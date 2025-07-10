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Новини допомога Україні від США
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США відновили поставки артснарядів та ракет GMLRS Україні після перерви, - Reuters

Сполучені Штати відновили поставки деякого озброєння Україні

США відновили постачання Україні 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Видання пише, США відновили постачання артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS через кілька днів після того, як адміністрація американського президента Дональда Трампа зупинила поставки деяких критично важливих видів озброєння до Києва.

"Чиновники (США – Ред.), які говорили на умовах анонімності, заявили, що Україні зараз постачаються 155-міліметрові артилерійські снаряди та ракети GMLRS", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

допомога (8544) США (23728)


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Сполучені Штати відновили поставки Україні снарядів і ракет.

Росіяни видно вже винюхали куди в Україні це постачається.
Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами.
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10.07.2025 01:59 Відповісти
гегсет і габард таки умовили трампа відновити постачання.
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10.07.2025 02:01 Відповісти
Для відмазки, якісь крихти Трамп кинув і видно, що росіяни добре знали, куди ці крихти завезли.
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10.07.2025 02:09 Відповісти
які там насправді крихти - тут на форумі ніхто не знає. Щдо росіян, то вон впеснені, що завезли у Луцьку у гаражі.
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10.07.2025 02:33 Відповісти
стріляли по Луцьку вчора. новина про відновлення постачань зброї від сьогодні. а цю зброю потрібно до України ще підвезти, тобто має пройти ще якийсь час, щоб тобою вище написане теоретично хоча би можна було би сприйняти за версію. тож не нагнітай тут. ти краще повертайся з Канади країну захищати.
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10.07.2025 02:39 Відповісти
це виключно оборонне озброєння!

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10.07.2025 02:23 Відповісти
Вони не помилилися? Все перевірили? Це ж дуже дорого!!!
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10.07.2025 02:36 Відповісти
 
 