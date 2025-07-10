США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви, - Reuters

США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

"Чиновники (США – Ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS", - йдеться в повідомленні.

Читайте: 53% українців вважають, що США продовжать поставки зброї, але обсяги зменшаться, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА