США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви, - Reuters
США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.
Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.
"Чиновники (США – Ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS", - йдеться в повідомленні.
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Росіяни видно вже винюхали куди в Україні це постачається.
Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами.
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