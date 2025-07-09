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Новини Опитування про Зеленського Опитування про владу України
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Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%, - опитування

зеленський,залужний

73% українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, що є найвищим показником серед політичних та військових лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Президенту Зеленському довіряють 67%, голові ГУР Буданову - 56%.

Рівень довіри до нинішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського становить 41% (37% - не довіряють). Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% українців, а не довіряють - 53%.

Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24673) опитування (1990) Залужний Валерій (729)


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Топ коментарі
+34
Звідки ця Фантазія....
Знов чиїсь Хотелкі видають за опитування.
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09.07.2025 11:08 Відповісти
+24
У 67% забули кому поставити иіж цифрами.
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09.07.2025 11:11 Відповісти
+23
73 це якесь сакрально-помиральне число для України...
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09.07.2025 11:07 Відповісти
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Що таке «довіра» можна описати виразом 73%+67%=140%
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09.07.2025 11:35 Відповісти
Може у 40% біполярка?!
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09.07.2025 11:42 Відповісти
Це рейтингове опитування. Є список осіб. І ти ставиш плюсик або мінус. Отак і набирається число.
Ти 9 класів хоч закінчив? З IQ проблема, але це зара лікується
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09.07.2025 12:23 Відповісти
нарик и алкаш не будет призедентом
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09.07.2025 11:36 Відповісти
Так уже ж. А якщо згадати папєрєлніков... Там алкаш ще не найгірше.
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09.07.2025 12:24 Відповісти
Алкаша посватай своей маме,президентом он быть не должен.
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09.07.2025 12:54 Відповісти
Невже ще є стільки дебілів, які вірять цьому зелайну?????
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09.07.2025 11:40 Відповісти
Так, є.... в уяві зелених пропагандонів
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09.07.2025 11:43 Відповісти
рейтінговий вкид , для знаньння дійсного % закоханих у 🤡... ті хто топить за зеленського на стрічці, здається мазохисти ...цікаво ,вони бажають таке сьогодення, та таке життя в Україні своїм дітям ?... добре платить українською кров'ю , ОПа ?...шоб ви захлинулися своїм коханням до 🤡 !!! ...
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09.07.2025 11:46 Відповісти
67%?? Без коментарів🤦‍♂️ А у Шмигала звідки 25%?? Він же просто воскова фігура. «Ви довіряєте цьому манекену?» - і 250 людей кажуть «Да».
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09.07.2025 11:49 Відповісти
Це - діагноз. Хворий приречений.
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09.07.2025 11:57 Відповісти
чергові мудацькі брехливі вкиди для кріпосних. пани гарні, у панів рейтинги, вірте їм. в кращому випадку ділимо на 20, ось реальний рейтинг цих мудаків.
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09.07.2025 12:02 Відповісти
За шкірки підтюгують рейтинг гундосого.А коли дійсно дійде до виборів то виявиться що вони обоє йдуть ноздря в ноздрю.Потім під фальшивий рейтинг йому намалюють перемогу на виборах.
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09.07.2025 12:02 Відповісти
Опитування "Рейтинг" навіть до уваги немає сенсу брати, настільки дискредитувати себе як вони треба ще постаратись.
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09.07.2025 12:03 Відповісти
Проголосовали все 140% населения😁
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09.07.2025 12:05 Відповісти
Если в стране есть 67 % , которые доверяют Зеленскому. После всего того треша что он творит. Нечего хорошего ожидать НЕ приходится
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09.07.2025 12:08 Відповісти
Зара при дворі Петра ДвоМінського станеться тактичний ядерний вибух. Пердаків. Заляскають батоги. Й стадо підневільних ботів побіжить працювати, не допивши кави.
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09.07.2025 12:11 Відповісти
Кто сегодня может доверять клоуну Да никто ! Он почти уничтожает при том планомерно - обокрав государство каждый день купаясь в украинской крови а не своей национальной крови! И ему доверять могут только только его 95 клоунский квартал Зе с -их нищеты он всех сделал долларовыми милионерами за обдирания страны и армии !
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09.07.2025 12:42 Відповісти
Бред жОПы
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09.07.2025 12:11 Відповісти
67 % довіряють Зе - а черг в тцк не видно . Або хтось соціологічно пиндить , або 2/3 нації хворих на голову космовнавтів ...
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09.07.2025 12:12 Відповісти
А якби замість Зе був при владі Залужний, чи будь хто інший, то по вашому , під тцк кілометрові черги стояли б? Не смішіть людей й не поширюйте дурниць.
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09.07.2025 12:30 Відповісти
в 2022 були
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09.07.2025 12:31 Відповісти
І хто тоді був Головнокомандуючим ЗСУ?
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09.07.2025 12:33 Відповісти
Той, хто не заважав людям захищати свою країну і не намагався перетворити солдат на рабів
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09.07.2025 12:45 Відповісти
А чего ты так уверен .Залужный войны не начинал и не призывал народ жарить шашлыки в мае 2022 с русскими оккупантами !
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09.07.2025 12:46 Відповісти
а шо зробив ********?
отримав у кідалова діплом? (небрезгливий як мінімум)
засунув у рота хер зе та поїхав інвалідом? (слушний вояка - сказали зробив)
красава!

