Залужному довіряють 73% українців, Зеленському - 67%, - опитування

73% українців довіряють колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, що є найвищим показником серед політичних та військових лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Президенту Зеленському довіряють 67%, голові ГУР Буданову - 56%.

Рівень довіри до нинішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського становить 41% (37% - не довіряють). Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% українців, а не довіряють - 53%.

Опитування проводили серед 1000 респондентів по всій Україні. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка - не більше 3,1%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду