
+4
гегсет і габард таки умовили трампа відновити постачання.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:01 Ответить
+4
стріляли по Луцьку вчора. новина про відновлення постачань зброї від сьогодні. а цю зброю потрібно до України ще підвезти, тобто має пройти ще якийсь час, щоб тобою вище написане теоретично хоча би можна було би сприйняти за версію. тож не нагнітай тут. ти краще повертайся з Канади країну захищати.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сполучені Штати відновили поставки Україні снарядів і ракет.

Росіяни видно вже винюхали куди в Україні це постачається.
Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами.
показать весь комментарий
10.07.2025 01:59 Ответить
гегсет і габард таки умовили трампа відновити постачання.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:01 Ответить
Для відмазки, якісь крихти Трамп кинув і видно, що росіяни добре знали, куди ці крихти завезли.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:09 Ответить
які там насправді крихти - тут на форумі ніхто не знає. Щдо росіян, то вон впеснені, що завезли у Луцьку у гаражі.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:33 Ответить
5 "Кинджалів" по Луцьку в гаражі?
І чому після такого російського дебелізму Україна ще не виграла війну?
показать весь комментарий
10.07.2025 04:01 Ответить
ну, вам з канадщині звісно ж видніше, куди ті "кінжали" влучили. І не плутайте російський тероризм з дебілізмом.
показать весь комментарий
10.07.2025 04:31 Ответить
Radio France internationale

За повідомленням моніторингових каналів, росіяни вдарили по місту п'ятьма аеробалістичними ракетами «Кинжал», а також крилатими ракетами й безпілотниками.
показать весь комментарий
10.07.2025 04:39 Ответить
ну так, звісно ж, Radio France точно знає, куди ті "кинжали" влучили. Чи ви самі додумали?
показать весь комментарий
10.07.2025 04:55 Ответить
стріляли по Луцьку вчора. новина про відновлення постачань зброї від сьогодні. а цю зброю потрібно до України ще підвезти, тобто має пройти ще якийсь час, щоб тобою вище написане теоретично хоча би можна було би сприйняти за версію. тож не нагнітай тут. ти краще повертайся з Канади країну захищати.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:39 Ответить
Новини військового постачання (професіонали) завжди дають заднім числом.
показать весь комментарий
10.07.2025 03:54 Ответить
Уступаю дорогу молодим 18-25, а то спиваються від неробства.

Ще скажуть, що приперся на безкоштовні похорони.
В українських молодих хватає цинізму і хамства.
показать весь комментарий
10.07.2025 04:15 Ответить
та зараз і для старих передбачена можливість служити по контракту.
показать весь комментарий
10.07.2025 10:18 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 03:38 Ответить
спробуй собі по голові постукати, бо у тебе там дві опції не працюють. Може контакт поганий, а може від народження.
показать весь комментарий
10.07.2025 03:53 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2025 04:40 Ответить
бачу, не допомогло. Просто не доводь себе до контузії, бо якщо у твоїх заводських налаштуваннях іронія і сарказм не передбачені, то краще побережи свою голову, бо тобі ще багато років у неї їсти.
показать весь комментарий
10.07.2025 05:00 Ответить
це виключно оборонне озброєння!

.
показать весь комментарий
10.07.2025 02:23 Ответить
Вони не помилилися? Все перевірили? Це ж дуже дорого!!!
показать весь комментарий
10.07.2025 02:36 Ответить
$350 млрд і ні центом менше! Так, пам'ятаємо
показать весь комментарий
10.07.2025 08:05 Ответить
Цікавий висновок після розкриття місця народження МАЛЬТІЙЦЯ , що керує кадрами у Білому домі. Тобто агент раши назначає людей на пости у США
А ХТО НАЗНАЧАЕ В УКРАЇНІ ЛЮДЕЙ НА ПОСТИ ? Ермак?

пробитись у кадрові служби в апаратах президентів - мабуть ціль для кацапів.
І ТОМУ потрібно робити перевірку у кожни країні кадрових служб - і будуть скандальні відкриття
показать весь комментарий
10.07.2025 03:16 Ответить
Кажеш дрони збираєш????🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.07.2025 06:30 Ответить
З твітора - чим можна замінити нецензурні вирази:

- Надійний як американська допомога

- Послідовний як американська адміністрація

- Розумний як американський президент
показать весь комментарий
10.07.2025 03:52 Ответить
Чому не чую ""Дякуємо. Дональде🤣🤣дякуємо
показать весь комментарий
10.07.2025 06:32 Ответить
Дякуємо США! А Трамп лише набундючений мудак який вирішив пограти в Бога, і до цієї допомоги не має ніякого відношення, бо вона виділена за часів Байдена.

Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3562470
показать весь комментарий
10.07.2025 11:00 Ответить
А в базу данных складов конечно тяжело было зайти без остановки поставок..
показать весь комментарий
10.07.2025 06:43 Ответить
Як тільки передають візок снарядів Україні, то зразу дзвонять в Рьойтєрс, так воно поацює…
показать весь комментарий
10.07.2025 08:04 Ответить
Це 10 ракет і 20 снарядів?
показать весь комментарий
10.07.2025 09:50 Ответить
 
 