перезидентом?
та пішров він за кораблем...
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09.07.2025 12:16 Відповісти
В Петра ранкова істерика. Ботів вже анально простимулювали. Буде тяжкий день.
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09.07.2025 12:19 Відповісти
Ти вважаєш що комусь цікаво - як тебе простимулювали та який в тебе буде день?
Бот - це програма, "Бабця Ванга".
В Порошенка і так антирейтинг відсотків 70%, можеш не самостимулюватися проти нього.
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Свои гейские наклонности демонстрируй перед своим сыном.
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09.07.2025 12:56 Відповісти
Зазвичай то кацапи перекручують прізвища.
Який "диплом" - ти чув дзвін на не знаєш де він?
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09.07.2025 12:54 Відповісти
Да ты оказывеся росийский бот кремлевского палача ! что тебе так нравиться клоун без образования и бегающий от повесток в Москве и стоящий без штанов перед пианино в одной из своих клоунских выступлений !
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09.07.2025 12:55 Відповісти
Спеціально Генералу, що врятував Україну в 2022 році, дали Зе-обісране число 73%, а найпотужнішому - 67%, тобто дві третини або конституційна більшість, щоб було зрозуміло, хто має бути Гарантом Конституції!
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09.07.2025 12:16 Відповісти
українці привикли довіряти аби кому, той Залужний нічим не кращий Зеленського, з нього буде такий же президент як і з актора-стендапера. Хоча ніхто не питав Залужного чи хоче він сам бути президентом, йому воно нах не потрібно
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09.07.2025 12:18 Відповісти
Если его выберут, то через пару месяцев люди поймут, что опять всех развели и система коррупции и предателей продолжается. Он же из этой же системы. Украине нужно президента не из системы олигархов и этой коррумпированной их системы власти. Дениса Прокопенко сделать президентом - Редиса. И во все структуры должны войти новые люди вместо всех этих кровопийц.
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09.07.2025 12:19 Відповісти
Чому не беруть наприклад в хірурги,гінекологи,зубники людей без відповідної освіти і досвіду роботи,або ти до такого пішов би??А в президенти,да хоть бомжа по Вашій логіці.Клоуна мало?Коли нарешті люди порозумнішають?
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09.07.2025 12:54 Відповісти
Скільки тут коментаторів зі склерозом.Залужний,за декілька тижнів до вторгнення,на шоу мосейчучки,заявляв що загрози нападу військ росії нема,ЗСУ все контролюють,а мешканці прикордонних областей не мають підстав для паніки.Залужний став на захист мародера рєзнікова у скандалі з "яйцями по 17".
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09.07.2025 12:22 Відповісти
Він допомагав Зеленському як тільки мог.
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09.07.2025 12:30 Відповісти
Вот может кто то мне подскажет, какое доверие может быть человеку который провалил все что мог. Который каждый день врет гражданам всего мирового сообщества, или манипулирует информацией. Может кто то опишет мне психологический портрет таких людей.
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09.07.2025 12:23 Відповісти
Цей фейк розповсюджується штучно перед виборами.
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09.07.2025 12:28 Відповісти
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09.07.2025 12:26 Відповісти
А хто ця плечевая? Скільки бере? Глотає?
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09.07.2025 12:30 Відповісти
Щоб довіряти Зеленському треба голови зовсім не мати. Хоча і Залужний допомогав Зеленському Чонгар та Азовське море розмінувати .
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09.07.2025 12:27 Відповісти
Це ваша думка й не більше!
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09.07.2025 12:33 Відповісти
