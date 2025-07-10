США возобновили поставки артснарядов и ракет GMLRS Украине после перерыва, - Reuters

США возобновили поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация американского президента Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

"Чиновники (США - Ред.), говорившие на условиях анонимности, заявили, что Украине сейчас поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", - говорится в сообщении.

Читайте: 53% украинцев считают, что США продолжат поставки оружия, но объемы уменьшатся, - опрос "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА