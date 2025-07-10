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США возобновили поставки артснарядов и ракет GMLRS Украине после перерыва, - Reuters
США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.
"Чиновники (США - Ред.), говорившие на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", - говорится в сообщении.
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+5 Redcar Ukraine
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Росіяни видно вже винюхали куди в Україні це постачається.
Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами.
І чому після такого російського дебелізму Україна ще не виграла війну?
За повідомленням моніторингових каналів, росіяни вдарили по місту п'ятьма аеробалістичними ракетами «Кинжал», а також крилатими ракетами й безпілотниками.
Ще скажуть, що приперся на безкоштовні похорони.
В українських молодих хватає цинізму і хамства.
.
А ХТО НАЗНАЧАЕ В УКРАЇНІ ЛЮДЕЙ НА ПОСТИ ? Ермак?
пробитись у кадрові служби в апаратах президентів - мабуть ціль для кацапів.
І ТОМУ потрібно робити перевірку у кожни країні кадрових служб - і будуть скандальні відкриття
- Надійний як американська допомога
- Послідовний як американська адміністрація
- Розумний як американський президент
Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва. Джерело: https://censor.net/ua/n3562470