Чисто подготовка лохов к выборам.В первом туре нарисуют разницу между певыми двумя в 10 процентов,а будашке всего 20,перед вторым туром будашка торжественно передаст свои голоса квартальщику и вуа-ля,фокус-покус - шоу криворагульщиков продолжается.
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09.07.2025 12:27 Відповісти
Ботік тіко зареєструвавсь, а вже старається. Працьовитий.
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Квартальный кусок лайна недоволен - значит это правда.
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09.07.2025 12:42 Відповісти
Якщо це правда, то мені жаль цю країни, їй вже нічим не допоможеш.
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09.07.2025 12:28 Відповісти
Залужний - топ
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09.07.2025 12:28 Відповісти
Хто бредятину вбрасує?Можливо і хто довіряє ЗЕбілу але не та кількість скільки малюють.Його ненавидіти стали більше,навіть ті хто колись були очаровані клованом.
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Соціологію України чекає повна люстрація! Руки соціологів по локоть в крові українців, бо без їх брехні, війни б великої не було!
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09.07.2025 12:46 Відповісти
Там причетних багато,навіть відомі патріотичні блогери і журналісти.
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09.07.2025 12:50 Відповісти
марафет Г+Г
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09.07.2025 12:47 Відповісти
Как было 73% дебилов, так и осталось. Судить надо по поступкам, а не по имиджу, он просрал наступление, не выполнил приказы (по хорошему должен был отправится под трибунал, а не в почетную "ссылку" в Лондон), там ситуация была на грани госизмены.
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09.07.2025 12:50 Відповісти
Які саме накази не виконав Залужний - наступати на Горлівку?
Ти, японський кацап, у якому столітті живеш зі своїм "трибуналом"?
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09.07.2025 13:03 Відповісти
Ну и зря доверяют. Розовые пони. Жизнь и ракеты на голову похоже ничему не научили. Уже следующие грабли и морковку перед глазами готовят поводыри.
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09.07.2025 12:50 Відповісти
Нащо таку ахінею писати? Звідки цифри? Що за маячня?
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09.07.2025 12:50 Відповісти
Джинса звичайна ...
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09.07.2025 13:03 Відповісти
У сумі сто сорок відсотків... А ті шість відсотків різниці довіряють підрахую, у якого лідер опитування дисертацію захищав.
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09.07.2025 12:53 Відповісти
А навіщо ти оті відсотки складаєш, арифметик?
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09.07.2025 12:57 Відповісти
Давайте чесно, різного роду ригаловки, які проводять ці "опитування" всі 35 років малюють потрібні відсотки в залежності від отриманих грошових знаків чи суто під диктовку їх господарів. Не існує в Україні незалежних соціалогічних установ. Стосовно цього вкиду, гадаєте дарма тут "генералу НЕухилянту" намалювали 73%? Більшість від цієї цифри блювати хочуть. 67% у главзЄбіла? Ви кого хочете наїб...ти?
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09.07.2025 12:56 Відповісти
що є найвищим показником серед політичних та військових лідерів Джерело: https://censor.net/ua/n3562308
- він не політичний і не військовий лідер . Він просто посол в одній з країн !
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09.07.2025 13:02 Відповісти
Валерія Єгорова пропоную тобі відвідати початкову школу з предмету по математиці. 73+67=140!!! ну аж ніяк не 100%, звідки ти взяла ще 40% ???
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09.07.2025 13:02 Відповісти
Бенин Оманский Нарик это проект кремля Буратино и те кто этого не понял клинические Идиоты, их хватает, но явно не 67%, процентов 20 Дегенератов и био.мусора который нужно отправлять на 0....
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09.07.2025 13:06 Відповісти
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