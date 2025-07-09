53% українців вважають, що США продовжать поставки зброї, але обсяги зменшаться, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що США продовжать постачання зброї Україні, проте обсяги допомоги зменшаться.

Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, лише 11% опитаних очікують, що США постачатимуть Україні зброю у повному обсязі, натомість лише 8% не очікують жодної американської військової допомоги.

Водночас чверть громадян очікує, що допомога буде мінімальною, а більшість (53%) - частковою, тобто збережеться.

Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.

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