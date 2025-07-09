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Новини допомога Україні від США США відновили постачання допомоги Україні
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53% українців вважають, що США продовжать поставки зброї, але обсяги зменшаться, - опитування "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Чи припинять США допомогу Що думають українці

Більшість громадян України вважають, що США продовжать постачання зброї Україні, проте обсяги допомоги зменшаться.

Про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, лише 11% опитаних очікують, що США постачатимуть Україні зброю у повному обсязі, натомість лише 8% не очікують жодної американської військової допомоги.

Водночас чверть громадян очікує, що допомога буде мінімальною, а більшість (53%) - частковою, тобто збережеться.

Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.

Читайте: Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%, - опитування

Чи припинять США допомогу Що думають українці

Автор: 

опитування (1990) допомога (8544) США (23728) Трамп Дональд (6402)


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Трамп так і сказав а тут Рейтинг підсуєтився з своїм "опитуванням"
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09.07.2025 11:39 Відповісти
Блін! Яка різниця шо там вважають на цю тему українці? Більш безглуздого опитування ще треба пошукати...
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09.07.2025 11:42 Відповісти
Почву готовят манипуляторы
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09.07.2025 12:46 Відповісти
"Почву" для чого? Якшо не дадуть, то зберуть кресну ходу на Вашингтон?
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Чось згадалося старезне:
"Жити будете гуйово. Зате недовго!" (с)
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09.07.2025 11:57 Відповісти
Де опитували? В яких містах? Мабуть в жОПі!?
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09.07.2025 12:08 Відповісти
Наступне опитування буде про колір транспорту, котрим будуть підвозити ту зброю.
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09.07.2025 12:18 Відповісти
Уместнее было написать надеются. Трамп такой предсказуемый, аж страшно...
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09.07.2025 12:33 Відповісти
Проросійській блок у Білому Домі внідряв думку що російська- українська війна США не стосується.
тобто ВПК США не треба модернізувати зброю згідно українського досвіду, а кацапи з Китаєм у цей же час модернізують і нарощують виробництво
ВИСНОВОК - Трамп має гнати у шию усіх хто йому забивав бошку російськими тезами
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09.07.2025 12:56 Відповісти
 
 