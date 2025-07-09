Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%, - опитування
73% українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, що є найвищим показником серед політичних та військових лідерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Президенту Зеленському довіряють 67%, голові ГУР Буданову - 56%.
Рівень довіри до нинішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського становить 41% (37% - не довіряють). Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% українців, а не довіряють - 53%.
Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.
Топ коментарі
+34 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар09.07.2025 11:08 Відповісти Посилання
+24 Володимир Д
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+23 Vitaliy Enron
показати весь коментар09.07.2025 11:07 Відповісти Посилання
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Ти 9 класів хоч закінчив? З IQ проблема, але це зара лікується
отримав у кідалова діплом? (небрезгливий як мінімум)
засунув у рота хер зе та поїхав інвалідом? (слушний вояка - сказали зробив)
красава!
перезидентом?
та пішров він за кораблем...
Бот - це програма, "Бабця Ванга".
В Порошенка і так антирейтинг відсотків 70%, можеш не самостимулюватися проти нього.
Який "диплом" - ти чув дзвін на не знаєш де він?
Ти, японський кацап, у якому столітті живеш зі своїм "трибуналом"?
- він не політичний і не військовий лідер . Він просто посол в одній з країн !